Как влюблялись принцы и принцессы: 10 королевских историй любви

Сегодня, в День святого Валентина, мы вспоминаем истории любви королевских пар.

Елизавета и Филипп

Королева Елизавета II и принц Филипп / Getty Images

Британская принцесса Елизавета познакомилась со своим будущим мужем Филиппом, когда ей было 8 лет. Их первая встреча состоялась на свадьбе греческой принцессы Марины в Вестминстерском аббатстве. Вторая встреча будущих супругов состоялась на коронации отца Елизаветы, спустя три года после первой встречи. А еще спустя два года 13-летняя принцесса вдруг осознала, что ей весьма симпатичен 18-летний статный принц. Филипп был влюблен в другую девушку, но та отказала ему в отношениях. А будущая королева Елизавета влюбилась в Филиппа, но ее родители сначала даже не рассматривали его на роль будущего мужа для своей дочери. Когда принц Филипп уехал на фронт, они с Елизаветой долго переписывались. У юной принцессы был весьма упрямый характер, и она твердо решила, что Филипп – тот самый мужчина в ее жизни и других ей не нужно. После возвращения Филиппа с фронта в Великобританию семья принцессы Елизаветы поняла, что спорить с дочерью бесполезно. Родители дали свое согласие на свадьбу.

Королева Елизавета II и принц Филипп / East News

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Неизвестно, как именно Филипп сделал предложение своей принцессе: одни поговаривают, что он написал об этом в одном из писем, а другие говорят, что Елизавета сама попросила принца жениться на ней. Свадьбу они сыграли 20 ноября 1947 года. В браке у пары родилось четверо детей: принц Чарльз (главный наследник престола), принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.

Король и королева Бельгии

Королева Матильда и король Филипп / Associated Press

Филипп и Матильда познакомились случайно, за игрой в теннис. На тот момент девушке было 23 года, а ее будущему мужу 36 лет. Их первая встреча состоялась в 1996 году, и разница в возрасте 13 лет не стала помехой для того, чтобы между ними вспыхнули романтические отношения. Правда их пара долгое время держала в тайне, поэтому, когда королевский дом Бельгии объявил о помолвке принца Филиппа, это стало неожиданностью для многих.

Королева Матильда и король Филипп / Associated Press

Они поженились 4 декабря 1999 года в Брюссельской ратуше, а венчание прошло в соборе святого Михаила и святой Гудулы. В браке у пары родилось четверо детей - два сына и две дочери.

Графиня Софи и принц Эдвард

Младший сын королевы Элизаветы II Эдвард познакомился со своей будущей женой Софи на работе. Это было в 80-х. Софи тогда работала в pr-службе в Capital Radio в Лондоне. Первая их встреча состоялась в 1987 году. В 1993 году принц Эдвард организовал благотворительное мероприятие "Реальный теннис", а пиаром этого мероприятия как раз и занималась Софи.

Графиня Софи и принц Эдвард / Associated Press

История умалчивает детали того, как начался роман между ними, но служебные отношения переросли в романтические. И спустя шесть лет Софи уже стояла у алтаря под руку с будущим супругом Эдвардом. Свадьбу сыграли 19 июня 1999 года и прошла она не в Вестминстерском аббатстве вопреки традиции, а в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. У пары родилось двое детей – дочь Луиза и сын Джеймс.

Принцесса Мэри и кронпринц Фредерик

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Associated Press

Датская кронпара познакомилась случайно в баре Slip Inn в Сиднее в 2000 году. До встречи с Мэри принц датский Фредерик скитался от одной пассии к другой. В этом баре Мэри была с друзьями (своим соседом и подругой), а принц пришел отдохнуть вместе с братьями - родным Иоахимом и двоюродным Николаосом. В баре они встретили принца Испании Фелипе, который, как оказалось, знал сестру соседа Мэри. Незадолго до этой встречи одна гадалка предсказала Мэри встречу с обеспеченным иностранцем. Роман между ними начался стремительно, но его долго скрывали от публики. Некоторое время пара просто переписывалась по электронной почте. Лишь спустя год датская пресса впервые назвала Мэри Дональдсон новой возлюбленной принца Фредерика. В том же году Мэри переехала к нему в Копенгаген. Королева Маргрете II одобрила кандидатуру Мэри на роль будущей жены своего старшего сына.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Associated Press

Их свадьба состоялась 14 мая 2004 года. Венчание прошло в Соборной церкви Девы Марии в Копенгагене, а свадебные торжества – во дворце Фреденсборг. В браке у пары родилось четверо детей – старший сын Кристиан, дочь Изабелла и близнецы – сын Винсент и дочь Йозефина.

Князь Монако Альбер II и Шарлин

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Наследник монакского престола Альбер встретил свою будущую жену благодаря своему увлечению спортом. Мужчина пять раз принимал участие в зимних Олимпийских играх в качестве бобслеиста. Высоких успехов в спорте не достиг, но именно благодаря спорту на его жизненном пути и встретилась Шарлин. Девушка состояла в сборной ЮАР по плаванию. Знакомство с Альбером состоялось в 2000 году на соревнованиях в Монако. Однако их первая встреча совсем не была судьбоносной, а вторая состоялась только спустя шесть лет, в 2006 году, в Турине. Князю было 48, за спиной было множество интимных связей и двое внебрачных детей. И даже после начала отношений с Шарлин князь не торопился на ней жениться.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / Associated Press

Она переехала к нему во дворец. Но, прежде чем князь остепенился и сделал ей предложение, прошло еще четыре года. Но интрижки Альбера на стороне продолжались. Поговаривали, что уже после того, как была назначена дата свадьбы Шарлин хотела сбежать обратно в ЮАР. Но, почему-то не сделала этого. 1 июля 2011 года сыграли свадьбу, 2 июля – пара обвенчалась. Через три года Шарлин родила двойняшек – Жака и Габриэллу.

Кронпринцесса Виктории и Даниэль

В жизни наследной шведской принцессы было два Даниэля. Но только за одного из них она вышла замуж. Первым, кто пленил сердце принцессы был мальчик из ее школы, которого называли первым красавцем школы - Даниэль Коллерт. С Викторией они начали встречаться в старших классах. Но роман этот принцесса подтвердила только в 2001 году. Отец кронпринцессы – король Карл Густав, был против этих отношений и утверждал, что брак с простолюдином лишит его старшую дочь титула. Роман продлился несколько лет и завершился очень болезненно для Виктории.

Кронпринцесса Виктория и будущий муж Даниэль / Associated Press

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Несмотря на то, что говорил отец, Виктория нашла своего второго Даниэля Вестлинга. Он был ее персональным тренером по фитнесу. С ним она коротала дни, когда страдала от разлуки с предыдущим парнем. И за него в итоге вышла замуж. Виктория беспокоилась о том, как на эти отношения отреагирует ее отец, мечтавший выдать ее замуж за принца датского Фредерика. Но, к удивлению, в этот раз король Карл Густав сменил гнев на милость и дал согласие на брак.

Кронпринцесса Виктория и Даниэль / Getty Images

Пара поженилась 19 июня 2010 года, в 34-ю годовщину бракосочетания родителей принцессы. В браке у пары родилось двое детей – дочь Эстель и сын Оскар.

Кейт и Уильям Кембриджские

История их знакомства началась еще во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. С 2002 года Кейт и Уильям, еще будучи друзьями, снимали для жилья дом в Файфе. В то время Кейт выглядела как обычная студентка, ничем особо не примечательная. Начало их романтических отношений случилось в 2003 году. Именно в этот год Кэтрин была среди приглашенных гостей на 21-й день рождения принца Уильяма. Можно смело сказать, что их десятилетние отношения прошли много испытаний, несколько раз пара даже расставалась.

Помолвка Кейт и Уильяма / Getty Images

Женится принц хотел на Джекке Крейг, роман с ней у Уильяма был в то же время, что и с Кейт Миддлтон. То есть в сложные периоды жизни, когда Кэтрин постоянно скандалила и ревновала, Уильям искал утешения в объятиях других женщин. Но Джекки заявила Уиллу, что не хочет королевской жизни. Так Уильям вернулся к Кэтрин.

Кейт и Уильям, свадьба 29 апреля 2011 года / Associated Press

29 апреля 2011 года они сыграли свадьбу, а в этом году отпразднуют уже десятую годовщину свадьбы. В браке у пары родилось двое сыновей – Джордж и Луи, и дочь Шарлотта. Говорят, герцогиня Кембриджская уговорила принца на еще одного ребенка.

Король Филипп VI и Летиция

До встречи с наследным принцем Фелипе Летиция Ортис работала журналисткой. Их первая встреча состоялась в Галисии, куда Летиция приехала, чтобы снять репортаж о затонувшем танкере у берегов Испании. Так случилось, что девушку представили принцу, и ей посчастливилось взять у него комментарий для репортажа. И, возможно, Филипп и согласился дать этот комментарий только потому, что Летиция ему приглянулась с первого взгляда. Недолго думая, взамен будущий король предложил журналистке сходить с ним на ужин, но, к его глубокому удивлению, Летиция отказалась.

Наследный принц Фелипе де Бурбон и Летиция Ортис 2004 год. Мадрид / Getty Images

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Далее последовала череда других приглашений. Четыре раза Филипп звал девушку на свидание, и только в последний она ответила согласием. Их роман развивался стремительно, но встречались они тайно. Боялись, что отношения с простолюдинкой не поймут подданные. На момент знакомства с Летицией Филиппу было 34 года, а его будущей супруге – 29. Свои отношения они скрывали чуть ли не до самой помолвки, которая состоялась 6 ноября 2003 года во дворце Эль-Пардо в Мадриде. Королевская семья сомневалась, давать ли согласие на этот брак. Но Фелипе был настойчив. И не прогадал.

Летиция и Фелипе / Getty Images

После свадьбы, которая состоялась 22 мая 2004 года в мадридском кафедральном соборе Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена Летиция стала любимицей испанцев, которой является до сих пор. У них родилось двое дочерей – Леонор и София.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк

Младшая дочь принца Йоркского Эндрю и герцогини Йоркской Сары Фергюсон Евгения познакомилась с Джеком Бруксбэнком в 2010 году во время отдыха на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии. На тот момент Джек работал простым официантом в одном из баров Ливерпуля и вряд ли мечтал, что когда-то сделает предложение девушке из королевской семьи. На момент их знакомства принцессе было 20, а ее будущему избраннику – 24 года. Молодые и влюбленные Джек и Евгения не собирались отказываться от своих карьерных амбиций и торопиться со свадьбой.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Associated Press

Поэтому, когда принцесса в 2013 году отправилась на стажировку в Нью-Йорк, а ее парню пришлось из-за работы остаться в Лондоне, они поддерживали отношения на расстоянии. Два года они жили в таком бешеном ритме, постоянно летая друг к другу и общаясь через скайп. Когда оба состоялись в профессии, Джек решил сделать предложение. Это произошло во время отдыха в Никарагуа. 12 октября 2019 года в часовне Святого Георгия в Виндзоре они поженились. А 9 февраля 2021 года Евгения родила сына.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци

Пара познакомилась в 2018 году на вечеринке у общих друзей. Роман начался стремительно, а за плечами обоих уже были не очень удачные отношения. Свой роман Беа и Эдо первое время старались скрывать. Но, когда папарацци все-таки заподозрили, что у Беатрис появился новый избранник, это делать уже было бессмысленно. Они начали выходить в свет вместе. В сентябре 2019 года королевский дворец официально объявил о свадьбе принцессы Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци. Сначала планировали достаточно пышное торжество.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци / Getty Images

Но потом разгорелся секс-скандал с отцом принцессы, герцогом Йоркским, а после грянула пандемия коронавируса и свадьбу перенесли. Каким же было удивление многих когда 17 июля 2020 года на официальной странице королевы Елизаветы II в Instagram появились свадебные фотографии Беатрис и Эдоардо. Они обвенчались в Королевской часовне Всех Святых в Виндзоре. Это была скромная свадьба, где присутствовали только ближайшие родственники пары. В сентябре 2021 года у пары родилась дочь Сиенна.