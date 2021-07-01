К юбилею принцессы Уэльской: кто играл Диану в кино

1 июля 2021 года принцессе Уэльской исполнилось бы 60 лет.

В этот день ее сыновья принцы Уильям и Гарри должны присутствовать на открытии статуи принцессы Дианы в честь ее юбилея, установлена она будет в Кенсингтонских садах. Несомненно, принцесса Диана оставила глубокий след в истории, и многие кинематографисты снимали фильмы о жизни королевской принцессы. Сегодня вспоминаем самые культовые картины, которые уже вышли на экраны и рассказываем о тех, которые публике только предстоит увидеть.

Наоми Уоттс, фильм "Диана: история любви"

Навин Эндрюс и Наоми Уоттс / Associated Press

Это биографическая драма режиссера Оливера Хиршбигеля с британской актрисой Наоми Уоттс в главной роли. Фильм рассказывает о двух последних годах жизни принцессы Дианы и основан на книге Кейт Снелл Diana: Her Last Love.

Это история любви принцессы Уэльской и пакистанского кардиохирурга Хасната Хана, которая случилась уже после развода Дианы с принцем Чарльзом. Лента была представлена в Лондоне 5 сентября 2013 года. Надо отметить, что костюмеры, гримеры и стилисты отлично поработали над образом актрисы – Наоми Уоттс действительно очень похожа на Диану.

В основе картины лежит, как мы уже отметили, история любви принцессы и доктора, показаны их романтические отношения, а также то, как Диану преследовали папарацци, что в конечном итоге привело отношения пары в тупик. Хаснат не хотел связывать себя узами с женщиной, из-за которой в его жизни начался бы хаос. Также в фильме показано знакомство Дианы с египтянином Доди аль-Файедом, с которым принцесса отправилась в Париж, чтобы заставить Хана ревновать. Именно эта поездка оказалась роковой для принцессы Уэльской. Диана и Доди в полночь погибли в автомобильной аварии на въезде в тоннель Альма. Хаснат узнал о гибели принцессы в 4 утра по телефону, после чего утром отправился к Кенсингтонскому дворцу, чтобы возложить цветы. Вместе с букетом мужчина оставил трогательную записку.

Несмотря на хорошую игру Наоми Уоттс и красивую историю любви, о которой даже не многие знают, критики остались недовольны этим фильмом.

Эмма Коррин, сериал "Корона", 4-й сезон

Эмма Коррин / Getty Images

25-летняя британская актриса играет роль молодой Дианы в четвертом сезоне сериала "Корона". Эмма безупречно перевоплотилась в роль своей героини на экране. Публика и критики остались в восторге. Но знаете ли вы, что эту роль девушка получила случайно? В интервью Variety Эмма Коррин рассказала, что сначала не проходила никаких кастингов на роль принцессы Уэльской. Она просто жила в Лондоне, ходила на разные прослушивания и пробы, и однажды кастинг-директор сериала Нина Голд попросила девушку помочь почитать текст (снимали как раз сцену разговора Камиллы с Диной). Эмма читала текст принцессы и получила гонорар за этот рабочий день. Но накануне актриса посоветовалась со своим агентом и решила подготовиться к такой работе более основательно: она занималась со своей мамой (логопедом по профессии) и перед камерой продемонстрировала весь свой талант. Как бы удивительно это ни звучало, но всем, кто находится тогда в той комнате, Коррин понравилась, и позже ее утвердили на роль Дианы. Свою роль актриса сыграла блестяще, она не только прославилась на весь мир, но и завоевала несколько престижных наград: "Золотой глобус", SAG Awards и еще много других. Именно она рассекала по Кенсингтонскому дворцу на роликах, а также предстала в кадре в роскошном свадебном платье – точной копии платья Дианы. На его изготовление ушло четыре месяца и пять примерок. В кадре в платье Эмма Коррин пробыла меньше минуты.

Элизабет Дебики, сериал "Корона" 5-й и 6-й сезоны

Элизабет Дебики / Associated Press

В пятом и шестом сезоне сериала "Корона" принцессу Диану сыграет австралийская актриса Элизабет Дебики, которая прославилась благодаря роли Джордан Бейкер в фильме "Великий Гэтсби". Элизабет 30 лет, она выросла в семье танцовщиков и хотела стать балериной. Но из-за высокого роста (190 см) выбрала профессию актрисы. Рост принцессы Дианы был 178 см, и впервые ее сыграет актриса выше нее. Съемки 5-го сезона начались в июне 2021 года, так что зрители смогу оценить игру Дебики только в 2022 году.

Джули Кокс, фильм "Влюбленная принцесса"

В 1996 году на экраны вышла картина, в центр сюжета которой была положена история тайного романа Дианы с игроком в поло – капитаном Джеймсом Хьюиттом. Фильм был основан на биографии Анны Пастернак и рассказывает о периоде, когда отношения принцессы Дианы с мужем принцем Чарльзом были настолько сложные, а их брак начал трещать по швам, что она искала поддержки у мужчин на стороне. Капитан Джеймс Хьюитт был тем, кто давал Диане уроки верховой езды. Дружеские отношения переросли в роман, который пара вынуждена была скрывать от публики. Кстати, впоследствии именно Джеймса многие называли отцом принца Гарри (младшего сына Дианы), который, по мнению публики, очень похож на Хьюитта.

Женевьев О'Райли, фильм "Диана: последние дни принцессы"

В 2007 году на экраны вышел фильм режиссера Ричарда Дэйла, который назывался "Диана: Последние дни принцессы", а главную роль сыграла ирландская актриса Женевьев О'Райли. Фильм был основан на реальных событиях и рассказывал о последних двух месяцах жизни принцессы Дианы. В фильме показали интервью из реальной жизни с близким для принцессы Дианы людьми и последнее лето в ее жизни. Издание The New York Times отметило, что создателям фильма удалось не обожествлять Диану, а изобразить ее несовершенной героиней, которая и сама очень нуждалась в любви, а также умела манипулировать.

Кристен Стюарт, фильм "Спенсер"

Кристен Стюарт / Associated Press

Это художественный фильм чилийского кинорежиссера, известного по фильму "Джеки" (о жизни Жаклин Кеннеди), Пабло Ларраина о принцессе Диане. В прокат лента выйдет осенью 2021 года. Действие картины разворачивается в течение трех дней на Рождество в поместье Сандрингем, в начале 90-х годов. Именно в это время Диана принимает решение развестись с Чарльзом.

Мы еще не видели игру Кристен, а в Сети появилось лишь несколько ее фотографий в образе принцессы Уэльской. Но известно, что режиссер считает Стюарт невероятно талантливой и разносторонней актрисой, а сама Кристен серьезно подошла к роли и занимается с педагогом, поскольку, говорит, ей сложно было освоить британский акцент. Многие поклонники принцессы недовольны тем, что ее играет американка Стюарт. Но режиссер убежден в успехе ленты. В центре драмы будут не только отношения между Дианой и Чарльзом, но и понимание принцессы, кто она такая и чего на самом деле хочет.

"Она (Диана) – женщина, которая в течение фильма понимает, что хочет снова быть той, которой она была до встречи с Чарльзом. Речь пойдет о поиске себя, о том, что, возможно, самым важным для нее было быть самой собой. Вот почему фильм называется "Спенсер" – это фамилия Дианы до ее замужества с Чарльзом", – рассказывает режиссер. Кристен Стюарт говорила в одном из интервью, что очень взволнована этой ролью и чувствует огромную ответственность.

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