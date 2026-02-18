Картина со скрытым лицом: увлекательная история портрета непопулярной королевы Испании

Луиза Елизавета Орлеанская / © Getty Images

15 января 1724 года эмоционально неуравновешенный король Испании Филипп V отрекся от престола в пользу сына Луиса — мужа Луизы Елизаветы. Однако после семи месяцев правления Луис умер от натуральной оспы.

Поскольку новый король не оставил потомков, его отец, Филипп V, вернулся на престол. Луиза Елизавета которая тоже не долго пробыла статусе королевы-консорта оставалась в течение определенного времени в Мадриде после смерти мужа.

Луиза Елизавета Орлеанская / фото: Общественное достояние

Однако Луиза была непопулярной при дворе, в частности из-за своего, как тогда считалось, импульсивного и странного поведения, например, могла ходить голой, отказывалась от еды или наоборот ела все, что попадало ей в руки, независимо от того, было ли это съедобным. Сейчас же многие психологи и историки считают, что у нее было эмоционально нестабильное расстройство личности. Несмотря на это, когда Луис I умер, Филипп V добился аннулирования брака Луизы Елизаветы. Вследствие этого она потеряла выплаты как бывшая королева и была вынуждена вернуться во Францию.

Вероятно из-за этого портрет королевы не был завершен. Однако он также имеет скрытый символ — на нем изображено еще одно лицо. Эксперты из музея Museo del Prado считают, что это на самом деле свекровь Луизы Елизаветы — Елизавета Фарнезе.

Фрагмент с лицом с картины Луизы Елизаветы Орлеанской / фото: Общественное достояние

Автором картины был французский портретист Жан Ранк. Он сделал себе имя и написал портреты почти всех членов испанской королевской семьи.

Но почему же новую королеву он написали поверх старой? По словам историка и писательницы доктор Эми Боингтон, стоит помнить, что в ту эпоху художники часто повторно использовали полотна, потому что они были дорогими, их не хотели тратить. Вероятно, художник именно так и сделал — Елизавете Фарнезе вероятно не понравился ее портрет и она от него отказалась, поэтому художник решил использовать полотно снова для портрета новой королевы Луизы Елизаветы Орлеанской.

А поскольку работу не завершили, лицо свекрови полностью не перекрыли. Картину Луиза Елизавета так никогда и не увидела, ведь к тому времени уже вернулась во Францию.