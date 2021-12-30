Каменских, Джамала, Федишин и другие: украинские звезды поздравили читателей ТСН.ua с Новым годом

Каменских, Джамала, Федишин и другие: украинские звезды поздравили читателей ТСН.ua с Новым годом

Селебрити в красивых образах записали праздничные видео с искренними поздравлениями.

Специально для вас, наши дорогие читатели, звезды украинского шоу-бизнеса и другие знаменитости записали новогодние видеопоздравления.

Самые искренние, милые и позитивные слова для вас сказали NK|Настя Каменских, Джамала, Ирина Федишин, Павел Зибров, Александр Пономарев, Екатерина Бужинская, Анна Добрыднева, Сергей Бабкин, Олег Скрипка, Санта Димопулос, Геннадий Ветер, группы БEZ ОБМЕЖЕНЬ, KADNAY и KALUSH, Arina Domski, Мила Кузнецова, участница реалити-шоу "Холостяк-11" — Даша Ставнича и дочь Оли Поляковой — Маша Полякова.

NK|Настя Каменских

NK|Настя Каменских поздравила читателей ТСН.ua с наступающим Новым годом

"Привет друзья! Поздравляю вас с грядущими праздниками! Желаю, чтобы планы и творческие идеи были воплощены в жизнь! Удачи, счастья и самое главное – крепкого здоровья! Ваша NK"

Джамала

Джамала поздравила читателей ТСН.ua с наступающим Новым годом

"Поздравляю вас с Новым годом! Пусть все-все, что задумали себе — сбудется! Ваша Джа"

Ирина Федишин

Ирина Федишин поздравила читателей ТСН.ua с наступающим Новым годом

"Друзья, поздравляю вас с Новым годом! Пусть этот Новый год будет счастливым, успешным. Будьте здоровы и любимы. Пусть сбываются все ваши мечты, все ваши желания. С любовью ваша Ирина Федишин"

Павел Зибров

Павел Зибров поздравил читателей ТСН.ua с грядущим Новым годом

"Всем читателям ТСН.ua в новом году я хочу пожелать крепкого здоровья, радости земной, счастья безграничного, чтобы все дела, которые вы наметили, осуществились. Чтобы ваши родители были живы, здоровы и детки тоже. В каждый дом, чтобы заходил Дед Мороз с подарками. Для вас с большим удовольствием Павел Зибров. Поздравляю вас с Новым годом!"

Александр Пономарев

Александр Пономарев поздравил читателей ТСН.ua с Новым годом

"С Новым годом поздравляю всех читателей ТСН.ua! Согласия, мира нам, спокойствия, хороших украинских песен! И складывайте свои пазлы, а Боженька пусть вам в этом помогает! С праздником"

Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская поздравила читателей ТСН.ua с новым Новым годом

"С наступающим Новым годом, друзья! Будьте здоровы, счастливы, богаты, веселы! Пусть следующий год будет намного лучше, чем уходящий!"

Анна Добрыднева

Анна Добрыднева поздравила читателей ТСН.ua с новым Новым годом

"Поздравляю всех читателей Леди.ТСН.ua с Новым годом и Рождеством! Будьте счастливы, будьте богаты, будьте вежливы и, главное, чтобы ваши самые светлые мечты сбывались!"

Сергей Бабкин

Сергей Бабкин поздравил читателей ТСН.ua с наступающим Новым годом

"Дорогие мои читатели ТСН.ua, я поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, побольше радости в жизни, любви. И, я всегда это желаю, чтобы сбылись все ваши мечты"

Олег Скрипка

Олег Скрипка поздравил читателей ТСН.ua с наступающим Новым годом

"Всех читателей ТСН.ua поздравляю с Новым годом и Рождеством Христовым! Счастья, здоровья и процветания вашей семье! Сердечно, Олег Скрипка"

Санта Димопулос

Санта Димопулос поздравила читателей ТСН.ua с наступающим Новым годом

"Дорогие читатели ТСН.ua, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Будьте счастливы и любимы"

БEZ ОБМЕЖЕНЬ

Лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ поздравил читателей ТСН.ua с наступающим Новым годом

"От всей группы от всей души хочу поздравить всех слушателей, зрителей и читателей ТСН с Новым годом и новым счастьем! Будьте здоровы!"

KADNAY

Группа KADNAY поздравила читателей ТСН.ua с наступающим Новым годом

"Читатели ТСН.ua, мы поздравляем вас с Новым годом! Пусть у вас все будет классно! Будьте счастливы! Слушайте хорошую музыку, чувствуйте сердцем и пусть все будет хорошо!"

KALUSH

Группа Kalush поздравила читателей ТСН.ua с наступающим Новым годом

"Йоу! Всем салют! Поздравление специально из Калуша с любовью всем читателям ТСН.ua. Из Калуша с любовью!"

Геннадий Ветер

Геннадий Ветер поздравил читателей ТСН.ua с новым Новым годом

"Друзья, с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть в ваших домах будет мир, любовь, покой, уют. И самое главное – все ваши желания будут реализованы. Любимые мои читатели и почитатели ТСН.ua, будьте всегда на связи!"

Arina Domski

Arina Domski поздравила читателей ТСН.ua с наступающим Новым годом

"Дорогие читатели ТСН! Поздравляю вас с грядущим Новым годом! Желаю вам мира и согласия, счастья каждой семье! С Новым годом!"

Даша Ставничая

Участница шоу "Холостяк-11" поздравила читателей ТСН.ua с Новым годом

"Всех читателей ТСН.ua я хочу поздравить с Новым годом. Пожелать вам, чтобы все ваши мечты сбывались, чтобы каждая девушка получила сочные ягодицы, чтобы у нее была фигура ее мечты. Чтобы на праздники, когда она ела, все шло или в грудь, или в ягодицы. И чтобы вы ставили очень высокие цели и в этом году их обязательно достигли. И много-много здоровья. С Новым годом!"

Милая Кузнецова

Украинская модель plus-size поздравила читателей ТСН.ua с наступающим Новым годом

"Уважаемые читатели ТСН.ua, поздравляю вас с грядущим Новым годом! Желаю счастья, здоровья, мира, согласия и большой любви"

Маша Полякова

Дочь Оли Поляковой поздравила читателей ТСН.ua с Новым годом

"Читатели ТСН.ua, я поздравляю вас с Новым годом! Желаю успехов в вашем труде! Желаю всего лучшего! И достижения своих целей!"

Украинские знаменитости поздравили читателей ТСН.ua с Новым годом

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