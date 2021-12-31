Итоги года: 10 самых сексуальных декольте звезд

Мы полистали Instagram знаменитостей и выбрали самые привлекательные и сногсшибательные бюсты, которые поразили нас в прошедшем году.
В 2021 году знаменитости часто радовали своих фолловеров откровенными снимками. А те звездные красотки, которых природа или пластический хирург наградили пышными формами, баловали горячими фото своих декольте. Предлагаем вспомнить самые сексуальные бюсты за прошедший год.
Деми Роуз
Деми Роуз возглавляет все пикантные рейтинги. И это не удивительно, ведь модель обладает пышными формами, которыми обожает хвастаться. Особенно часто Деми демонстрирует на камеру свою пышную грудь – в платье, корсете, топе, купальнике, бюстгальтере или вовсе без него.
Дженнифер Лопес
Декольте Дженнифер Лопес производит впечатление на всех, кто его видит. Оно всегда выглядит привлекательно и аппетитно.
Сальма Хайек
Сальма Хайек – обладательница пышного и сексуального декольте. Где бы актриса ни появилась – пляж, красная дорожка или шопинг – она всегда старается подчеркивает свое достоинство. Ее бюсту может позавидовать много женщин.
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи сражает на повал своими элегантными аутфитами с акцентом на пикантном декольте. Актриса умеет одеваться сдержанно, но при этом сексуально. Великолепная женщина!
Элизабет Херли
Элизабет Херли любит демонстрировать свое привлекательное декольте в бикини и с разных ракурсов. И платья она подбирает себе такие, в которых сможет сверкать своеей грудью.
Мила Кузнецова
Не уступает западным красоткам и наша украинка - модель plus-size с 15-м размером груди – Мила Кузнецова. Обладательница самой большой натуральной груди в Украине умеет удачно подчеркнуть нарядами свое достоинство. Самыми лучшими снимками она делится со своими фолловерами в соцсети.
Тина Кароль
Поп-дива украинской сцены – Тина Кароль – любит носить наряды, подчеркивающие ее сексуальное декольте. От ее фото становится горячо.
Настя Каменских
Радовала нас своими пикантными декольте в прошедшем году и Настя Каменских. Певица умеет сверкать своим достоинством красиво. Наряды с сексуальным декольте очень идут Насте.
Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская не упускает возможности побаловать своих подписчиков роскошными образами с пикантными декольте.
Оля Полякова
Эпатажная Оля Полякова всегда старается как можно выигрышней подать свой привлекательный бюст в эффектных луках. Любит певица также хвастаться грудью в бикини на отдыхе.
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