Как появилось эффектный образ Джулии Робертс из фильма "Красотка"

Вспоминаем самый яркий наряд Вивиан из культового ромкома 90-х.

Одной из самых знаковых ранних работ Джулии Робертс стал фильм "Красотка". Картина вышла на экраны в 1990 году и вызвала у публики двоякие ощущения - кто-то его хвалил, а другие обвиняли в сексизме, ведь Робертс сыграла в картине девушку легкого поведения.

Несмотря на это фильм, как и наряды главной героини Вивиан Уорд, считается уже классикой. Одним из самых знаменитых образов "Красотки" стало эффектное двухцветное мини-платье с кольцами, которое девушка носила с высокими лакированными сапогами, огромным красным пальто и кепкой.

Джулия Робертс и Ричард Гир / Getty Images

История того как этот образ появился не менее интересна. Придумала сине-белое мини художник по костюмам Мэрилин Вэнс. Когда перед ней стояла задача создать образ для главной героини, она вспомнила, что в 60-х у нее был купальник от Rudi Gernreich, который подарила ей мама, видимо в такой же расцветке. Он и послужил вдохновением для Вэнс.

Джулия Робертс в фильме "Красотка" / Getty Images

Мэрилин дополнила наряд большими металлическими кольцами спереди и сзади, которые сбалансировали фигуру Робертс и подчеркнули длинные ноги актрисы и тонкую талию. Лакированные сапоги тоже появились интересно. В интервью Гильдии художников по костюмам Мэрилин рассказала, что гуляя с мужем по Лондону, увидела на Кинг-роуд панк-магазин NaNa и в его витрине были эти сапоги. Спустя год, когда она начала работать над "Красоткой", вспомнила о них, позвонила в тот магазин и заказала их для Джулии.

Сапоги Джулии Робертс из фильма "Красотка" / Getty Images

"Ее одежда действительно рассказывает историю. Первые четыре образа - платье проститутки, черное коктейльное платье, платье в горошек и белое платье, которое она носит в магазинах, - полностью определяют ее историю. Вначале на ней было так много "вещей": куртка, эти сапоги, шляпа - все было очень сложно. С каждым последующим взглядом вы начинаете видеть, как она принимает "меньше значит больше". В конце концов, она собрана очень просто - чистая изысканность", - рассказала Мэрилин Вэнс в интервью Elle.

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