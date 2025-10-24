Как сейчас выглядит "самый красивый мальчик в мире" и почему он похож на героев японских аниме и манги

Бьёрн Андресен / © Getty Images

Реклама

Вероятно, если вы когда-нибудь смотрели аниме и мангу, то обращали внимание на то, как выглядят главные персонажи. Обычно главный мужской персонаж — это высокий, худой парень, блондин с так называемой «скандинавской» внешностью. Однако это не случайность, поскольку на самом деле прототипом для всех героев подобного жанра стал один человек — шведский актер Бьёрн Андресен.

Его жизнь была совсем не типичной, поскольку своего отца Бьёрн не знал, а мать покончила жизнь самоубийством, когда ему было 10 лет. Его воспитывали бабушка и дедушка, а также он учился в школе-интернате. После смерти матери бабушка активно поощряла и давила на внука, чтобы он занялся актерской и модельной карьерой, мотивируя это личным желанием иметь знаменитого внука. Миловидная внешность принесла ему работу — многие начали брать мальчика в свои фильмы и он очень быстро стал ребенком-актером. Но особый прорыв в карьере у Бьёрна случился в начале 1970-х годов благодаря фильму Лукино Висконти «Смерть в Венеции». Режиссер искал для этой картины «самого красивого мальчика в мире» и нашел 15-летнего Бьёрна Андресена.

Бьёрн Андресен в фильме «Смерть в Венеции» / © Getty Images

Фильм стал популярным в Японии из-за чего в этой стране вспыхнула большая фан-база молодого подростка. Связано это было в частности с тем, что увидеть мальчика подобной внешности в восточной стране можно было не часто.

Реклама

Бьёрн стал неким стандартом красоты того времени. Он провел в Японии длительное время, работая моделью — его лицо появлялось повсюду.

Персонаж фильма «Ходячий замок» созданного японским режиссером-аниматором Хаяо Миядзаки / © скриншот с видео

Интенсивная коммерческая деятельность закрепила его статус ключевой фигуры в популярной эстетике «Бисёнэн» — красивого юношу. Многие японские художники манги признавались, что лицо актера с его женственными чертами стало прототипом для их знаменитых персонажей.

Бьёрн Андресен в фильме «Смерть в Венеции» / © Getty Images

Помимо актерской карьеры, Андресен — профессиональный музыкант. Он еще иногда также снимается в кино. Актеру сейчас 70 лет и он уже совсем не похож на того юношу из фильма.

Жизнь у Бьёрн была трагичной — несмотря на славу, фильм Лукино Висконти практически сломал молодого юношу — «Он изрядно испортила мне жизнь» — сказал он о фильме. Позже стало известно, что во время работы в Японии Андресена силой заставляли появляться на публике и участвовать в музыкальных шоу, пичкали таблетками, чтобы он мог выдержать изнурительный график. Андресен позже описывал свой дискомфорт от роли в фильме «Смерть в Венеции» и его режиссера Лукино Висконти, заявив: «Когда я смотрю его сейчас, я понимаю, как этот сукин сын сексуализировал меня». Ходили слухи о том, что Андресен был геем из-за сюжета фильма (в истории рассказывалось, как в юношу влюбляется взрослый мужчина). После премьеры фильма Висконти надавил на Андресена, чтобы тот посетил гей-клуб, где ему было неловко из-за пристальных взглядов взрослых мужчин; позже Андресен описал этот опыт как «ад». Стремясь развеять слухи о своей сексуальной ориентации и избавиться от образа «красавчика», Андресен избегал гомосексуальных ролей и ролей, которые, по его мнению, подчеркивали бы его привлекательность.

Реклама

Бьёрн Андресен в 2021 году / © Getty Images

Андресен живет в Стокгольме. У него есть дочь Робин от бывшей жены Сюзанны Роман. Также у пары был сын, Элвин, который умер от синдрома внезапной детской смерти в возрасте девяти месяцев. После смерти ребенка Андресен впал в длительную депрессию.

В 2001 году о жизни актера вышел документальный фильм, демонстрирующий трагедию славы, которой он никогда не хотел.