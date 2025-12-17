- Дата публикации
Время на прочтение
2 мин
Итоги 2025: королевские младенцы, которые родились в уходящем году
Уходящий 2025 год выдался не очень насыщенный на рождения королевских младенцев. И хотя бэби-бума в семьях не произошло, все же несколько детей пришли в этот мир. О ним расскажем подробнее.
Принцесса Беатрис Йоркская
Британской принцессе Беатрис посчастливилось во второй раз стать мамой в уходящем году. Опыт для Беатрис был новым, хотя ребенок уже и вторым. Ее вторая дочь, которой дали имя Афина, появилась на свет на несколько недель раньше запланированного срока — 22 января 2025 года. И так как Афина Элизабет Роуз родилась недоношенной, некоторое время она находилась под наблюдением врачей. Позже, когда Беатрис и ее муж Эдоардо поделились радостной новостью о том, что стали родителями во второй раз, принцесса написала эссе, где рассказала об пережитом опыте. Принцесса Йоркская стала послом благотворительной организации Borne, занимающейся исследованиями преждевременных родов и теперь поддерживает тех, кто пережил подобный опыт.
Принцесса Люксембургская Александра
Хорошие новости прилетали и из Люксембурга. Единственная дочь уже бывшего великого герцога Анри и великой герцогини Марии-Терезы — принцесса Александра родила второго ребенка — сына. Он появился на свет 17 октября 2025 года, о чем сообщила чуть позже великогерцогская семья Люксембурга.
«Принцесса Александра и господин Николя Багори приветствовали своего второго ребенка. Это мальчик, ему дали имя Эли», — написали в Instagram.
У супругов также есть старшая дочь Виктория, которая появилась на свет в мае 2024 года.
Беатриче Борромео стала мамой в третий раз
Жена Пьера Казираги — внука княгини Монако Грейс Келли — Беатриче родила ему третьего ребенка.
40-летняя Беатриче родила девочку, которой дали имя Бьянка Каролина Марта. Это первая дочь пары, у них также есть двое сыновей — Стефано и Франческо.
Выбор имен является сердечной данью принцессе Каролине — матери Пьера — и Марты Марцотто, любимой бабушке Беатриче, которая была настоящей итальянской иконой моды.
Хью и Оливия Гросвеноры стали родителями
7-й герцог Вестминстерский Хью хоть и не королевской крови, но богатый британский аристократ. У него и его супруги Оливии Гросвенор 27 июля 2025 года родился первенец. Это девочка, которой дали имя Козима Флоренс Гросвенор.
Пара впервые объявила о том, что ждет ребенка, в начале этого года. А поженились они 7 июня 2024 года в Честерском соборе.
Хью Гросвенор является крестным отцом принца Джорджа Уэльского и близким другом его отца принца Уильяма. Он также крестил первенца принца Гарри — Арчи.