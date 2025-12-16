Итоги 2025: королевские свадьбы и помолвки уходящего года

Королевские помолвки и свадьбы

Леди Элиза Спенсер и Ченнинг Миллерд

Племянница принцессы Дианы и дочь графа Чарльза Спенсера — леди Элиза Спенсер — 31 июля 2025 года объявила о том, что выходит замуж за своего давнего бойфренда Ченнинга Миллерда с которым встречается уже девять лет. Предложение Ченнинг сделал своей девушке во время их романтического летнего отдыха в Греции (на Санторини). Леди Элиза тут же поделилась фотографиями в Instagram и показала кольцо со сверкающим грушевидным бриллиантов в белом золоте. А ее сестра-близнец, вышедшая замуж двумя годами ранее, принялась публично поздравлять пару с днем помолвки.

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг

Сын принцессы Анны и внук покойной королевы Елизаветы II — Питер Филлипс — объявил этим летом, что намерен жениться во второй раз. Его избранницей стала детская медсестра и мать-одиночка Харриет Сперлинг, с которой Питер познакомился на общем мероприятии, в котором принимали участие их девочки. Харриет принадлежит к знатному английскому роду, являясь потомком семьи Кураж, основавшей знаменитую пивоварню Courage Brewery.

Питер и Харриет впервые предстали перед публикой в качестве пары в мае 2024 года на соревнованиях по бадминтону и скачкам на лошадях в Глостершире. Летом 2025 года пара посещала королевские скачки в Аскоте, а также Харриет присоединялась к королевской семье на других мероприятиях, что многих натолкнуло на мысль, что их отношения серьезны.

О помолвке пара объявила 1 августа 2025 года, снявшись в фотосессии для журнала Hello!. Также будущая невеста показала, какое кольцо ей преподнес Питер.

Принцесса Мария Каролина Лихтенштейнская и Леопольдо Мадуро Фоллмера

Были в этом году и королевские свадьбы. Так 30 августа вышла замуж 28-летняя принцесса Мария Каролина Лихтенштейнская. Ее мужем стал 34-летний Леопольдо Мадуро Фоллмера, с которым она была помолвлена с октября 2024 года.

Принцесса Мария Каролина Лихтенштейнская

Роскошная и романтичная церемония венчания прошла в соборе Святого Флорина в Вадуце. Мария Каролина родилась в семье наследного принца Алоиса и наследной принцессы Софии. По материнской линии, принцесса является потомком последнего короля Баварии — Людвига III. Девушка не является претенденткой на престол, но считается самой богатой принцессой в Европе: ее семейное состояние оценивается примерно в восемь миллиардов франков.

Принцесса Иордании Аише и Карим Аль-Муфти

Принцесса Иордании Аише

12 мая вышла замуж Ее Королевское Высочество принцесса Аише бинт Фейсал — племянница короля Иордании Абдаллы II. Ее мужем стал господин Карим Аль-Муфти. Церемония прошла во дворце Захран в Аммане. Это знаковое место для королевской семьи Иордании, тут летом 2024 года женился наследный принц Хусейн — сын короля Абдаллы II и королевы Раниии, а в 1993 году здесь сыграли свою свадьбу король и королева Иордании.

Фотографиями со своей свадьбы принцесса Аиша делилась в Instagram.

Наследный принц Албании Лека и Блерта Челибаши

Принц Албании Лека и Блерта Челибаши

43-летний наследный принц Лека в октябре 2025 года объявил в Instagram о своей помолвке с Блертой Челибаши. Это произошло через 18 месяцев после его развода.

Помолвка была торжественно отмечена 11 октября 2025 года в Ксамиле, на юге Албании, в присутствии семьи и близких друзей.

«Королевская семья разделяет свою радость с албанским народом и выражает искреннюю благодарность всем, кто выразил свои наилучшие пожелания в этот радостный день», — говорилось в подписи к опубликованным фотографиям.

Будущая невеста также поделилась фото и сообщением, в котором написала, что очень счастлива, а ее сердце полно любви и мира.