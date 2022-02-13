История любви прабабушки Елизаветы II: королевы Виктории и принца Альберта

Королеву Великобритании Викторию знают, как строгую правительницу, мать девятерых детей и жену, которая хранила верность своему дорогому супругу принцу Альберту всю свою жизнь, а после его смерти и до конца дней своих носила траур. История жизни и любви королевы Виктории удивительна и стоит внимания.

Рождение будущей королевы

Александрина Виктория родилась 24 мая 1819 года и была дочерью Эдуарда, герцога Кентского, четвертого сына короля Георга III. Они оба умерли в 1980 году, и Виктория, которая была единственной дочерью своих родителей, росла под контролем строгой матери-немки Виктории Саксен-Кобург-Заальфельдской. Девочка не должна была взойти на трон, но ее мать всячески готовила юную Викторию к роли будущей королевы.

Королева Виктория / Getty Images

С юных лет принцесса то и дело занималась учебой: много читала, изучала иностранные языки (французский, немецкий, итальянский и латынь, но дома говорила только на английском) и следовала правилам, введенным ее деспотичной матерью. До замужества Виктория должна была спать только в спальне со своей матерью, ей не разрешалось разговаривать с незнакомыми людьми и плакать на публике. Единственной отрадой для девочки была ее собака – спаниель по кличке Дэш. Но и на игры с ним девочке отводилось очень мало времени.

После рождения Виктория была пятой в линии наследования после ее отца и трех его старших братьев: принца-регента Георга, принца Уэльского, герцога Йоркского и герцога Кларенса (позже короля Вильгельма IV). Обе законные дочери короля Вильгельма IV (принцессы Шарлотта и Елизавета) умерли в детстве, поэтому британский престол унаследовала его племянница Виктория. На престол Вильгельм IV вступил в возрасте без малого 65 лет и был самым пожилым британским монархом в момент воцарения. А когда он скончался принцессе Виктории, как раз исполнилось 18 лет. С этого момента жизнь юной принцессы сильно изменилась, и перемены произошли в лучшую сторону. Первым, что сделала новоиспеченная королева – был переезд из маминой спальни в свою собственную.

Встреча с будущим мужем и скорое замужество

Первая встреча принцессы Виктории и принца Альберта состоялась за год то восшествия будущей королевы на трон. В 1836 году дядя Виктории – король Бельгии Леопольд, решил познакомить племянницу со своим племянником – Альбертом Саксен-Кобург Готским (мать Виктории и отец Альберта приходились родными братом и сестрой королю Леопольду). Дядя планировал организовать брак Виктории и Альберта и в этом ему помогла мать принцессы. Именно она устроила прием, на который были приглашены гости, а среди них быль и Альберт. Однако, правящий король Вильгельм VI не видел Альберта в роли будущего мужа для принцессы Виктории и хотел ей устроить брак с Александром Нидерландским, вторым сыном принца Оранского. Принцесса Виктория знала, что родственники подыскивают ей выгодную партию и спокойно относилась к такому "параду женихов". А после знакомства с Альбертом больше и не желала искать других вариантов.

Королева Виктория / Getty Images

Если верить дневнику принцессы, она написала о их первой встрече следующее: "Альберт чрезвычайно красив, его волосы того же цвета, что и мои, у него большие и голубые глаза, и прекрасный нос, и очень милый рот с хорошими зубами. Но очарование кроется в выражении лица, которое наиболее восхитительно". В том же дневнике 17-летняя принцесса писала письмо благодарности своему дяде Леопольду, который устроит для нее эту встречу с Альбертом. Однако тогда в 1836 году речи о свадьбе конечно же не шло.

Брак по-расчету и любовь всей жизни

Королева Виктория и принц Альберт / Getty Images

Виктория стала королевой Великобритании в 1837 году и была коронована 28 июня 1838 года. Однако в свои 19 лет она была незамужней и вынуждена была продолжать жить с матерью. Королева Виктория была первой, кто выбрал в качестве своей резиденции Букингемский дворец. Но даже в таком огромном дворце непосредственная близость с матерью приносила ей страдания. И тогда Виктория решила, что отличной альтернативой для нее мог бы стать брак и вспомнила про Альберта. В октябре 1839 года принц приехал к ней в гости в Виндзор, и между ними вспыхнули чувства. Всего через пять дней после этой встречи Виктория предложила Альберту пожениться. И он ответил согласием. Их свадьба состоялась 10 февраля 1840 года в капелле Сент-Джеймсского дворца в Лондоне. В первую брачную ночь королева Виктория записала в своем дневнике: "Его привязанность дали мне чувство небесной любви и счастья, которое я никогда не надеялась почувствовать раньше!". И для нее самой стало очевидно, что брак, который сперва задумывался фактически "по-расчету", стал для королевы настоящим счастьем и любовью всей ее жизни. Это не громкие слова, а истинная правда, ведь когда принц Альберт скончался в декабре 1861 года от брюшного тифа, опустошенная королева облачилась в черное и носила траур до конца своих дней. Из-за отрешенного образа жизни королеву Викторию стали называть "виндзорская вдова".

Королева Виктория / Getty Images

В браке у королевы и принца родилось девятеро детей, и Виктория не скрывала своей неприязни к ним. Она ненавидела быть беременной, терпеть не могла кормить грудью, и, вероятно, имела проблемы с психическим здоровьем после стольких беременностей и родов. А своего старшего сына принца Уэльского Эдварда Виктория ненавидела еще и за то, что считала его виноватым в смерти мужа. В тот день, когда состояние здоровья принца Альберта ухудшилось, он как раз направлялся к сыну в Кембридж, чтобы разобраться с возникшими слухами о его любовных интригах.

Королева Виктория / Getty Images

Несмотря на то, что всю оставшуюся жизнь (40 лет) Виктория носила черную одежду, она завещала похоронить ее в белом платье и свадебной вуали. Еще в 1897 году Виктория написала инструкции к своим похоронам, которые должны были быть военными, как подобает дочери солдата и главе армии. Все выполнили безоговорочно. Церемония похорон прошла 2 февраля в капелле святого Георгия, и через два дня ее захоронили рядом с Альбертом во Фрогморском мавзолее Большого Виндзорского парка.

Королева Виктория / Getty Images

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