Итоги 2025: три главных события в жизни Кейт и Уильяма Уэльских, которые произошли в этом году

Кейт и Уильям Уэльские / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Реклама

Возвращение к светской жизни

В 2025 году принц и принцесса Уэльские активно вернулись к публичным выступлениям и разного рода мероприятиям после тяжелого 2024-го, когда Кейт лечилась от рака. В этом году принцесса посещала множество рабочих мероприятий, уделяла время своему проекту раннего развития детей, а также принимала участие в торжественных королевских мероприятиях и даже в нескольких государственных банкетах. В июле Кейт и Уильям присутствовали на банкете в Виндзорском замке в честь приезда президента Франции Эммануэля Макрона и первой леди Брижит Макрон.

Уильям и Кейт на банкете в честь визита президента Макрона / © Getty Images

В сентябре этого же года Уэльские присутствовали на банкете в честь визита президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп.

Уильям и Кейт на банкете в честь визита президента Трампа / © Associated Press

А в декабре появились на третьем банкете во дворце, организованном в честь президента и первой леди Германии — Франка-Вальтера Штайнмайера и Эльке Бюденбендер.

Реклама

Уильям и Кейт на банкете в честь визита президента Франка-Вальтера Штайнмайера / © Associated Press

Переезд в новый дом

Особенно радостным для семьи стал конец 2025-го года. В начале ноября Кейт и Уильям со своими тремя детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи переехали в новый большой дом в Виндзоре, который должен стать их постоянным домом. Это 8-комнатный особняк Форест-Лодж, в котором семья недавно сделала ремонт и планирует там жить даже, когда принц Уильям станет королем.

Так выглядит новый дом семьи Уэльских в Виндзоре / © Getty Images

Кейт и Уильям официально не комментировали свой переезд, но инсайдеры делились информацией о том, что семья рассматривает этот переезд, как начало новой жизни после трудного 2024 года, когда принцесса Кейт боролась с раком. Так что Уэльские полны новых планов в то время, как их новые соседи не очень довольны из-за этого переезда, поскольку теперь меры безопасности в Виндзоре и на территории Большого парка поблизости значительно выше, чем были прежде.

Пополнение в семье

Кейт и Уильям любят собак и у них в семье живет английский кокер-спаниель Орла. Ее они получили в подарок в 2020 году, после того как собака Джеймса Миддлтона — брата принцессы Кейт — Луна родила шестерых маленьких здоровых щенков». Один из них стал новым питомцев Кейт и Уильяма после смерти их собаки Лупо, который умер в ноябре 2020 года.

Принц Уильям со щенками

В день рождения принца Уильяма — 21 июня — было опубликовано это милое фото наследника престола со щенками шоколадного и черного цветов. Снимок сделан на улице, вероятно у дома пары. Уильям сидит на траве и играет с тремя щенками. Позже инсайдеры рассказали, что семья думает о том, чтобы оставить себе щенков.