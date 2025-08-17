Избавились от вредной привычки: королевские особы, которые бросили курить

Принцесса Маргарет / © Getty Images

Самая громкая история связана с королем Георгом VI, который умер от рака легких, как считается из-за увлечения вредной привычкой. А его дочь принцесса Елизавета поставила вопрос ребром своему жениху принцу Филиппу, когда речь шла об их браке. Молодому принцу пришлось бросить курить, так как этого потребовала будущая королева.

Король Георг VI с женой Елизаветой и дочерьми — принцессами Елизаветой и Маргарет / © Associated Press

Мы собрали несколько интересных историй в британской королевской семье, которые показывают, что бросить курить вполне реально, если этого действительно захотеть и приложить усилия.

Король Георг VI

Влияние курения на британскую королевскую семью трудно переоценить. Король Георг VI, отец королевы Елизаветы II, умер от рака легких в 1952 году, что стало прямым следствием его пристрастия к табаку. А до него другие монархи, такие как Георг V, Эдуард VII и Эдуард VIII, также умирали от болезней, связанных с курением. Эта трагическая история сделала курение порицаемой привычкой в королевской семье.

Король Эдуард VIII / © Getty Images

Принцесса Маргарет

Король Георг VI любил говорить о своих дочерях: «Маргарет — моя радость, а Елизавета — моя гордость». И, действительно, принцесса Маргарет, младшая дочь Георга и Елизаветы Боуз-Лайон — переняла эту не самую лучшую привычку своего отца. Маргарет была известна своим тусовочным образом жизни и бунтарским духом, и во многих королевских биографиях вспоминается, что принцесса выкуривала до 60 сигарет в день.

Принцесса Маргарет / © Getty Images

Уменьшила количество выкуренных за день сигарет принцесса лишь в 80-х годах, когда ее здоровье стало ухудшаться. А в 1985 году Маргарет перенесла операцию на легких. Врачи тогда удалили часть ее левого легкого, поскольку она курила более 30 лет. Принцессе повезло и рака легких у нее не случилось, но она все так же курила и в последние годы жизни перенесла несколько инсультов и пневмонию. Умерла Маргарет в феврале 2002 года, перенеся последний четвертый инсульт. Ей был 71 год.

Королева Камилла

Камилла Паркер-Боулз в молодости тоже увлекалась табаком. В расцвете сил она выкуривала до 40 сигарет в день, но старалась скрывать эту привычку, хотя иногда и попадала под прицелы фотографов с сигаретой в зубах. Долгие годы в каждой комнате ее дома стояли серебряные коробки с сигаретами.

Королева Камилла / © Getty Images

Но эта вредная привычка не нравилась принцу Чарльзу. Поэтому будущая королева была решительно настроена бросить курить. Говорят, это произошло в 2001 году, за четыре года до их с Чарльзом свадьбы. Сейчас королева Камилла не курит и практически не употребляет алкоголь, может выпить разве что немного вина.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

В молодости принц греческий и датский был заядлым курильщиком. Однако свою последнюю сигарету, как гласит история, Филипп выкурил в день своей свадьбы с принцессой Елизаветой в ноябре 1947 года. Ранее мы уже говорили, что это было едва ли не главным условием принцессы, так как Елизавета воочию видела, как курение влияет на здоровье ее отца, и не хотела, чтобы ее мужа постигла та же участь. Герцог Эдинбургский прожил длинную жизнь и умер в возрасте 99 лет в апреле 2021 года.

Принц Гарри

Принц Гарри / © Getty Images

В юности принц Гарри напоминал принцессу Маргарет — бунтарь и нарушитель любых королевских правил. Младшего сына короля Чарльза не раз видели с сигаретой в зубах. Курил он вплоть до знакомства со своей будущей женой Меган Маркл. Ей не нравилась эта вредная привычка Гарри и в преддверии их свадьбы в мае 2018 года принц бросил.

Принцесса Евгения

Принцесса Евгения / © Associated Press

В юности принцесса Евгения тоже имела эту вредную привычку. Когда принцессе было 19 и она проводила свой академический отпуск в Австралии, ее несколько раз видели с сигаретой. Издание royalfamily.news посылаясь на свидетелей пишет, что принцессу Йоркскую видели, как она доставала из сумочки сигареты и это было похоже на то, что это не просто эпизодическое курение в компании сверстников. Но прошло много лет, и принцесса давно бросила курить. Сейчас она воспитывает двоих сыновей и ведет здоровый образ жизни.