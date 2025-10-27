Как выглядел первый «нюдс»: история пикантной картины американской художницы

Сара Гудридж / фото: Museum of Fine Arts, Boston

На протяжении веков художники изображали обнаженные женские тела, но зачастую их работы имели мифологический или религиозный подтекст, а также на подобных портретах могли быть изображены оголенными, например, проститутки. Именно поэтому работа американской художницы Сары Гудридж такая необычная.

В 1828-м Гудридж, которая специализировалась на миниатюрных работах, написала особенно интимную картину, которую назвала «Раскрытая красота».

Картина «Раскрытая красота» Сары Гудридж / © Getty Images

Картина была размером 6,7 на 8 см и изображала только обнаженную грудь самой художницы, окруженную белой нежной тканью. Гудридж, которой на момент завершения этого акварельного портрета на куске слоновой кости было 40 лет, написала его для овдовевшего американского сенатора Дэниела Уэбстера, с которым крутила роман. Свою работу она персонализировала с помощью маленькой родинки — это была своего рода подпись.

Якобы Сара очень хотела выйти замуж за мужчину. Но несмотря на столь интимный подарок, Уэбстер выбрал другую, более богатую даму. А Сара, увы, так и не вышла замуж.

Как отреагировал мужчина на подарок неизвестно, но картина хранилась в его семье до 1980-х годов, а затем была продана на аукционе Christie’s. Работа Сары Гудридж сейчас хранится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.