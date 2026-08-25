Как Луна из "Гарри Поттера" вышла замуж за бывшего бармена: подробности свадьбы и история любви

Эвана Линч и её муж Дэни Скиннер в день свадьбы

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Звезда «Гарри Поттера» — актриса Эвана Линч — вышла замуж за Дэни Скиннера 21 августа 2024 года и к годовщине свадьбы рассказала изданию Vogue подробности не только помолвки, но и самого торжества.

Знакомство

Пара познакомилась в 2021 году, когда Эвана возвращалась домой после тренировки. По дороге она проходила мимо тропического бара и решила зайти внутрь. За стойкой работал бармен с длинными светлыми волосами, в юбке, колготках и шляпе-федоре, и для актрисы он был словно странное эльфийское создание.

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Линч настолько заинтересовалась необычным барменом, что стала регулярно заходить в заведение. Она даже пыталась завязать с ним разговор через его собаку — правда, этот план не сработал.

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«Я даже флиртовала с его собакой, надеясь завязать разговор с хозяином. Но это точно не добавило мне симпатии в его глазах», — вспоминает актриса.

В конце концов их общая пьяная подруга раскрыла ее симпатию, а вскоре Дени передал Эване записку со своим номером телефона.

Помолвка

Через несколько лет отношения пары перешли на новый уровень, и в 2023 году у Эвана и Дени произошла серьёзная ссора, которая, по словам актрисы, напоминала разговор перед разрывом.

«Это была ссора примерно такого содержания: наши отношения становятся серьёзными, и мне страшно», — рассказала Линч.

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Однако вместо того, чтобы расстаться, Дени сделал предложение.

«Это ужасный способ обручиться!» — пошутила Эвана в ответ. Когда же эмоции улеглись, она добавила: «Если сделаешь это как следует — тогда всё будет хорошо».

К дню рождения актрисы в августе Дени подготовил настоящий романтический сюрприз. По дороге на ужин они свернули к садовому участку двоюродной сестры Эваны. Там, среди зелени и под гирляндами, её ждало признание в любви.

Свадьба

К выбору даты свадьбы Линч подошла не менее необычно. Сначала она проконсультировалась с ведическим астрологом, который посоветовал избегать солнечного затмения. Пара изначально планировала пожениться 22 августа — из-за символики двойных чисел, которые в нумерологии называют «ангельскими». Однако выбранное место на эту дату уже было занято, поэтому свадьбу перенесли на 21 августа.

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Платье невесты

Для свадьбы Эвани хотела пышное платье с четко структурированным корсетом. Вместе со стилистом она обошла множество свадебных бутиков Лондона, однако идеальное платье нашли буквально за несколько недель до церемонии. Стилистка девушки наткнулась на винтажную прозрачную юбку, похожую на облако, которая идеально соответствовала пожеланию Линч — классический образ, но с необычной деталью.

Верх платья заменили на корсет Moira Hughes от Ellie Sanderson, а также швея скорректировала некоторые детали. Отдельной деталью образа стала фата, украшенная жемчужинами, напоминающими горошинки.

«Я очень люблю горошек. Мне каждый день приходится отказываться от идеи надеть платье в горошек», — шутит актриса.

Образ жениха

Дэни Скиннер сначала рассматривал фиолетовый бархатный костюм — отчасти из-за своего увлечения образом Джокера после просмотра «Тёмного рыцаря». В итоге он остановился на зелёном вельветовом костюме от Suit Supply. Образ дополнили туфли Rothy’s, изготовленные из переработанных пластиковых бутылок.

Необычные детали свадьбы

Во время подготовки к свадьбе пара также выбирала музыку для первого танца. Дени, который любит техно, и Эвана, предпочитающая поэзию и фолк-музыку, в конце концов остановились на свинг-группе.

Для первого танца они выбрали песню «Our House» Грэма Нэша, однако после одного занятия Дэни заявил, что не сможет исполнить его перед 110 гостями. Песню выбрали не случайно. По словам Эваны, эта композиция для них символизирует дом и хорошо отражает их отношения.

«На самом деле мы очень разные в плане работы и взглядов на жизнь, но нам просто очень хорошо удается вместе строить семейную жизнь», — пояснила актриса.

После первого танца молодожёны отправились в бар, где их ждали два авторских коктейля. Для Еваны приготовили личи-мартини — в память о тропическом баре, где она впервые увидела Дени. Для жениха создали Chambord bramble, который отсылал к его прошлой работе барменом.

Однако одним из самых личных сюрпризов на свадьбе стал подарок, который Эвана преподнесла мужу. Вместо традиционного украшения она подготовила для Дени ожерелье с подвеской, сделанной из зуба его любимой собаки, который недавно выпал.

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