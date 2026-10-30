Какой жесткий ультиматум Кэтрин Зета-Джонс поставила Майклу Дугласу в начале их романа

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / © Associated Press

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История Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа уже давно стала примером отношений, выдержавших испытание временем. Однако путь к совместной жизни начался не только с романтики, комплиментов и красивых жестов. В нём нашлось место и для ультиматума, об этом рассказало издание Page Six.

В начале их знакомства Дуглас ещё не был готов к серьёзным отношениям: после развода с первой женой он встречался с несколькими женщинами одновременно. Однако Зета-Джонс быстро обозначила свои правила игры, поэтому будущему мужу пришлось сделать выбор.

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«Или я, или другиеженщины»

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / © Associated Press

По словам актёра, когда он начал ухаживать за Кэтрин, она дала ему понять, что не собирается вступать в отношения, если он будет продолжать встречаться с другими.

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К тому моменту актёр уже был разведён со своей первой женой Диандрой Люкер, с которой прожил в браке 23 года. После расставания он не спешил возвращаться к моногамным отношениям и, по его собственному признанию, одновременно встречался с пятью женщинами, которые жили в разных городах. Однако знакомство с Зета-Джонс изменило ситуацию. Актёр понял: если хочет быть с ней, придётся расстаться с другими романтическими отношениями.

Звонки, которые всё изменили

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / © Associated Press

Дуглас признался, что после разговора с будущей женой ему пришлось позвонить пяти женщинам и сообщить, что он больше не будет продолжать с ними отношения. В своих мемуарах «One Helluva Ride» актер также описал этот момент. По его словам, он объяснил каждой, что встретил другого человека и теперь хочет сосредоточиться на новых отношениях. Все, как утверждает Дуглас, отнеслись к этому спокойно.

Актёр также с юмором заметил, что сам был немного удивлён количеством романтических партнёрш, которые у него были до знакомства с Кэтрин. Он объяснил, что во время работы над фильмами легко сблизиться с коллегами, а иногда такие знакомства могут перерасти в нечто большее. Однако на этот раз Дуглас решил не оставлять места для двусмысленности.

От знакомства во Франции до свадьбы в Нью-Йорке

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / © Associated Press

Будущие супруги познакомились в 1998 году на Американском кинофестивале во Франции. Между актёрами возникла симпатия, которая довольно быстро переросла в серьёзные отношения. Через два года, в 2000-м, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас поженились.

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У супругов родилось двое детей: сын Дилан и дочь Керис. Оба уже взрослые и также связали свою жизнь с актерской профессией. Кроме того, у Дугласа есть старший сын Кэмерон от первого брака. За годы совместной жизни пара пережила немало сложных моментов — от карьерных успехов до серьёзных личных испытаний.

Кризис, разлука и второй шанс

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / © Associated Press

В 2013 году брак актёров пережил непростой период, ведь супруги временно расстались. В то время они столкнулись с тяжёлыми испытаниями, в частности с борьбой Дугласа с раком ротовой полости и лечением Кэтрин, связанным с биполярным расстройством.

Однако разлука не стала окончательной точкой в их истории. Впоследствии пара возобновила отношения, а Дуглас в своих мемуарах признался, что никогда не терял надежды на примирение.

«Я люблю Кэтрин так, как никогда не любил ни одну другую женщину. Она — моя жена, лучшая подруга и спутница на всю жизнь. Я никогда не смог бы её потерять», — написал актёр в книге.

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Эти слова звучат весьма красноречиво, учитывая, сколько лет пара провела вместе и сколько испытаний им пришлось преодолеть.

История Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа — это ещё одно напоминание о том, что романтика — это не только сильные чувства, но и готовность договариваться, устанавливать границы и делать выбор. В начале их отношений актрисе хватило решимости сказать, чего она не примет, а Дугласу — готовности оставить прошлое позади.

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