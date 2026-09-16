Как Николь Кидман тренирует ягодицы: упражнения, которые легко повторить дома

Николь Кидман / © Getty Images

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В свои 59 лет Николь Кидман продолжает поражать не только на красных дорожках. Актриса уже давно отдаёт предпочтение тренировкам, в частности пилатесу, а теперь в центре внимания оказалась её простая программа для ягодиц, об этом сообщило издание Woman&Home.

Три упражнения для крепких ягодиц

Кидман выполняет подъемы ноги назад на четвереньках, отведение ноги по дуге и отведение согнутой ноги в сторону — упражнения с весом собственного тела, которые можно объединить в 15-минутную тренировку или добавить к полноценному занятию.

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Тренер по силовой и физической подготовке Мелисса Лич объясняет, что сильные ягодицы важны не только с эстетической точки зрения. Они помогают поддерживать устойчивость, осанку и общую силу тела, в то время как малоподвижный образ жизни может создавать дополнительную нагрузку на поясницу, бедра и колени.

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Подъемы ноги назад на четвереньках

Встаньте на четвереньки, руки держите под плечами, а колени — под бедрами. Напрягите пресс и, не прогибая спину, поднимайте одну согнутую под углом 90 градусов ногу вверх. В верхней точке сожмите ягодицы и медленно опустите ногу. Выполните 10–15 повторений на каждую сторону. Важно держать таз ровно и контролировать движение. Если упражнение кажется слишком лёгким, можно добавить эластичную ленту.

Отведение ноги по дуге

Оставайтесь в позе на четвереньках и поднимите одну согнутую ногу. Стопа должна быть согнута, а колено — под углом 90 градусов. Представьте, что большим пальцем ноги рисуете дугу, и медленно перемещайте ногу в сторону и обратно, не двигая туловищем. Выполняйте упражнение в течение 30–45 секунд на каждую ногу и держите напряженными пресс и ягодицы.

Отведение согнутой ноги в сторону

Из этого же положения поднимайте согнутую ногу в сторону, но не поворачивайте таз. Поднимите ее настолько высоко, насколько вам удобно, а затем верните в исходное положение. Сделайте 10–15 повторений в каждую сторону, а для увеличения нагрузки можно использовать эластичную ленту или зажать небольшой мяч между бедром и икроножной мышцей.

Эти движения не требуют тренажеров, но хорошо прорабатывают ягодицы, а также мышцы кора и сгибатели бедра. Поэтому тренировка Николь Кидман — хороший пример того, что эффективная тренировка не обязательно должна быть сложной.

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