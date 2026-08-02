Кайя Гербер вернула культовый оттенок 90-х: цвет волос модели уже называют главным трендом осени

Кайя Гербер / © Associated Press

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В ходе промо-тура нового сериала «Осколки» Кайя Гербер в очередной раз доказала, что минимализм может быть невероятно эффектным. Её образы уже активно обсуждают модные критики, однако наибольшее внимание привлекли именно волосы модели, об этом сообщило издание NewBeauty.

Кайя отказалась от светлого оттенка в пользу насыщенного, многогранного оттенка брюнета с мягкими солнечными акцентами вокруг лица. Именно такая техника создает естественное сияние кожи, придает волосам глубину и делает образ роскошным без лишних усилий.

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Кая Гербер / © Associated Press

Автором нового цвета стала знаменитая колористка Дженна Перри, которая не скрывает главный источник вдохновения — культовый оттенок волос Синди Кроуфорд в 1990-х.

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Именно этот тёплый, блестящий брюнетный цвет с естественными переливами когда-то стал одной из главных визитных карточек эпохи супермоделей. Сегодня он обрёл современное звучание благодаря Кайе Гербер, которая доказывает, что настоящая классика никогда не выходит из моды.

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Главный цвет осени

По словам Дженни Перри, секрет идеального оттенка заключается не в темном цвете как таковом, а в правильной игре света.

Более светлые пряди у лица освежают внешний вид, подчеркивают тон кожи и создают эффект естественного загара. При этом основная масса волос остается насыщенной, глубокой и блестящей. Именно такая многогранность делает цвет волос особенно актуальным осенью, когда после лета хочется более насыщенных и тёплых оттенков, но без резких изменений образа.

Кая Гербер / © Associated Press

Это тот случай, когда волосы выглядят максимально естественно, словно вы только что вернулись из отпуска, хотя над цветом работал профессионал.

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Новый образ Кайи еще раз подтверждает, что этой осенью основной акцент будет сделан не на кардинальных изменениях, а на естественной красоте. Вместо однотонного тёмного цвета стилисты предлагают выбирать многомерные оттенки с тёплыми переливами, которые красиво отражают свет, придают волосам объём и выглядят дорого даже без сложной укладки.

Это универсальный вариант, который подходит большинству типов внешности, прост в уходе и выглядит одинаково эффектно как в повседневной жизни, так и на красной дорожке.

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