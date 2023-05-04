История знаменитого черного платья Одри Хепберн из фильма "Завтрак у Тиффани"

В 1961 году на экраны вышел фильм "Завтрак у Тиффани" - экранизация одноименного романа Трумана Капоте, которой стал классикой мирового кинематографа, а стиль героини - примером женственности и роскоши.

Золотой век Голливуда подарил миру множество прекрасных актрис, которые стали иконами элегантности и шика. Одной из самых знаменитых представительниц той эпохи, конечно же, является британская звезда Одри Хепберн.

На экране она воплотила множество ролей, но самой известной ее работой стал романтический фильм "Завтрак у Тиффани", где Одри сыграла роль эксцентричной и наивной Холли Голайтли - девушки, ищущей богатого кавалера.

Множество образов из этой картины стали культовыми, но главной звездой "Завтрака у Тиффани" является приталенное черное платье, в котором Холли Голайтли появляется на первых кадрах, когда в пять утра, после очередной вечеринки, приезжает на такси, в свое любимое место - Пятое авеню, чтобы позавтракать возле ювелирного магазина Tiffany & Co в еще безлюдном Нью-Йорке.

Одри Хепберн в роли Холли Голайтли. Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани" / Фото: Getty Images

В этой сцене на Одри Хепберн длинное атласное черное платье-футляр с вырезом-лодочкой и открытыми руками. Платье подчеркивает стройную и точеную фигуру актрисы. Дополнили наряд несколько изысканных аксессуаров: массивные жемчужные бусы с брошкой, созданные французским дизайнером ювелирных изделий Роджером Шемамом, высокая прическа "Бабетта", тоже украшенная брошкой, атласные перчатки, черные туфли на маленьком каблуке, небольшая сумка и белый шарф в руке. А на лице у героини большие солнцезащитные очки в черепашьей расцветке.

Одри Хепберн в роли Холли Голайтли / Фото: Getty Images

Создал это длинное черное платье для съемок французский модельер Юбер де Живанши. Он и Одри были настоящими друзьями и сотрудничали на протяжении многих лет. Платье стало олицетворением стиля 60-х годов и парижского шика в лучших традициях Модного дома Givenchy.

Модельер создал для Одри две копии платья, и перед съемками актриса принесла их на Paramount, но изначально наряд имел разрез сбоку, который сочли неуместным с образом Холли Голайтли, поэтому костюмер Эдит Хед немного переработала низ наряда.

Платье Одри Хепберн от Givenchy на выставке / Фото: Getty Images

Оригинальное сшитое вручную платье в настоящее время находится в частном архиве Givenchy, в то время как одна копия, которую Одри вернула Paramount, выставлена в Museo del Traje в Мадриде, а другая была продана на аукционе Christie's в декабре 2006 года анонимному покупателю за 923 тысяч долларов.

Ни одно из оригинальных платьев, созданных Юбером де Живанши, не было использовано ни в фильме, ни в рекламных фотографиях. А постер фильма, на котором героиня позирует с разрезом спереди, был разработан художником Роберт Макгиннисом, и в книге Сэма Уоссона "Пятая авеню, 5 утра" он объясняет, что добавил ногу, чтобы сделать плакат более привлекательным. Также можно заметить, что глубже стало на плакате и декольте актрисы.

Плакат к фильму "Завтрак у Тиффани" / Фото: Getty Images

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