Картина, изменившая судьбу: как сестры Волдегрейв покорили британскую аристократию и вышли замуж

Три сестры Волдегрейв / © Getty Images

Реклама

На этой знаменитой картине, написанной сэром Джошуа Рейнольдсом, изображены три сестры, которые вместе занимаются вышивкой. В центре сидит старшая — леди Элизабет Лора. На момент написания картины, в 1780 году, ей было всего 20 лет. Слева — средняя сестра, леди Шарлотта Мария, которой было 19 лет. Справа — самая младшая, леди Анна Горация, которой тогда исполнилось всего 18 лет.

Леди Волдегрейв / © Getty Images

Все три сестры были красавицами и уже достигли брачного возраста. Но без приданого — или хотя бы значительного приданого — у них было очень мало шансов найти выгодных женихов. Поэтому их мать, Мария Волпол, развернула настоящую рекламную кампанию — объединила усилия с двоюродным дедушкой девушек и заказала Джошуа Рейнольдсу создание той самой эффектной картины.

Они прекрасно понимали, что если картину напишет Рейнольдс, то её почти наверняка покажут на выставке Королевской академии художеств в Лондоне. А это привлечёт огромное внимание к сёстрам. Именно так и произошло — картину встретили с всеобщим восторгом, и каждая из девушек очень быстро нашла себе подходящего жениха.

Реклама

Элизабет

Уже через год после выставки она нашла себе мужа — вышла замуж за своего двоюродного брата Джорджа Волдегрейва. В 1784 году её муж унаследовал титул графа Волдегрейва, и Элизабет стала графиней. В браке она родила шестерых детей.

Впоследствии Элизабет сделала успешную карьеру при дворе короля Георга III и королевы Шарлотты. Она занимала должность леди спальни (Lady of the Bedchamber) при их старшей дочери — принцессе Шарлотте.

Шарлотта

В 1784 году она вышла замуж за будущего герцога Графтона. В то время её муж носил титул графа Юстона, поэтому после замужества она стала известна как леди Юстон. У супругов родилось десять детей, хотя не все из них дожили до взрослого возраста.

На протяжении всей жизни она была постоянной участницей королевского двора и высшего аристократического общества. Однако умерла очень молодой — в 46 лет — от, как тогда писали, «болезни печени и желчной лихорадки».

Реклама

Анна

В 1786 году она также заключила блестящий брак. Её мужем стал адмирал лорд Хью Сеймур, после чего она стала известна как леди Хью Сеймур. Анна родила семерых детей, шестеро из которых дожили до взрослого возраста.

Как и две её старшие сестры, она славилась своей красотой и была одной из самых заметных светских красавиц своего времени. Именно поэтому её неоднократно рисовали известные художники.

Ранее историк рассказывала об истории картины «Гугенот в день святого Варфоломея» художника Джона Эверетта Милле, которая была написана на пике его творчества в середине 19 века.

Новости партнеров