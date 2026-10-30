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Какой жесткий ультиматум Кэтрин Зета-Джонс поставила Майклу Дугласу в начале их романа
Прежде чем стать одной из самых известных пар Голливуда, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас пережили довольно серьезный кризис в своих отношениях.
История Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа уже давно стала примером отношений, выдержавших испытание временем. Однако путь к совместной жизни начался не только с романтики, комплиментов и красивых жестов. В нём нашлось место и для ультиматума, об этом рассказало издание Page Six.
В начале их знакомства Дуглас ещё не был готов к серьёзным отношениям: после развода с первой женой он встречался с несколькими женщинами одновременно. Однако Зета-Джонс быстро обозначила свои правила игры, поэтому будущему мужу пришлось сделать выбор.
«Или я, или другиеженщины»
По словам актёра, когда он начал ухаживать за Кэтрин, она дала ему понять, что не собирается вступать в отношения, если он будет продолжать встречаться с другими.
К тому моменту актёр уже был разведён со своей первой женой Диандрой Люкер, с которой прожил в браке 23 года. После расставания он не спешил возвращаться к моногамным отношениям и, по его собственному признанию, одновременно встречался с пятью женщинами, которые жили в разных городах. Однако знакомство с Зета-Джонс изменило ситуацию. Актёр понял: если хочет быть с ней, придётся расстаться с другими романтическими отношениями.
Звонки, которые всё изменили
Дуглас признался, что после разговора с будущей женой ему пришлось позвонить пяти женщинам и сообщить, что он больше не будет продолжать с ними отношения. В своих мемуарах «One Helluva Ride» актер также описал этот момент. По его словам, он объяснил каждой, что встретил другого человека и теперь хочет сосредоточиться на новых отношениях. Все, как утверждает Дуглас, отнеслись к этому спокойно.
Актёр также с юмором заметил, что сам был немного удивлён количеством романтических партнёрш, которые у него были до знакомства с Кэтрин. Он объяснил, что во время работы над фильмами легко сблизиться с коллегами, а иногда такие знакомства могут перерасти в нечто большее. Однако на этот раз Дуглас решил не оставлять места для двусмысленности.
От знакомства во Франции до свадьбы в Нью-Йорке
Будущие супруги познакомились в 1998 году на Американском кинофестивале во Франции. Между актёрами возникла симпатия, которая довольно быстро переросла в серьёзные отношения. Через два года, в 2000-м, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас поженились.
У супругов родилось двое детей: сын Дилан и дочь Керис. Оба уже взрослые и также связали свою жизнь с актерской профессией. Кроме того, у Дугласа есть старший сын Кэмерон от первого брака. За годы совместной жизни пара пережила немало сложных моментов — от карьерных успехов до серьёзных личных испытаний.
Кризис, разлука и второй шанс
В 2013 году брак актёров пережил непростой период, ведь супруги временно расстались. В то время они столкнулись с тяжёлыми испытаниями, в частности с борьбой Дугласа с раком ротовой полости и лечением Кэтрин, связанным с биполярным расстройством.
Однако разлука не стала окончательной точкой в их истории. Впоследствии пара возобновила отношения, а Дуглас в своих мемуарах признался, что никогда не терял надежды на примирение.
«Я люблю Кэтрин так, как никогда не любил ни одну другую женщину. Она — моя жена, лучшая подруга и спутница на всю жизнь. Я никогда не смог бы её потерять», — написал актёр в книге.
Эти слова звучат весьма красноречиво, учитывая, сколько лет пара провела вместе и сколько испытаний им пришлось преодолеть.
История Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа — это ещё одно напоминание о том, что романтика — это не только сильные чувства, но и готовность договариваться, устанавливать границы и делать выбор. В начале их отношений актрисе хватило решимости сказать, чего она не примет, а Дугласу — готовности оставить прошлое позади.