Итоги года: 10 самых сексуальных декольте звезд

Мы полистали Instagram знаменитостей и выбрали самые привлекательные и сногсшибательные бюсты, которые поразили нас в прошедшем году.

В 2021 году знаменитости часто радовали своих фолловеров откровенными снимками. А те звездные красотки, которых природа или пластический хирург наградили пышными формами, баловали горячими фото своих декольте. Предлагаем вспомнить самые сексуальные бюсты за прошедший год.

Деми Роуз

Деми Роуз возглавляет все пикантные рейтинги. И это не удивительно, ведь модель обладает пышными формами, которыми обожает хвастаться. Особенно часто Деми демонстрирует на камеру свою пышную грудь – в платье, корсете, топе, купальнике, бюстгальтере или вовсе без него.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Дженнифер Лопес

Декольте Дженнифер Лопес производит впечатление на всех, кто его видит. Оно всегда выглядит привлекательно и аппетитно.

Сальма Хайек

Сальма Хайек – обладательница пышного и сексуального декольте. Где бы актриса ни появилась – пляж, красная дорожка или шопинг – она всегда старается подчеркивает свое достоинство. Ее бюсту может позавидовать много женщин.

Сальма Хайек / Instagram Сальмы Хайек

Сальма Хайек / Instagram Сальмы Хайек

Сальма Хайек / Instagram Сальмы Хайек

Сальма Хайек / Instagram Сальмы Хайек

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи сражает на повал своими элегантными аутфитами с акцентом на пикантном декольте. Актриса умеет одеваться сдержанно, но при этом сексуально. Великолепная женщина!

Элизабет Херли

Элизабет Херли любит демонстрировать свое привлекательное декольте в бикини и с разных ракурсов. И платья она подбирает себе такие, в которых сможет сверкать своеей грудью.

Элизабет Херли / Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / Instagram Элизабет Херли

Мила Кузнецова

Не уступает западным красоткам и наша украинка - модель plus-size с 15-м размером груди – Мила Кузнецова. Обладательница самой большой натуральной груди в Украине умеет удачно подчеркнуть нарядами свое достоинство. Самыми лучшими снимками она делится со своими фолловерами в соцсети.

Мила Кузнецова / Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова / Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова / Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова / Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова / Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова / Instagram Милы Кузнецовой

Тина Кароль

Поп-дива украинской сцены – Тина Кароль – любит носить наряды, подчеркивающие ее сексуальное декольте. От ее фото становится горячо.

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Настя Каменских

Радовала нас своими пикантными декольте в прошедшем году и Настя Каменских. Певица умеет сверкать своим достоинством красиво. Наряды с сексуальным декольте очень идут Насте.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская не упускает возможности побаловать своих подписчиков роскошными образами с пикантными декольте.

Катерина Бужинська / Instagram Екатерины Бужинской

Катерина Бужинська / Instagram Екатерины Бужинской

Катерина Бужинська / Instagram Екатерины Бужинской

Катерина Бужинська / Instagram Екатерины Бужинской

Катерина Бужинська / Instagram Екатерины Бужинской

Катерина Бужинська/Фото Альона Яворська

Оля Полякова

Эпатажная Оля Полякова всегда старается как можно выигрышней подать свой привлекательный бюст в эффектных луках. Любит певица также хвастаться грудью в бикини на отдыхе.

Оля Полякова / Instagram Оли Поляковой

Оля Полякова / Instagram Оли Поляковой

instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / Instagram Оли Поляковой

Оля Полякова / Instagram Оли Поляковой

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