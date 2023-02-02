История случайной любви: королева Максима и король Виллем-Александр

Вот уже 23 года (сегодня пара празднует годовщину свадьбы) королева Максима рук об руку идет по жизни со своим супругом королем Нидерландов – Виллемом-Александром. Столкнулись они и с трудностями на своем пути к счастью, но обо всем по порядку.

Максима Соррегьета Черрути до знакомства с принцем Виллемом-Александром

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима Соррегьета всегда была очень целеустремленной девушкой. Она родилась в Аргентине (в Буэнос-Айресе), имеет смешанное испанское и итальянское происхождение. Ее отец Хорхе был министром сельского хозяйства в правительстве аргентинского диктатора Виделы, именно этот факт из его биографии чуть не помешал его дочери выйти замуж за любимого человека. После окончания школы Максима поступила на экономический факультет Аргентинского католического университета. А по окончании вуза работала в финансовой сфере и занимала ряд руководящих постов в нескольких крупных банках. Собственно, на момент знакомства с принцем Виллемом-Александром Максима работала в Нью-Йорке и даже не представляла, что после их случайной встречи ее жизнь так сильно изменится.

Принц Виллем-Александр до знакомства с Максимой

Виллем-Александр – первый ребенок принцессы Беатрикс и принца Клауса фон Амсберга. Будущий король получил историческое образование в Лейденском университете, проходил стажировку в различных государственных учреждениях и в армии. Виллем-Александр имеет воинские звания в Королевских Сухопутных войсках, Королевском Военно-морском флоте и Королевских Военно-Воздушных силах. В 18-летнем возрасте принц Виллем-Александр получил место в Государственном Совете, часто представлял Королевский Дом на различных официальных мероприятиях в Нидерландах и за рубежом. В январе 2013 году, после отречения своей матери – королевы Беатрикс – от престола, стал королем Нидерландов, к слову, первым мужчиной на нидерландском престоле за 123 года.

Судьбоносная встреча

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Они встретились случайно, на частной вечеринке общих друзей в Испании. Тогда Максима даже не знала, что с ней завел разговор настоящий принц и будущий наследник короны. А когда Виллем-Александр сообщил ей свой титул, она подумала, что он пошутил. Их встречи стали регулярными, правда, усложнялись тем, что на тот момент времени Максима работала за океаном, в Нью-Йорке. Спустя некоторое время Максима переехала в Брюссель, где жила около года и находилась всего в нескольких часах езды от Амстердама. Спустя два года таких встреч будущий король решил сделать своей возлюбленной предложение. О помолвке объявили королева Беатрикс и король Клаус, это случилось 31 марта 2001 года. Чуть меньше чем через год Максима и Виллем-Александр сыграли свадьбу.

Королевская свадьба

Принц Виллем-Александр и кронпринцесса Максима Соррегьета. 2002 год. Амстердам / Фото: Getty Images

Их свадьба состоялась 2 февраля 2002 года. Гражданская церемония бракосочетания прошла в здании Старой биржи, а венчание – в кальвинистской церкви XV Ньиве керк. Свадебное платье для Максимы сшил дизайнер Валентино Гаравани. Оно был изготовлено из шелка микадо цвета слоновой кости с рукавами три четверти и открытым воротником. Платье было дополнено шлейфом длиной пять метров из шелкового кружева. Также Максима надела бриллиантовые серьги, браслет и диадему. Огорчало в этот день невесту лишь одно, ее родители – Хорхе и Мария, не присутствовали на торжестве.

Дело в том, что помолвка наследного принца должна была быть официально одобрена Парламентов Нидерландов. Однако камнем преткновения стала должность, которую занимал отец Максимы. Дочь министра диктаторского режима считалась не лучшей партией для будущего короля Нидерландов. Каким-то чудом разрешение на свадьбу было получено, однако отец Максимы присутствовать на торжестве не мог – это было под государственным запретом, а мать просто решила поддержать мужа и не ехать на свадьбу дочери в одиночку.

Голландцы, к слову, не сразу признали в лице Максимы будущую королеву. На момент помолвки с принцем на национальном языке Максима знала лишь несколько фраз. За очень короткий срок Максима выучила язык и начала на нем свободно общаться, а ее открытость и латиноамериканская эмоциональность помогли установить необходимый контакт с людьми.

Наследники

Буквально сразу же после свадьбы королева Максима забеременела, а в декабре 2003 года на свет появилась их первая дочь – принцесса Катарина-Амалия. Еще через два года, в 2005-м, Максима родила вторую дочь – принцессу Алексию, в 2007 году у королевской четы родилась третья дочь – принцесса Ариана. На момент рождения третьего ребенка Максиме было 36 лет.

Нидерландские монархи / Фото: Getty Images

В 2013 году, когда Виллем-Александр официально стал королем Нидерландов, его супруга получила титул королевы-консорта. Как высококвалифицированный специалист в области финансов королева Максима продолжала работать, а в 2009 году была назначена Специальным Адвокатом Генерального секретаря ООН по вопросам финансового развития. Кроме работы, королева Максима также занимается социальными проектами и, как и все члены королевских семей, благотворительностью. Своим примером королева Максима показала, что все в жизни возможно – променять карьеру на любовь, при этом продолжать заниматься любимым делом, растить детей и просто наслаждаться каждым мигом своей жизни.

Королева Максима и король Виллем-Александр с дочками / Фото: Getty Images

Читайте также: