Как тренируется Марго Робби / © Associated Press

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После премьеры фильма «Барби» многих интересовал один вопрос: как Марго Робби удалось выглядеть настолько безупречно, впрочем, ответ может удивить, об этом рассказало издание Women’s Health.

Личный тренер актрисы Дэвид Хиггинс признается, что во время подготовки к фильму перед ним не ставили задачу сделать Марго похожей на «идеальную Барби». Его работа заключалась лишь в том, чтобы поддерживать физическую форму всей команды. Для Марго спорт всегда был прежде всего силой, здоровьем и хорошим самочувствием, как физическим, так и психологическим, объясняет тренер.

Марго Робби instagram.com/davidhigginslondon / © Instagram

Сама актриса неоднократно заявляла, что не хочет, чтобы её образ в фильме стал новым стандартом женской красоты. По её мнению, Барби не должна диктовать, как именно женщины должны выглядеть или вести себя. Именно поэтому её тренировки удивительно реалистичны: без изнурительных кардио-сессий, жестких ограничений и бесконечных часов в спортзале.

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Силовые упражнения плюс реформер-пилатес

Основу программы Марго составляет сочетание силовых тренировок и пилатеса на реформере. Каждое занятие начинается с пятиминутного миофасциального релиза с помощью роллера, после чего переходят к силовому блоку. Все упражнения выполняются по 15 повторений с минимальным отдыхом между подходами. В программе:

жим лежа

тяга гантелей в наклоне по отдельности для каждой руки

подъемы на бицепс

жим на плечи сидя

французский жим

выпады «реверанс» на каждую ногу

Особое место занимает комплекс упражнений на пресс из 100 повторений:

20 скручиваний

20 касаний носками при сведённых ногах

20 касаний носками с поворотом влево

20 касаний носками с поворотом вправо

еще 20 касаний носками

После этого тренировка продолжается на реформере. Здесь уже считают не повторения, а время — примерно по 2 мин на каждое упражнение. В комплекс входят:

«прогулка фермера»

планка

планка с подъемом таза вверх

еще одна планка

отведение ноги назад

круги ногами

По словам Дэвида, именно сочетание этих двух направлений дает наилучший результат. Силовые упражнения укрепляют крупные группы мышц, а реформер-пилатес улучшает подвижность, стабилизирует суставы и помогает избежать травм.

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При этом никакого жесткого графика не было. Если Марго чувствовала себя готовой к более интенсивной нагрузке, они делали акцент на силовых упражнениях. Если организму требовалась более мягкая тренировка, выбирали реформер-пилатес. Сегодня такой подход называют интуитивными тренировками, и именно он набирает популярность среди фитнес-экспертов.

Кардио — не обязательно

Марго Робби / © Associated Press

Еще один неожиданный факт, Марго практически не занималась отдельными кардиотренировками. Во время съемок «Барби» актеры ежедневно проводили от двух до четырех часов на танцевальных репетициях, поэтому этой нагрузки было вполне достаточно. Впрочем, Дэвид убежден, что качественная силовая тренировка сама по себе может стать отличным кардио.

Во время работы с различными группами мышц сердце постоянно перекачивает кровь между верхней и нижней частями тела, а это значительно повышает частоту сердечных сокращений. Именно поэтому уже через несколько подходов силовых упражнений пульс может быть не ниже, чем после бега.

Тренер также использует небольшие технические хитрости. Например, во время выпадов он рекомендует держать гантели у груди, а не вдоль тела. Поскольку руки расположены выше уровня сердца, сердечно-сосудистая система работает ещё активнее.

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Основной акцент — сильный торс

Во время каждой тренировки особое внимание уделяется мышцам туловища. Даже обычный французский жим становится сложнее: спортсмен удерживает ноги в положении, когда колени согнуты под углом 90 градусов. Это заставляет постоянно напрягать пресс и не позволяет грудной клетке чрезмерно раскрываться.

Именно сильный торс помогает поддерживать правильную осанку, улучшает устойчивость и делает любые движения более эффективными. Известно, что во время подготовки к фильму «Я, Тоня» Марго Робби выполняла по 100 скручиваний каждый день. Для «Барби» нагрузка стала ещё более серьёзной.

Комплекс из 100 упражнений на пресс она повторяла пять раз за одну тренировку. Таким образом, в общей сложности получалось 500 повторений. Не менее удивительны и результаты в реформер-пилатесе. По словам тренера, актриса способна удерживать планку более 4 минут.

Регулярность приносит результат

Несмотря на популярность экспресс-программ, Дэвид убежден, что быстрых результатов в фитнесе не бывает. С физиологической точки зрения мышцам требуется примерно от шести до десяти недель регулярных силовых тренировок, чтобы начать заметно меняться.

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Марго работала с тренером много лет, а подготовка к «Барби» длилась примерно 12–15 недель. Именно регулярность, а не экстремальные нагрузки, принесла результат.

Еще один принцип Марго Робби — тренироваться тогда, когда это действительно удобно. В отличие от предыдущих кинопроектов, где она тренировалась по два-три часа пять раз в неделю, во время работы над «Барби» всё было значительно проще.

Занятия проходили пять раз в неделю и длились от 45 до 60 минут. Если график позволял выделить всего полчаса, этого тоже было достаточно. Время суток также не имело значения. Команда тренировалась тогда, когда между съемками появлялось свободное время. Именно эта гибкость, по мнению тренера, помогает не выпадать из спортивного режима даже в самые напряженные периоды жизни.

История Марго Робби еще раз доказывает, что эффективный фитнес — это не изнурение, а системный подход. Её подход основан не на цифрах на весах или стремлении соответствовать чужим стандартам, а на силе, здоровье и уважении к собственному телу.

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