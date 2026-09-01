Как менялась "идеальная" грудь за последние 100 лет

Кармен Электра / © Associated Press

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Идеальная грудь — понятие удивительно изменчивое. То, что в одно десятилетие считалось эталоном женственности, через несколько лет могло превратиться в антитренд. Мода меняла нижнее белье, одежду и, вместе с ними, само представление о том, какими «должна» быть грудь, об этом рассказало издание NewBeauty.

За последние 100 лет этот стандарт успел пройти путь от намеренно плоского силуэта до пышных форм, от явной пластики до максимальной естественности. И сегодня мы, наконец, отказываемся от самой идеи универсального идеала.

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1920–1930-е годы

Christian Dior, мода 1920-х годов / © Associated Press

Эта эпоха не просто скрывала грудь, она намеренно стирала женские формы. Бандажные бюстгальтеры, платья с заниженной талией и прямые силуэты создавали почти мальчишескую фигуру.

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В 1930-х годах мода постепенно вернулась к более мягким линиям. Косой крой платьев подчеркивал фигуру, но уже без радикального акцента на груди.

1950-е годы

Мэрилин Монро и Роберт Митчем, 1954 год / © Associated Press

После десятилетия сдержанности маятник качнулся в другую сторону. Мэрилин Монро стала символом пышной женственности, а её культовый бюстгальтер создавал максимально выразительный, заострённый силуэт.

Грудь больше не нужно было скрывать, напротив, она стала одним из главных символов сексуальности.

1960-е годы

Ракель Велч, 1966 год / © Associated Press

В 1960-х пышная грудь оставалась актуальной, но силуэт изменился: вместо мягкой округлости появилась более выраженная проекция вперед. Одним из воплощений той эпохи стала Ракель Велч.

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1970-е годы

Коллекция Yves Saint Laurent 1972 года / © Associated Press

Контркультура сказала бюстгальтерам «до свидания». Естественная форма груди, в том числе и более низко посаженная, перестала считаться недостатком.

К середине десятилетия сформировалась новая эстетика: непринуждённая, слегка небрежная, словно женщина и не пыталась создать идеальный образ. Свободные бикини, минимум поддержки и естественный силуэт стали частью этой свободы.

1980-е

Джейн Фонда, 1989 год / © Associated Press

В 1980-х годах популярными стали не только прически. Вместе с ростом популярности пластической хирургии возросло и количество операций по увеличению груди. Силиконовые имплантаты постепенно стали одним из главных инструментов создания желаемого бюста.

1990-е годы

Памела Андерсон, 1995 год / © Associated Press

Если в 1990-е годы существовал один узнаваемый тип груди, то это была большая, круглая и упругая грудь. Сериал «Спасатели Малибу» сделал этот силуэт массовым и фактически закрепил в поп-культуре образ явно увеличенного бюста.

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Это была эпоха, когда пластическая хирургия не должна была оставаться незаметной, напротив, результат должен был быть заметным.

2000–2010-е годы

Джессика Альба, 2005 год / © Associated Press

В начале нового тысячелетия мода изменилась. Объём по-прежнему ценился, но грудь должна была выглядеть более естественно. Постепенно на первый план вышли пропорции и баланс.

В 2010-х декольте снова вернулось, однако с одним условием: оно должно было выглядеть так, будто его создала сама природа. И округлые, и более естественные формы оставались актуальными, главное, чтобы они не выглядели явно «надуманными».

2020–2022

Сидни Свини 2022 год / © Associated Press

В начале 2020-х годов идеалом стала умеренная полнота, то есть грудь должна была оставаться объёмной, но не выглядеть искусственно. Предпочтение отдавалось низкому или среднему профилю, который гармонично вписывался в естественные пропорции тела.

В 2022 году большая грудь вновь стала актуальной, но уже по новым правилам: максимум естественности, минимум эффекта «Спасателей Малибу».

2023

Флоренс Пью, 2023 год / © Associated Press

Поколение зумеров всё активнее отказывается от самой идеи, что грудь должна быть определённого размера. Бралеты, прозрачные ткани, отсутствие бюстгальтера и естественные формы становятся не компромиссом, а сознательным заявлением.

Маленькая грудь без имплантов больше не воспринимается как то, что нужно исправлять; напротив, она становится частью новой эстетики свободы от навязанных стандартов.

2025–2026

Зендея / © Associated Press

Сегодня стандарты окончательно смещаются от представлений о том, «какой должна быть грудь», к вопросу о том, «насколько она подходит именно конкретному человеку». По словам пластических хирургов, пациентки всё чаще интересуются не конкретным размером, а тем, насколько результат будет соответствовать их фигуре.

И это, пожалуй, самое интересное изменение за весь век: грудь больше не должна соответствовать образу Мэрилин, эстетике «Спасателей Малибу» или какому-либо другому тренду. Идеальная форма сегодня — та, которая гармонично смотрится именно на конкретном теле.

За сто лет «идеальная» грудь успела быть плоской, заостренной, пышной, круглой, увеличенной и максимально естественной. Каждое поколение создавало свой собственный эталон и почти каждое впоследствии от него отказывалось.

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