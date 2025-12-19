Британские роялс в Киеве, хорошие новости от Чарльза и концерт принцессы Кейт: главные королевские события года

Королевские события года / © Getty Images

Принц Гарри встретился с отцом королем Чарльзом

Событие кажется самое обыкновенное, но нет, ведь с момента их предыдущей встречи в феврале 2024 года отец и сын не только не виделись, но и крайне мало общались, а если и общались, то только посредством переписки. Когда в сентябре принц Гарри приехал в Лондон, король пригласил сына на чаепитие в Кларенс-хаус. Известно, что встреча длилась 55 минут, была тет-а-тет и после нее принц Гарри не дал ни одного комментария журналистам, кроме слов «мой отец должен быть в центре внимания». Похоже, Гарри пытался доказать, что ему снова можно доверять и он жаждет, чтобы таких встреч стало больше.

Визит принца Гарри во Львов и Киев

Младший сын короля Чарльза в этом году удивил украинцев. Сперва он посетил Львов в апреле, где встретился с жертвами войны и побывал в Superhumans Center — клинике пациенты получают бесплатное протезирование, хирургию и психологическую поддержку. Тогда принц сказал, что это его первый визит в Украину, но только не последний, и слово свое сдержал.

В сентябре 2025 года принца увидели на вокзале в Киеве. Прибыл в столицу Украины британский «запасной принц» сразу после встречи с отцом Чарльзом в Лондоне. Он приехал по приглашению украинского правительства, заявив, что хочет сделать «все возможное», чтобы помочь в реабилитации тысяч военнослужащих, получивших серьезные ранения в ходе трехлетней войны с Россией. В Украину герцог Сассекский прибыл с командой фонда Invictus Games Foundation, а пригласила его в Киев Ольга Руднева, основательница и генеральный директор травматологического центра «Superhumans», того самого, который принц посещал во Львове.

Визит принцессы Анны в Киев

Королевская принцесса Анна прибыла в столицу аккурат после своего племянника. Она встретилась с президентом Зеленский и первой леди Еленой Зеленской, вместе они посетили мемориальный комплекс в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, где принцесса возложила мягкую игрушку к мемориалу. Ее визит состоялся всего через два дня после того, как в результате российской воздушной бомбардировки в Киеве погибли по меньшей мере четыре человека. Целью поездки принцессы в Украину было привлечь внимание к травмирующему опыту детей, живущих в войне.

Визит кронпринца Хокона в Киев

В мае 2025 года в столицу тоже с неоглашенным в целях безопасности заранее визитом приезжал наследный принц Норвегии Хокон. Кронпринц прибыл на поезде в район Бучи-Ирпеня с министром энергетики Норвегии Терье Осландом, посетил мемориал павшим защитникам Украины в Мощуне, а после встретился с военными в одном из госпиталей. Кронпринц Хокон также встретился с президентом Владимиром Зеленским. По возвращению кронпринца домой в Instagram королевской семьи поделились видеоотчетом, который был опубликован под песню Kalush Orchestra «Stefania», с которой группа победила на песенном конкурсе «Евровидение 2022».

Принца Эндрю лишили титула «принца» и «герцога Йоркского»

В этом году младший брат короля Чарльза — принц Эндрю — лишен не только титула «герцога Йоркского», он больше не является принцем и должен будет в ближайшем будущем покинуть Royal Lodge — огромное поместье, где он жил много лет со своей экс-женой Сарой Фергюсон. Она тоже должна будет покинуть этот дом.

Букингемский дворец заявил в октябре, что отныне брат короля не будет именоваться принцем и Его Королевским Высочеством, а также другими титулами, а называть его теперь следует Эндрю Маунтбеттен Виндзор.

Король Чарльз огласил о завершении курса лечения от рака

В декабре король Чарльз выпустил довольно эмоциональное обращение к публике и рассказал о своем лечении рака. Он заявил о значительном прогрессе в этом вопросе, сказал, что его основной курс лечение может быть завершен и в новом году он перейдет на поддерживающую профилактическую терапию. О своем диагнозе, о котором стало известно в марте 2024 года, Чарльз рассказал с целью привлечь внимание публики к вопросу важности ранее диагностики заболевания.

Состоялся пятый рождественский концерт принцессы Уэльской

Уже пятый год подряд принцесса Уэльская организовывает праздничный концерт в Вестминстерском аббатстве «Вместе на Рождество». Целью такого мероприятия было вспомнить о тех добрых делах и людях, которые совершали эти дела в уходящем году. В этом декабре темой вечера была «Любовь во всех ее проявлениях». Традиционно на концерт Кейт съезжается почти вся королевская семья, но в этом году отсутствовали король Чарльз с королевой Камиллой, а также сестра Кейт — Пиппа Миддлтон с мужем Джеймсом.

Меган Маркл возобновила отношения с отцом

Это произошло на фоне трагической истории, связанной со здоровьем Томаса Маркла. 81-летнему мужчине, который сейчас живет на Филиппинах, ампутировали часть ноги из-за других проблем со здоровьем. Говорят, что герцогиня Сассекская лично обзванивала госпитали на Филиппинах, чтобы узнать, где именно находится ее отец и передать ему записку с пожеланиями скорейшего выздоровления. До телефонного звонка дело не дошло и встречаться с отцом герцогиня Сассекская, судя по всему, не планирует. Так что примирение оказалось весьма сомнительным, но о нем говорили все.

Проблемы со здоровьем норвежской кронпринцессы Метте-Марит

В сентябре жена кронпринца Хокона впервые публично объявила, что не может в полной мере исполнять свои королевские обязанности из-за того, что страдает легочным фиброзом. Болезнь у принцессы появилась в 2018 году, но только сейчас она заявила, что требует более тщательной, чем прежде реабилитации. Также кронпринцесса сказала, что планирует и дальше продолжать свою работу и исполнять обязанности члена королевской семьи, но ее график может корректироваться.

Дэвид Бекхэм был посвящен в рыцари королем Чарльзом

Это значительное для экс-футболиста событие произошло в ноябре. 50-летний британский футболист Дэвид Бекхэм был посвящен в рыцари за «заслуги в спорте и благотворительности» на церемонии в Виндзорском замке. Теперь к Дэвиду следует обращатся — сэр Дэвид Бекхэм, а его жена Виктория стала леди Виктория Бекхэм. На получение рыцарского звания Дэвид был выдвинут более 10 лет назад, номинация состоялась в 2011 году.