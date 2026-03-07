Картина, скрывающая трагедию: почему работа Джона Милле вовсе не о любви

Картина "Гугенот в день святого Варфоломея" / © Getty Images

На первый взгляд кажется, что эта красивая, трогательная викторианская картина изображает двух влюбленных, которые просто обнимаются в саду. Но если присмотреться внимательнее, выражение лица девушки полно отчаяния, а парень кажется смирившимся со своей судьбой.

Историю картины легендарного британского художника Джона Эверетта Милле рассказала историк и писательница доктор Эми Боингтон в новом видео на своей платформе в Instagram (@history_with_amy).

На самом деле эта картина изображает вовсе не прощальные объятия, я попытку спасения. Девушка умоляет парня спасти собственную жизнь, а он мягко отказывается. Дело в том, что автор картины изобразил на ней 1572 год, а действие происходит в Париже. На картине изображено начало Варфоломеевской ночи — когда католики охотились на гугенотов, то есть протестантов, и убивали их прямо на улицах.

Картина «Гугенот в день святого Варфоломея» / © Getty Images

Католические власти приказали всем католикам носить белую повязку на руке — чтобы их не спутали с протестантами и не убили. Поэтому на картине мы видим, как эта католическая женщина отчаянно пытается привязать свой шарф к руке любимого. Он — гугенот, протестант, и почти наверняка будет убит.

Но также можно заметили, как мужчина мягко отводит ее руку: он говорит «нет», потому что не может предать свою веру. И самое болезненное то, что он улыбается ей — он знает, что собирается сделать, знает, что как только покинет безопасный сад, то, вероятно, уже никогда не вернется.

Эта картина создана в 1851-1852 годах, это потрясающий прерафаэлитское произведение. Картина чрезвычайно трагична и эмоциональна, наполнена символами: плющ вверху символизирует любовь, которая крепко держится, а цветы колокольчики означают веру и постоянство. Лицо мужчины для этой картины ыло взято с лица друга семьи Милле, Артура Лемприера, а женщине позировала Энн Райан.

24 августа 1572 года, накануне дня святого Варфоломея, было убито около 3 000 французских протестантов (гугенотов) в Париже, а по всей Франции погибло около 20 000 человек. Небольшое количество протестантов спаслось, притворившись, что они католики, и нося белые повязки.