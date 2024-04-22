Как выглядят дочери самых красивых актрис XX века: пять женщин, о которых вы не знали

В отличии от своих легендарных матерей, они не стали столь знаменитыми, поэтому, возможно, вы их даже никогда не видели ранее. Предлагаем посмотреть на дочерей самых знаменитых актрис кино.

Кьяра-Шарлотта Мастроянни - дочь Катрин Денев

Она французско-итальянская актриса, дочь Марчелло Мастроянни и Катрин Денев. Родилась в 1972 году и проживает во Франции. Актерскую карьеру начала в 90-х годах и с того времени добилась значительного успеха в этой отрасли, как и ее знаменитая мать.

Кьяра-Шарлотта Мастроянни / Фото: Associated Press

Катрин Денев / Фото: Getty Images

Лиза Тодд Бертон - дочь Элизабет Тейлор

Элизабет Фрэнсис (Лиза) Тодд родилась в 1957 году в семье королевы кино Элизабет Тейлор и Майкла Тодда - ее третьего мужа. Как и мать она была творческой личностью, но работала в других сферах искусства - скульптуре, живописи. также Лиза занималась благотворительностью, вела тихую и неприметную жизнь и практически не появлялась на публике.

Лиза Тодд Бертон / Фото: Getty Images

Элизабет Тейлор / Фото: Associated Press

Сюзанна Фаррингтон - дочь Вивьен Ли

Родилась в 1933 году с семье британской актрисы Вивьен Ли - звезды фильма "Унесенные ветром" - и ее первого мужа Герберта Ли Холмана. Она была единственным ребенком легендарной актрисы и не пошла по ее стопам не захотев связывать жизнь с актерством. Сюзанна предпочитала тихую жизнь вдали от камер.

Сюзанна Фаррингтон / Фото: Getty Images

Вивьен Ли

Мария Рива - дочь Марлен Дитрих

Она родилась в 1924 году в семье актрисы Марлен Дитрих и продюсера Рудольфа Зибера. Снималась с матерью в кино с детства, а также обучалась актерскому мастерству. Карьеру также связала с актерством и написала несколько книг о своей матери.

Мария Рива / Фото: Getty Images

Марлен Дитрих / Фото: Getty Images

Сара Бьязини - дочь Роми Шнайдер

Она родилась в 1977 году в семье франко-германской актрисы Роми Шнайдер и ее второго мужа - французского сценариста Даниэля Бьязини. Сара пошла по стопам матери и тоже стала актрисой.

Сара Бьязини / Фото: Getty Images

Роми Шнайдер / Фото: Getty Images

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