История жизни и любви бабушки королевы Елизаветы II – Марии Текской

Детство

Королева Мария была супругой короля Георга V и матерью двоих известных истории королей – Эдуарда (того самого, который отрекся от престола) и Георга VI (отца принцесс Елизаветы и Маргарет), который взошел на престол после отречения старшего брата.

Полное имя королевы – Виктория Мария Августа Луиза Ольга Паулина Клаудина Агнесса, она родилась 26 мая 1867 года в Кенсингтонском дворце, в Лондоне, в присутствии своей тети, великой герцогини Августы Каролины Мекленбург-Стрелицкой. Ее матери на момент рождения Марии было аж 33 года (в те года это считалось критически поздним возрастом для рождения первенца), однако в последующие годы герцогиня Текская родила еще троих сыновей: Адольфа (1868), Франца (1870) и Александра (1874).

Мария Текская / Фото: Getty Images

Мария была очень привязана к матери, а также всячески помогала заботиться о своих братьях. Училась она дома под присмотром матери и гувернанток. Ее детство нельзя было назвать радостным и безмятежным. Семья жила не богато, хоть и во дворце. У отца вообще не было никакого дохода, а мать получала ежегодную выплату в 5000 фунтов стерлингов как член королевской семьи и еще 4000 фунтов от своей матери. Когда девочка стала постарше, она стала неофициальном секретарем своей матери, помогала ей организовывать различные приемы.

Личная жизнь

В декабре 1891 года принцесса Мария обручилась со старшим сыном принца Уэльского, Альбертом Виктором. Марию в качестве супруги будущего короля выбрала королева Виктория, ей очень импонировала юная принцесса, отличающаяся от других сильным и волевым характером. Но в январе 1892 года Альберт Виктор неожиданно скончался от осложнений гриппа. Младший брат умершего принца, Георг, герцог Йоркский, стал первым в линии наследования престола. Во время совместного траура он сблизился с Марией, а королева Виктория продолжала рассматривать принцессу в качестве подходящей партии для будущего монарха.

Мария Текская и король Георг V, свадьба / Фото: Getty Images

В результате их помолвка состоялась в мае 1893 года, а свадьба – 6 июля 1893 года в Королевской капелле Сент-Джеймсского дворца, в Лондоне. Жили они хорошо и в любви, Георг никогда не изменял жене, хотя часто бывал в разъездах. В этом браке, который оказался достаточно крепким и счастливым, у них родилось шестеро детей: Эдуард, Альберт, Мария, Генри, Георг и Джон (последний ребенок Марии с детства страдал от эпилепсии и умер в возрасте 13 лет). Мария очень любила детей, однако их воспитанием занимались няни и гувернантки, как это было принято в то время в семьях высшего общества. Сама бы она вряд ли справилась с шестью отпрысками без помощников. Матерью ее называли холодной, но она сама преподавала детям историю и музыку.

Мария – королева Великобритании

Мария Текская / Фото: Getty Images

6 мая 1910 года король Эдуард VII умер. Георг и Мария стали королем и королевой Великобритании, Ирландии и других земель. В качестве тронного имени во время коронации Мария Текская выбрала не свое первое имя Виктория, а второе – Мария, объяснив свой выбор тем, чтобы ее не путали с королевой Викторией. Церемония коронации прошла в Вестминстерском аббатстве 22 июня 1911 года.

В начале царствования у Марии случались конфликты с королевой-матерью Александрой, которая не хотела мириться с ролью второй дамы королевства. Последняя даже отказалась передавать в наследство невестке фамильные драгоценности, которые принадлежали ей по праву. На протяжении всего царствования королева Мария всячески оказывала поддержку своему мужу Георгу, она писала ему рекомендации для публичных выступлений, и он всегда прислушивался к ее мнению.

После смерти короля 20 января 1936 года старший сын супругов стал королем Эдуардом VIII, а Мария получила официальный титул королевы-матери. На троне король Эдуард VIII пробыл всего несколько месяцев, хотя его коронация так и не состоялась. При его правлении случился конституционный кризис в стране из-за желания короля вступить в брак с разведенной американкой Уоллис Симпсон. Англиканская церковь не дала ему разрешение на брак. Поэтому король решил отречься от престола. В своем выступлении по радио он сказал: "Я нашел невозможным нести тяжелое бремя ответственности и исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю".

Мария Текская на коронации короля Георга VI / Фото: Getty Images

Его мать королева Мария оказала сыну поддержку, хотя не могла понять, почему Эдуард пренебрег своими королевскими обязанностями из-за своих личных чувств к женщине. После его отречения королева Мария, которая ранее была знакома с миссис Уоллис, больше никогда с ней не встречалась. Тем самым дав отчетливо понять, что не принимает выбор старшего сына. Таким образом новым королем Великобритании стал ее второй сын – король Георг (отец принцесс Елизаветы и Маргарет), страдающий от заикания. Она присутствовала на коронации сына и была первой вдовствующей королевой Великобритании, которая посетила это мероприятие. Со старшим сыном Мария также поддерживала связь, но брак его никогда не одобряла. Он получил титул герцога Виндзорского.

Королева Мария в воспитании внучек – принцесс Елизаветы и Маргарет

Мария обожала своих внучек – дочерей короля Георга и Елизаветы Боуз-Лайон. Она брала их с собой на различные выставки и экскурсии в Лондоне. Когда в 1952 году ее сын король Георг VI скончался от рака, старшая внучка Марии – принцесса Елизавета, взошла на престол и стала новой королевой Великобритании.

Мария Текская с внучками Елизаветой и Маргарет / Фото: Getty Images

Сама королева Мария умерла в следующем году – 24 мая 1953 года, от рака легких. Официально было объявлено, что скончалась королева от проблем с желудком. В том же году, спустя десять недель, состоялась коронация ее внучки – королевы Елизаветы II. Перед своей смертью Мария Текская просила, чтобы коронацию Елизаветы II не переносили в связи с ее кончиной. Похоронена она была в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Мария Текская и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Своей старшей внучке Елизавете королева Мария передала в наследство свою ювелирную шкатулку. Всю жизнь Мария Текская собирала предметы искусства и драгоценности, связанные с другими королевскими семьями. Под ее руководством была составлена опись всех предметов искусства, принадлежащих королевской семье, были обнаружены многие до этого не известные шедевры, принадлежащие монарху.

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