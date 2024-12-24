Как королева Виктория и принц Альберт популяризировали елку: история моды на главный символ Рождества

Сегодня практически каждая семья, которая празднует Рождество, ставит дома елку. Кто-то выбирает живое дерево, а кто-то искусственное, однако это красивая традиция с нами уже на протяжении очень многих лет, но задумывались ли вы о том, кто популяризировал ее?

Большое влияние на празднование Рождества оказала британская королевская семья, а в частности королева Виктория и ее супруг принц Альберт. Пара была известна своей тесной семейной связью и решила показать что-то довольно оригинальное и даже сенсационное. В декабре 1848 года газета London News опубликовала иллюстрацию, на которой была изображена рождественская елка королевы Виктории в Виндзорском замке. Возле красиво украшенного дерева Ее Величество, которой на то время было 29 лет, позировала с мужем Альбертом и ихними детьми.

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По словам историка Эми Бойингтон, это изображение много сделало для популяризации рождественских елок в Великобритании. Особенно приписывают введение этой традиции принцу Альберту, якобы установили дерево с его подачи, поскольку он тоже был немцем по происхождению.

Дело в том, что украшать елку в доме на Рождество было давней немецкой традицией, но для Виктории это не было новизной. Мать королевы была немкой, и поэтому Виктория выросла с этой традицией задолго до того, как Альберт сделал ее настоящей сенсацией в Виндзорском замке. Королева и принц с особым удовольствием украшали свои елки восковыми свечами и разными сладостями.

Фото: Getty Images

Королева Виктория особенно любила рождественский сезон. В 1841 году, то есть за много лет до того, как была выпущена эта гравюра с елкой, она написала это:

"Рождество я всегда рассматриваю как самое дорогое счастливое время, также и для Альберта, который, естественно, наслаждался им еще больше в своем счастливом доме, чего, конечно, не было у меня в детстве. Приятно, когда этот благословенный праздник ассоциируется с самыми счастливыми днями. Сам запах рождественских елок — приятные воспоминания".

И поэтому с публикацией этого конкретного изображения в 1848 году широкая британская общественность увидела, что можно сделать на праздник, и это стало мгновенной сенсацией. К 1860-м годам в Ковент-Гардене продавались сотни рождественских елок, и они стали настоящим символом Рождества. Деревья были меньше, чем сегодня, и их очень часто ставили на стол. Обычно их украшали апельсинами, начиненными гвоздикой, а также сосновыми шишками и, конечно, восковыми свечами. Со временем в Виндзорском замке деревья становились все более и более изысканными, и подарки размещались вокруг. Как и в немецкой традиции, подарками обменивались в канун Рождества.

Фото: Getty Images

Однако до Виктории и Альберта эту традицию пыталась укоренить в Британии бабушка Виктории - королева Шарлотта. Она тоже была немкой и установила первое рождественское дерево в замке - сделала это в Королевской ложе в Виндзоре в декабре 1800 года. Но традиция не пошла тогда в массы.

Возможно, что именно благодаря британской королевское семье (которая на самом деле была популяризатором многих модных тенденций и традиций в те времена), мода на елку пришла и к нам. Хотя в Украине более распространена была традиция устанавливать рождественский дидух, елки тоже встречались, даже до того, как появились в Виндзорском замке. Сейчас эта немецкая традиция является частью праздника и у нас.

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