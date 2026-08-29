Кайли Дженнер хочет увеличить грудь: снова входит в моду "очевидная" пластика

Кайли Дженнер / © Associated Press

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Еще несколько лет назад главным комплиментом после маммопластики было: «Ничего не заметно». Натуральные формы, мягкий контур и максимально незаметные имплантаты стали новым стандартом красоты. Однако, похоже, маятник снова качнулся в другую сторону, об этом рассказало издание Hello!.

© Associated Press

Кайли Дженнер призналась, что хочет во второй раз увеличить грудь. Первую операцию она сделала в 19 лет, а теперь, по её словам, мечтает о большем размере. Они должны быть больше и заметнее, считает Кайли и в шутку добавляет, что хочет, чтобы грудь «входила в комнату раньше неё». И её желание — не новость, ведь Кайли уже около года говорит о том, что хочет увеличить их ещё больше.

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Откровенность Дженнер особенно интересна на фоне наследия Долли Партон, которая на протяжении десятилетий без стеснения говорила о косметических процедурах. Певица шутила, что всё, что начинает «провисать» или терять форму, можно подкорректировать. Её позиция помогла сделать пластическую хирургию менее табуированной для нескольких поколений женщин.

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От естественности до «видно, что сделано»

© Associated Press

В прошлом году Кайли также удивительно подробно рассказала о своей первой маммопластике. По её словам, в 19 лет она установила силиконовые имплантаты объёмом 445 куб. см с умеренным профилем, частично расположенные под мышцей. Тогда её внешность настолько влияла на аудиторию, что поклонницы стремились повторить этот образ.

Теперь возникает вопрос: может ли новое желание Дженнер стать сигналом к смене тренда в индустрии красоты. Пластические хирурги считают, что первые признаки такого поворота уже заметны. В последнее десятилетие пациентки в основном просили о естественном результате: грудь, пропорциональная фигуре, плавный верхний контур и максимально незаметный переход между имплантатом и собственными тканями.

Теперь запрос может звучать иначе. Не «не хочу, чтобы кто-то догадался об операции», а наоборот — «хочу, чтобы результат был виден». И это вполне соответствует цикличности моды. В 1990-х и в начале 2000-х большая, округлая и заметная грудь была одним из главных символов сексуальности. Затем эстетика резко сместилась в сторону сдержанности и естественности. Влияние знаменитостей на такие изменения огромно, поэтому откровенная позиция Дженнер действительно может ускорить новый поворот.

Повторить Кайли невозможно

© Associated Press

Влияние Дженнер заметно и в кабинетах пластических хирургов. Пациентки приходят с фотографиями знаменитостей, называют конкретные процедуры, техники и интересуются определённым объёмом имплантатов.

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Однако здесь есть важный нюанс: одинаковый имплантат не означает одинаковый результат. Ширина грудной клетки, форма груди, количество собственных тканей, состояние кожи и пропорции тела у каждой женщины разные. Поэтому даже точное копирование параметров Кайли не сделает другого человека похожим на неё.

И, возможно, именно это самое важное в новом тренде. Если он действительно набирает обороты, будущее эстетической хирургии вряд ли будет сводиться к единственному «правильному» размеру груди.

© Associated Press

Кайли Дженнер может изменить не столько размер имплантатов, сколько само представление о красивой маммопластике. После многих лет культа «максимальной естественности» женщины могут вновь позволить себе стремиться к заметному результату. Впрочем, настоящий тренд будущего заключается не в возвращении к конкретному размеру, а в свободе выбирать собственную эстетику без правила, согласно которому «правильно» должен выглядеть только естественный вид.

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