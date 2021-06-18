Как король отрекся от престола: история любви Эдуарда VIII и Уоллис Симпсон

История любви этой королевской пары легла в основу не одного голливудского фильма. Самый известный из них – "МЫ. Верим в любовь", режиссером которого выступила Мадонна. Что же было такого особенно в американке Уоллис Симпсон, ради которой наследник британской короны Эдуард отрекся от престола? Вспоминаем их историю любви в преддверии дня рождения Уоллис.

Бесси Уоллис Уорфилд. Детство и юность

Она родилась 19 июня 1896 года в Пенсильвании, на Северо-Востоке США, в отеле Monterey Inn. Ее отцом был Тикл Уоллис Уорфилд, пятый и младший сын Генри Мактье Уорфилда, торговца мукой, которого называли одним из самых известных граждан Балтимора. Матерью девочки была Алиса Монтегю, дочь биржевого маклера Уильяма Латана Монтегю. Второе имя Уоллис получила в честь своего отца (он был известен как Уоллис), а имя Бесси было дано в честь старшей сестры ее матери. Некоторые источники утверждают, что на момент рождения ее родители не состояли в официальном браке. Но в газете Baltimore Sun, датированной 1895 годом, было опубликовано объявление об их свадьбе. Они поженились в протестантской епископальной церкви Святого Михаила и всех ангелов в Балтиморе 19 ноября 1895 г. Сама же Уоллис, когда выросла, утверждала, что ее родители поженились в июне 1895 года, и она все-таки была зачата в браке. Ее отец умер, когда девочке было всего пять месяцев. У него был туберкулез. И мама Уоллис вынуждена была просить помощи у богатого брата ее умершего мужа, который на несколько лет и приютил их в своем четырехэтажном доме, где он жил с матерью. В 1901 году тетя Уоллис – Бесси Мерриман – овдовела, и девочка вместе с мамой переехали в ее дом на Уэст-Чейз-стрит в Балтиморе, где они прожили чуть меньше года, а далее последовал очередной переезд сначала в собственную квартиру, а потом и дом. В 1908 году мать Уоллис Алиса вышла замуж во второй раз.

Уоллис Симпсон / Getty Images

Юная Уоллис училась в школе Олдфилдс, самой дорогой школе для девочек в Мэриленде, учебу ей оплачивал ее дядя. Уже в школьные годы подруги и одноклассники говорили о Уоллис как об очень эрудированной, умной девочке. И хотя она никогда не была первой красавицей школы, ее голубые глаза и миниатюрная фигура, а также сообразительность и сила духа способствовали тому, что у Уоллис всегда было много поклонников. Неудивительно, что до встречи с будущим королем Великобритании Эдуардом Уоллис Симпсон была дважды замужем, а сам наследник трона ради любви к этой женщине отказался от короны.

Два брака до встречи с королем

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / Associated Press

Первым мужем Уоллис стал летчик Уинфильд Спенсер. Они познакомились, когда девушка навещала свою кузину Коррин Мустин. Свадьбу сыграли 8 ноября 1919 года в епископальной церкви Христа в Балтиморе, Уоллис тогда было 23 года. Уин сильно увлекался алкоголем. Однажды он выпил перед полетом, и его самолет упал в море. Уинфильд чудом остался жив. Несмотря на проблемы с алкоголем, Уин был весьма успешным в профессии, семья часто переезжала, пока однажды Уоллис не решила, что хочет развестись. Это случилось в 1927 году. В этом неудачном браке Уоллис и Уин изменяли друг другу. Ходили слухи, что у Уоллис был роман с графом Галеаццо Чиано, с которым познакомилась в Пекине и от которого забеременела. Аборт, который она сделала, привел к тому, что Уоллис на всю жизнь осталась бесплодной. Этот слух получил в те годы широкое распространение, но жена Чиано опровергла его.

Вторым мужем Уоллис стал разведенный бизнесмен Эрнест Симпсон. За него она вышла замуж через год после предыдущего развода в 1928-м. После свадьбы супруги переехали в Лондон. Бизнес ее мужа процветал, что позволило семье жить в большой квартире с обслуживающим персоналом. Один из друзей Уоллис познакомил ее со своей сестрой Тельмой Фернесс, которая была любовницей принца Уэльского Эдуарда. В январе 1931 года Тельма представила свою новую подругу принцу. Дальнейшие их встречи случались очень часто на различных домашних вечеринках. А в 1934 году между Уоллис и Эдуардом начался роман, который привел не только ко второму разводу женщины, но и к серьезным переменам в британской королевской семье. Если бы в 1936 году Эдуард не отрекся от престола ради женщины, которую полюбил, царствующая сегодня Елизавета II вряд ли когда-то бы стала королевой.

Уоллис Симпсон и Эдуард VIII / Getty Images

Роман с наследником британской короны

К концу 1934 года принц Эдуард был безвозвратно влюблен в Уоллис Симпсон. По словам его официального биографа, он стал "рабски зависимым" от нее. Без этой женщины он не представлял даже своего существования. Принц познакомил 38-летнюю Уоллис со своей семьей, однако в Букингемском дворце были недовольны этим увлечением наследного принца. Но Эдуард не обращал внимания на слова родных. Он осыпал Уоллис подарками и драгоценностями, вместе они ездили на отдых, и она также влюбилась в принца. После смерти отца – короля Георга V – наследный принц Эдуард нарушил королевский протокол, наблюдая за провозглашением своего вступления на престол из окна Сент-Джеймсского дворца в компании все еще замужней женщины Уоллис Симпсон. Для придворных стало очевидно, что новый король намеривается на ней жениться. Уоллис, надо сказать, тоже всерьез намеривалась стать новой королевой Англии.

Отречение Эдуарда

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / Associated Press

Поведение нового короля и его отношения с Уоллис сделали Эдуарда непопулярным в британском правительстве. Его стремление жениться на разведенной женщине не поддерживали ни подданные, ни англиканская церковь. Но Эдуард был непоколебим в своем решении. Британская пресса почтительно относилась к монархии и не освещала роман короля с разведенной американкой, а вот американские СМИ широко освещали их отношения. 10 декабря 1936 года Эдуард в присутствии своих троих братьев подписал Акт об отказе от престола, а на следующий день по радио заявил: "Я счел невозможным нести тяжелое бремя ответственности и выполнять свои обязанности короля так, как я хотел бы, без помощи и поддержки женщины, которую я люблю".

Известие об отречении короля стало мировой сенсацией, а Уоллис Симпсон назвали "Человеком года" по версии журнала Time.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / Associated Press

После своего заявления об отречении Эдуард уехал из Великобритании в Австрию, где оставался в замке Энцесфельде до тех пор, пока Уоллис официально не завершила бракоразводный процесс. В мае 1937 года Уоллис вернула себе девичью фамилию Уорфилд. С Эдуардом они встретились уже после завершения процесса в том же месяце в Шато-де-Канде, Монт, во Франции.

Свадьба и дальнейшая судьба

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII в день свадьбы / Associated Press

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3 июня 1937 года в этом же замке во Франции Уоллис и Эдуард связали себя узами брака. На невесте в тот день было платье от Mainbocher. На запястьях были многочисленные браслеты, сверху на платье была брошка, а на голове – шляпа вместо тиары и фаты. В руках Уоллис держала белые перчатки. Эдуард надел ей на палец обручальное кольцо из желтого золота с изумрудной оправой, усыпанной бриллиантами. На кольце была гравировка "Теперь мы наши". Младший брат Эдуарда – новоиспеченный король Георг VI, пожаловал ему и его супруге титул герцога и герцогини Виндзорских. Под давлением британского правительства король отказал в добавлении приставки "Королевское Высочество" к титулу новоиспеченной герцогини. До конца своих дней Эдуард и его супруга Уоллис жили во Франции. Они вели богатую светскую жизнь. Детей у пары не было.

Герцог Виндзорский Эдуард и Уоллис Симпсон в день свадьбы / Associated Press

Уоллис пережила своего мужа на десять лет. Герцог Виндзорский скончался в 1972 году от рака горла. Его похоронили в Виндзорском замке. Уоллис приезжала на похороны и останавливалась в Букингемском дворце. Сама Уоллис последние годы жизни страдала от слабоумия, вела затворнический образ жизни, опираясь на имущество мужа и пособие от королевы. За шесть лет до смерти герцогиня потеряла дар речи. Она не подпускала к себе никого, кроме медсестры и врача. Умерла Уоллис в своем доме в Париже, а похоронена была рядом с мужем в Королевской усыпальнице во Фрогморе, около Виндзора.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / Associated Press

При жизни Уоллис Симпсон не была известна как благотворительный деятель. Однако в знак помощи, которая оказала им с герцогом Франция во время войны, свою коллекцию мебели в стиле Людовика XVI, а также коллекцию фарфора и картин Уоллис передала французскому государству. Также с аукциона Sotheby's были пущены и драгоценности, которые Уоллис получила при жизни от своего мужа Эдуарда. От их продажи было собрано 45 миллионов долларов. Британская королевская семья не получила ничего.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / Associated Press

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Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII (24 фото)

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