Как мама: дети актрисы Анджелины Джоли отказываются от фамилии Питт и повторяют её историю с отцом

Семья Джоли / © Associated Press

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Несмотря на то, чтоАнджелина Джоли и Брэд Питт развелись ещё в 2019 году, последствия их непростого расставания продолжают сказываться на семейных отношениях. У бывших супругов шестеро детей, однако отношения детей с отцом остаются сложной темой, об этом сообщает издание Hello!

Первой из дочерей отказаться от фамилии Питт решила Шейло. В 2024 году, по достижении совершеннолетия, она подала документы на официальное изменение имени. Впоследствии стало известно, что Захара представляется в университетской среде как Захара Марли Джоли. А Вивьен в театральном проекте вместе с мамой была указана без фамилии Питт. В 2026 году Захара и Вивьен также прошли юридические процедуры по смене фамилии.

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Анджелина Джоли когда-то поступила точно так же

Джон Войт и Анджелина Джоли / © Associated Press

В этой истории есть интересная параллель, ведь сама Анджелина когда-то столкнулась с подобным решением. Джоли — дочь голливудской звезды Джона Войта и актрисы Маршелин Бертран. Родители расстались, когда девочке было всего шесть месяцев. Мама сама воспитывала её и брата Джеймса, тогда как отец гораздо меньше участвовал в их жизни.

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Несмотря на совместные появления на публике и кратковременное сближение во время съемок фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», отношения отца и дочери оставались напряженными. В 2002 году Анджелина официально сменила имя, отказавшись от фамилии Войт и оставив своё второе имя — Джоли. Её брат Джеймс поступил аналогичным образом.

Впоследствии, после смерти Маршелин Бертран в 2007 году, Анджелина и Джон смогли постепенно возобновить общение.

Возможно примирение

Анджелина Джоли / © Associated Press

В 2017 году актриса рассказывала, что её отец вновь стал частью жизни семьи и поддерживал внуков в этот непростой период. Анджелина отмечала, что он хорошо понимал, насколько детям нужен дедушка, и не пытался навязывать им своё внимание. В то же время сама семья Джоли-Питт традиционно неохотно комментирует личные отношения между детьми и отцом.

История фамилий в семье Джоли-Питт — это больше, чем голливудская сенсация. Она напоминает о том, что семейные узы не всегда определяются известной фамилией или общей историей. Когда-то Анджелина Джоли сама отказалась от фамилии отца, а теперь подобный выбор делают её дети. И хотя истинные причины их решений остаются личным делом семьи, эта параллель между поколениями весьма красноречива.

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