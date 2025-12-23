Итоги 2025: главные события года в жизни будущих королев и королей

Принцесса Амалия, принцесса Елизавета и принцесса Леонор / © Getty Images

Реклама

Принцесса Леонор

Принцесса Леонор / © Getty Images

Наследница испанского престола — принцесса Леонор — завершила свой первый триместр обучения в Главной авиационно-космической академии в Сан-Хавьере и совершила свой первый самостоятельный полет на самолете. Видео с этого действа семья поделилась недавно в Instagram. Сообщалось, что принцесса Астурийская очень серьезно относится к своей учебе, она несколько месяцев проходила тренировки на авиатренажере, прежде, чем ей позволили совершить полет на самолете Pilatus PC-21 над Мар-Менор. Ее отец — король Филипп VI, который в свое время также учился в этой академии, может гордиться успехами дочери.

Принцесса Катарина-Амалия

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Дочь короля Виллема-Александра и королевы Максимы — принцесса Катарина-Амалия в этом году стала исполнять свои обязательство, как наследницы престола в более полной мере, чем прежде. Мы видели ее на нескольких государственных банкетах — во время визита президентской четы Финляндии, также она посещала передачу престола в Люксембурге и еще сопровождала свою мать Максиму во время важной рабочей поездки в Нью-Йорк (тоже впервые). Словом, теперь Амалия много времени уделяет той работе, для которой ее давно готовят родители, хотя и говорит, что не готова пока стать королевой.

Принц Кристиан

Принц Кристиан / © Датская королевская семья/Instagram

Будущий король Дании продолжает учебу в казармах Гусарского полка. Служит сын короля Фредерика X и королевы Мэри в гвардейском гусарском полку в Слагельсе. Служба членов королевского дома в вооруженных силах — давняя традиция. Его Величество король сам прошел военную службу, а в 1988 году король, помимо прочего, был командиром взвода в гвардейском гусарском полку.

Реклама

Принцесса Елизавета

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Бельгийская наследница престола прошла этим летом стажировку в независимом исследовательском центре в Брюсселе, а осенью вернулась в магистратуру Гарвардского университета в Бостоне, где продолжит учебу еще один год. В этом году дочь короля Филиппа и королевы Матильды также посещала мероприятие по передаче престола в Люксембурге и посещала важные семейные мероприятия со своими родителями — королем и королевой.

Принц Джордж Уэльский

Принц Джордж Уэльский / © Getty Images

Сын принца Уильяма и принцессы Кейт готовится к поступлению в новый колледж в следующем году. Этот учебный год станет последним для старшего сына принца Уильяма в школе Ламбрук, где он учится вместе с младшей сестрой принцессой Шарлоттой и братом Луи. По неподтвержденной информации Джордж будет поступать в знаменитый Итон, который в свое время заканчивали его отец и дядя.

Также в этом году у 12-летнего принца было несколько важных мероприятий с его отцом. Они вместе летали в Париж на матч между его любимой командой «Астон Вилла» и «Пари Сен-Жермен». А в декабре Уильям взял сына на рождественское мероприятие благотворительной организации The Passage, которую принц Уильям раньше посещал вместе со своей матерью, принцессой Дианой в 1993 году.