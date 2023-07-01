К дню рождения принцессы Дианы: забавные детские и юношеские фотографии

Сегодня британской принцессе Диане Спенсер – матери принцев Уильяма и Гарри – могло бы исполниться 62 года.

Она родилась 1 июля 1961 года, леди Дианой стала в 1975 году, после смерти своего деда, когда ее отец унаследовал графский титул и стал 8-м графом Спенсером.

Принцесса Диана Спенсер с мужем принцем Чарльзом / Фото: Getty Images

Училась Леди Ди в Швейцарии. Отец отправил ее туда обучаться ведению домашнего хозяйства, шитью и кулинарии. Но Диана изнывала от скуки, мечтала поскорее закончить учебу и стать самостоятельной. К тому же ей не нравился французский, который тоже приходилось изучать.

Принцесса Диана Спенсер, 1962 год / Фото: Getty Images

Принцесса Диана Спенсер, 1963 год / Фото: Getty Images

Принцесса Диана Спенсер, 1963 год / Фото: Getty Images

В 1969 году родители Дианы развелись, и девочка осталась жить с отцом. Несладко ей пришлось после того, как отец женился во второй раз. Мачеха невзлюбила детей графа Спенсера. В 12 лет ее отдали на обучение в привилегированную школу для девочек в графстве Кент.

Принцесса Диана Спенсер, 1965 год / Фото: Getty Images

Кстати говоря, учиться Диана не любила, зато с удовольствием посещала уроки танцев. Учителя не раз говорили, что у девочки есть талант к музыке и танцам.

Принцесса Диана Спенсер, 1969 год / Фото: Getty Images

Принцесса Диана Спенсер, 1970 год / Фото: Getty Images

Принцесса Диана Спенсер, 1974 год / Фото: Getty Images

Принцесса Диана Спенсер, 1980 год / Фото: Getty Images

Принцесса Диана Спенсер, 1981 год / Фото: Getty Images

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