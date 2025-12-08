Как почистить духовку в костюме Gucci: мастер-класс от Элтона Джона

Элто Джон tiktok.com_@eltonjohn

Именно там артист, обладатель бесчисленного количества премий и автор одних из самых известных хитов мира, получил волну комментариев, но не о голосе, стиле или выступлениях, а о состоянии своих кухонных принадлежностей, и он ответил так, как может только Элтон Джон, с юмором, самоиронией и почти театральной подачей.

«В моем доме нет ничего грязного»

В новом ролике, который артист подписал как «Step Into Christmas PSA», Элтон сидит в своем доме в Виндзоре, в фирменном домашнем костюме и совершенно спокойным тоном говорит, что в его доме нет ничего грязного. Никогда не было и вообще, он — не грязный человек.

После этого артист театрально поднимает руки и показывает розовые кухонные перчатки с перьями, которые выглядят так, будто их создал кутюрье специально для уборки в доме легенды. В финале видео Элтон обещает «продолжение в Части 2». И она не заставила себя ждать.

Часть 2: Элтон Джон чистит духовку

Всего через несколько часов музыкант публикует новый ролик, теперь уже он непосредственно занимается тем самым злосчастным стеклом духовки и в тех же перчатках. Социальные сети взорвались.

Фаны в восторге, интернет давно не видел ничего настолько человечного. Комментарии под видео — как бальзам на душу:

«В наши времена видеть, как сэр Элтон Джон — такой же простой, как мы, очень много значит»

«Смотреть, как Элтон Джон чистит духовку в пушистых перчатках — это настоящее доброе утро»

«Мне тоже надо почистить духовку. Если Элтон Джон может, то и я смогу»

«Я даже не знала, что мне так нужно было увидеть Элтона Джона за уборкой! День обещает быть замечательным»

«Обожаю этого мужчину с семи лет. Его юмор — это просто счастье»

В мире, где все слишком серьезно, рационально и напряженно, именно такие маленькие, смешные моменты и напоминают, что за мировыми именами — живые люди. И среди мегатуров, легендарных саундтреков и статуса рыцаря британской короны Элтон Джон находит время убрать духовку.

Элтон Джон давно ассоциируется с величием, экстравагантностью и масштабом. Когда он отвечает на бытовую критику со свойственным ему юмором, это разрушает барьеры между звездой и аудиторией.

Мировые звезды нередко пытаются дистанцироваться, но Элтон — наоборот, показывает себя таким, как есть. Не только через костюмы, сцену или музыку, а через маленькие бытовые сюжеты, близкие каждому из нас.