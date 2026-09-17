Как в "Бриджертонах": Дженнифер Лопес показала свою гостиную

Дженнифер Лопес показала свою гостиную / © Getty Images

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Дом Дженнифер Лопес сложно назвать типичным для Лос-Анджелеса. Вместо светлого пространства с минимумом мебели звезда сделала ставку на стиль английских загородных домов — уютный, многослойный и немного ностальгический. Издание Woman&Home обратило внимание на то, как Дженнифер сочетала эстетику эпохи Регентства с современными деталями.

Её любовь к эстетике прошлых эпох вполне закономерна, Лопес не скрывает своего увлечения «Бриджертонами», а в 2024 году она даже устроила роскошную вечеринку в честь своего 55-летия в стиле сериала.

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В гостиной главную роль играют фактуры и теплая натуральная палитра. Бледно-лиловый диван дополняют оливково-зеленые подушки с бахромой, а тяжелые шторы насыщенного жженого оранжевого оттенка придают комнате глубину. Всё это сочетается с деревом, мрамором и мягким бархатом и создаёт ощущение сдержанной роскоши.

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Особенно атмосферным пространство делает освещение. Старинная на вид лампа, свечи и несколько источников тёплого света создают так называемое многослойное освещение — хитрость, которая помогает сделать интерьер уютным и визуально объёмным.

Еще одна характерная черта — обилие декора. На фоне приглушенных шалфейно-зеленых стен размещены картины, эскизы и винтажные предметы в темных деревянных рамах. Они не выглядят как идеально подобранная коллекция из одного магазина, напротив, создается впечатление, будто эти вещи собирали годами, и у них есть своя история.

Именно в этом и заключается очарование английского стиля, ведь он не стремится к стерильному совершенству. На стенах у Лопес нет лишь одной-двух акцентных картин, пространство заполнено разнообразными принтами и изображениями, которые создают эффект уютного «творческого беспорядка».

Даже цветы отражают эту концепцию. Вместо безупречных флористических композиций Дженнифер выбрала большой, слегка небрежный букет из темно-бордовых цветов. Он напоминает только что сорванные в английском саду растения — естественные и намеренно неидеальные.

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© Getty Images

Среди декоративных деталей особое внимание привлекают мраморная арка и камин с винтажными книгами и двумя фигурками львов. Это не просто эффектный декор, Лопес — Лев по знаку зодиака и не раз публично говорила о своей любви к этому символу. Таким образом, личная деталь органично вписалась в общую концепцию комнаты.

А главным финальным акцентом стал рояль. Но и здесь певица отошла от классики и вместо традиционного чёрного инструмента выбрала глянцевый рояль насыщенного сливового или тёмно-красного оттенка. Небольшое изменение, которое одновременно придает интерьеру современность и связывает между собой все его цветовые акценты.

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