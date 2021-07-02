Измены и внебрачные дети: неромантичная история любви княгини Шарлин и князя Монако Альбера II

История любви князя Монако Альбера II и южноафриканской спортсменки Шарлин Уиттсток совсем не назовешь романтичной. Напротив, их союз часто называли в прессе фиктивным, ведь, до того как встретить Шарлин и сделать ей предложение, главный наследник монакского престола был весьма ветреным мужчиной. Сегодня пара отмечает десять лет в браке.

Князь Альбер II до встречи с Шарлин

Князь Альбер II / Associated Press

Князь Альбер II – правящий князь Монако и герцог Валентинуа с 2005 года, из дома Гримальди, единственный сын князя Ренье III и голливудской актрисы Грейс Келли. Он родился в 1958 году в Монако, получил прекрасное образование и с самого детства увлекался спортом. Он занимался футболом, плаванием и дзюдо. А еще пять раз принимал участие в зимних Олимпийских играх в качестве бобслеиста. Высоких успехов в спорте не достиг, но именно благодаря спорту на его жизненном пути и встретилась Шарлин. Девушка состояла в сборной ЮАР по плаванию. Знакомство с Альбером состоялось в 2000 году на соревнованиях в Монако. Однако их первая встреча совсем не была судьбоносной, а вторая состоялась только спустя шесть лет, в 2006 году, в Турине.

Князю было уже 48 лет, а он по-прежнему был не женат и снискал славу ловеласа. Он крутил романы со многими известными актрисами, моделями и спортсменками. В прессе писали, что среди них была Наоми Кэмпбелл и Кайли Миноуг. Словом, холостяцкая жизнь князя была бурной, у него даже родилось двое внебрачных детей, которых он официально и публично признал: дочь Жасмин от женщины из Калифорнии Тамары Ротоло и сын Александр от стюардессы Николь Кост.

Княгиня Шарлин до встречи с князем Монако

Шарлин / Associated Press

Шарлин Уиттсток родилась в 1978 году в родезийском городе Булавайо в семье выходцев из Европы. Ее мать Линетт была тренером по плаванию, вероятно, именно она предложила дочери заняться этим видом спорта профессионально. В 18-летнем возрасте Шарлин выиграла чемпионат ЮАР по плаванию. А еще через четыре года в составе сборной ЮАР уже выступала на Олимпийских играх в Сиднее. Возможно, Шарлин добилась бы гораздо больших успехов в спорте, если бы не травма плеча. Закончив карьеру в профессиональном спорте, Шарлин даже успела поработать учителем в школе, прежде чем случилась их вторая и судьбоносная встреча с князем Монако в 2006 году в Турине. После этого Шарлин переехала в Монако.

После переезда во дворец жизнь Шарлин не стала сладкой в одночасье. Да, князь Альбер II выходил со своей избранницей в свет, но жениться на ней почему-то совсем не торопился. Кроме того, поговаривали, что Альбер по-прежнему крутит интрижки, делая это уже за спиной у Шарлин. Трудно представить, что чувствовала в те времена будущая княгиня Монако. Она переехала во дворец будучи всего лишь спортсменкой, не имея никаких титулов и богатых родственников, даже на французском языке она говорила с трудом. Прежде чем князь остепенился и сделал ей предложение, прошло еще четыре года.

Помолвка

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / Associated Press

В июне 2010 года дворец официально объявил о помолвке Альбера с Шарлин Уиттсток. А прямо накануне свадьбы разгорелся еще один скандал, в котором был замешан князь. Стюардесса Николь Кост, мать внебрачного сына Альбера, сообщила прессе, что все это время не прекращала отношения с князем и родила от него еще одного ребенка. Адвокат князя Альбера тогда выступил с заявлением, в котором заявил, что все слова этой женщины – ложь, а у Шарлин и Альбера II полным ходом идет подготовка к свадьбе. В прессе также писали, что Шарлин было тяжело справиться со сплетнями такого рода и она даже пыталась купить билет и сбежать обратно в ЮАР, но ей не дали этого сделать представители княжеского двора.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / Associated Press

А 1 июля 2011 года с улыбкой и мокрыми от слез то ли радости, то ли грусти глазами Шарлин вышла замуж за князя. В этот день состоялась гражданская церемония, а 2 июля – венчание. После бракосочетания пара отправилась в медовый месяц на родину Шарлин в ЮАР. Они поселились в разных отелях, что вызвало очередную волну слухов и неприятных сплетен.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / Associated Press

Рождение наследников

После свадьбы княжеская чета не торопилась обзаводиться наследниками. Княгине Шарлин на тот момент было 33 года, а ее мужу – 53. Ходили разные слухи, в том числе и о том, что бывшая спортсменка попросту не может забеременеть. Радостную новость дворец сообщил 30 мая 2014 года. Они предстали перед публикой, держа друг друга за руки, и было очевидно, что впереди пару ждал новый этап жизни.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Getty Images

10 декабря 2014 года Шарлин родила своему мужу сына Жака и дочь Габриэллу. После рождения детей Шарлин перестала какое-то время появляться на публике, в СМИ снова начали писать о проблемах в браке и послеродовой депрессии у матери. Но очевидно же, что для ухода за двойней нужно больше времени, и Шарлин было попросту некогда появляться на публике и выполнять свои обязанности. Ее декрет затянулся, но возвращение было триумфальным. Княгиня сменила имидж, коротко подстригла волосы и заметно похорошела. Теперь она присутствовала рядом с мужем и с гордо поднятой головой на многих светских раутах. В 2020 году княжеская чета отпраздновала девятую годовщину со дня своей свадьбы, и Шарлин во что бы то ни стало сумела стать главной женщиной в жизни Альбера II. По крайней мере, такое складывается впечатление.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми / Getty Images

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Эффектные выходы княгини Шарлин (7 фото)

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