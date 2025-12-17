Итоги 2025: королевские младенцы, которые родились в уходящем году

Принцессы Александра и Беатрис и Беатриче Борромео

Принцесса Беатрис Йоркская

Принцесса Беатрис

Британской принцессе Беатрис посчастливилось во второй раз стать мамой в уходящем году. Опыт для Беатрис был новым, хотя ребенок уже и вторым. Ее вторая дочь, которой дали имя Афина, появилась на свет на несколько недель раньше запланированного срока — 22 января 2025 года. И так как Афина Элизабет Роуз родилась недоношенной, некоторое время она находилась под наблюдением врачей. Позже, когда Беатрис и ее муж Эдоардо поделились радостной новостью о том, что стали родителями во второй раз, принцесса написала эссе, где рассказала об пережитом опыте. Принцесса Йоркская стала послом благотворительной организации Borne, занимающейся исследованиями преждевременных родов и теперь поддерживает тех, кто пережил подобный опыт.

Принцесса Люксембургская Александра

Принцесса Люксембургская Александра и ее муж Николи Багори / © Getty Images

Хорошие новости прилетали и из Люксембурга. Единственная дочь уже бывшего великого герцога Анри и великой герцогини Марии-Терезы — принцесса Александра родила второго ребенка — сына. Он появился на свет 17 октября 2025 года, о чем сообщила чуть позже великогерцогская семья Люксембурга.

«Принцесса Александра и господин Николя Багори приветствовали своего второго ребенка. Это мальчик, ему дали имя Эли», — написали в Instagram.

У супругов также есть старшая дочь Виктория, которая появилась на свет в мае 2024 года.

Беатриче Борромео стала мамой в третий раз

Беатриче Борромео / © Getty Images

Жена Пьера Казираги — внука княгини Монако Грейс Келли — Беатриче родила ему третьего ребенка.

40-летняя Беатриче родила девочку, которой дали имя Бьянка Каролина Марта. Это первая дочь пары, у них также есть двое сыновей — Стефано и Франческо.

Выбор имен является сердечной данью принцессе Каролине — матери Пьера — и Марты Марцотто, любимой бабушке Беатриче, которая была настоящей итальянской иконой моды.

Хью и Оливия Гросвеноры стали родителями

Хью и Оливия Гросвеноры / © Getty Images

7-й герцог Вестминстерский Хью хоть и не королевской крови, но богатый британский аристократ. У него и его супруги Оливии Гросвенор 27 июля 2025 года родился первенец. Это девочка, которой дали имя Козима Флоренс Гросвенор.

Пара впервые объявила о том, что ждет ребенка, в начале этого года. А поженились они 7 июня 2024 года в Честерском соборе.

Хью Гросвенор является крестным отцом принца Джорджа Уэльского и близким другом его отца принца Уильяма. Он также крестил первенца принца Гарри — Арчи.