Изысканно и необычно: любимые украшения Марлен Дитрих

Марлен Дитрих, 1943 год. На актрисе два браслета с изумрудами / Getty Images

Она величайшая актриса XX века, которая появлялась в фильмах в ювелирных произведениях искусства. Рассказываем о самых необычных и любимых украшениях кинодивы.

Марлен Дитрих - актриса Старого Голливуда, которая еще при жизни стала легендой. Она создала в кино один из совершенных образов роковой женщины и оказала большое влияние на моду и стиль. Дитрих умела быть изысканной и в платье с пайетками, и в строгом мужском смокинге, цилиндре и монокле. Но если в одежде она предпочитала строгость и лаконичность, то в украшениях, которые были ее страстью, позволяла себе более оригинальные варианты.

Мать актрисы происходила из обеспеченной семьи, владевшей ювелирным магазином в модном берлинском районе Унтер-ден-Линден. Еще с раннего возраста Марлен поняла, что украшения, купленные в лучших магазинах, сохранят свою ценность, оставаясь выгодным вложением. Поэтому актриса собирала различные драгоценности на протяжении всей своей жизни, но лучшие из них появились у нее на пике кинокарьеры в 1930-1950 годы.

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Ювелирные изделия она использовала и как реквизит для своих фильмов и фотосессий, чтобы кадры были более эффектными. Чаще всего Марлен предпочитала массивные браслеты, кольца и подвески. Любимым камнем актрисы был изумруд, ведь она считала, что он идеально подходит к ее светлым волосам и бледной коже. Многие из украшений были подарены ей любовниками, но многие предметы из своей коллекции она приобрела и сама.

Под конец жизни Дитрих жила в затворничестве и, чтобы обеспечивать себя, была вынуждена распродать многие свои украшения. После смерти актрисы остальная часть драгоценностей и других ее вещей была выставлена на аукцион Sothebys.

Рубиновый браслет-манжета Jarretiere

Изготовил необычное украшение Луи Арпельс, руководитель Van Cleef & Arpels в 1937 году из рубинов и бриллиантов по индивидуальному заказу Дитрих. Она предоставила 30 своих украшений ювелиру, из которых он взял драгоценные камни для браслета. В переводе с французского Jarretiere означает подвязка, якобы намекая на предмет женского туалета, что придавало браслету в консервативное время еще большей дерзости.

Огромный диск был украшен рубинами в огранке кушон, а обрамляли его бриллианты в огранке багет, которая редко применялась. Основа украшения выполнена из платины.

Браслет был самым любимым в коллекции актрисы, и она часто с ним появлялась на различных мероприятиях, фотосессиях и церемониях. С этим браслетом на руке Марлен появилась и в триллере Альфреда Хичкока 1950 года "Страх сцены".

После того как Дитрих вынуждена была продать почти всю свою коллекцию украшений, этот браслет был единственным, который она оставила. Но в 1992 году украшение все же было выставлено на продажу на аукционе Sothebys и продано за 990 тысяч долларов и сейчас находится в частной коллекции. Вскоре после аукциона, 6 мая 1992 года, Марлен умерла.

Марлен Дитрих. На актрисе браслет Jarretiere и подвеска с рубинами / Getty Images

Комплект с изумрудами-кабошонами, состоящий из двух браслетов и броши

Дитрих любила необычные украшения и умела их носить. Одним из ее главных изделий был набор от фирмы Trabert & Hoeffer-Mauboussin, который состоял из браслета с изумрудом весом 128 карат, а также броши с бриллиантом и изумрудом-кабошоном весом 97 карат.

Марлен Дитрих и Джон Гилберт. На актрисе брошь с изумрудами / Getty Images

Второй браслет Дитрих с изумрудами и бриллиантами был изготовлен ювелиром Полом Флато. Носила актриса свои браслеты часто вместе, а брошью украшала не только одежду, но и шляпы.

Свои изумруды она продемонстрировала в фильмах "Дьявол - женщина" 1935 года, "Желание" 1936 года и "Ангел" 1937 года.

Марлен Дитрих, 1943 год. На актрисе два браслета с изумрудами / Getty Images

Бриллиантовая брошь в виде розы

Бриллиантовая брошь в виде розы была подарена Марлен в начале 30-х годов режиссером Йозефом фон Штернбергом, благодаря которому она пробрела мировою славу, снявшись в некоторых его фильмах. Брошь была выполнена из платины, бриллиантов различной огранки и была одним из ее фирменных украшений, в котором актриса появлялась в картинах "Голубой ангел" 1930 года и "Шанхайский экспресс" 1932 года.

Марлен Дитрих, 1932 год. На актрисе брошь в виде розы / Getty Images

На аукционе Sothebys брошь была продана за 98,5 тысяч долларов. Эта цена в три раза превысила первоначальную заявленную стоимость изделия.

Брошь Марлен Дитрих в виде цветка розы / Getty Images

Браслет Марлен Дитрих в виде цветка

Браслет под названием Lily был создан ювелирным домом Verdura. Выполнено украшение в золоте, платине и украшено инкрустированными бриллиантами.

Первоначально в таком браслете появилась актриса Дорис Нолан в фильме 1938 года "Праздник", но уже год спустя Марлен Дитрих смоделировала свою собственную версию украшения и появилась в нем в фильме "Дестри снова в седле".

Марлен Дитрих, 1970 год. На актрисе браслет Lily / Getty Images

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