Келли Осборн впервые рассказала о резком похудении

Келли Осборн / © Getty Images

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Жизнь под прицелом камер не оставляет много места для личной боли. Особенно когда даже изменения во внешности становятся поводом для публичных обсуждений. Келли Осборн хорошо знает, каково это — переживать утрату на глазах у всего мира, об этом рассказало издание Hello!.

Келли Осборн / © Getty Images

22 июля прошлого года скончался её отец, рок-легенда и фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн. Ему было 76 лет. Спустя год Келли вместе с трёхлетним сыном вернулась в Великобританию и пытается постепенно смириться с жизнью после потери.

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На фоне этой утраты внимание публики привлекло и её резкое похудение. Особенно остро эта тема прозвучала после церемонии Brit Awards в феврале 2026 года, где Келли вместе с мамой Шэрон получала посмертную награду за выдающийся вклад Оззи. Тогда на неё обрушилась волна бодишейминга.

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В новом интервью изданию HELLO! Келли впервые откровенно рассказала, что за публичной сдержанностью скрывалось совсем другое состояние. «Я не справлялась, мне было плохо«, — призналась она и объяснила, что в таком состоянии просто не могла реагировать на жестокие комментарии.

Келли Осборн / © Associated Press

Сегодня 41-летняя Келли уделяет особое внимание здоровью, и прежде всего — психологическому. Она подчеркивает, что восстановление не происходит за один день: «Сначала нужно привести в порядок голову, а уже потом — тело«.

Важной частью этого процесса стала терапия. Келли говорит, что постепенно возвращается к себе, разбирается в причинах своих реакций и находит связи с детским опытом. По её словам, это помогает ей познавать себя совершенно по-новому и гораздо более здоровым образом.

Опорой для Осборн стала небольшая, но важная команда людей, окружающих её. Она признается, что в момент горя часть друзей может отдалиться, ведь не все знают, как вести себя с человеком, переживающим утрату. Именно поэтому те, кто остаётся, приобретают особое значение.

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Келли Осборн / © Associated Press

Еще после церемонии Brit Awards Келли эмоционально обратилась к критикам в соцсетях. Она призвала не превращать чужую боль в публичное развлечение и подчеркнула, что очень жестоко нападать на человека именно тогда, когда он переживает один из самых тяжелых периодов своей жизни.

Келли Осборн больше не пытается оправдать чужие ожидания относительно того, как должен выглядеть или вести себя человек после утраты. Её новая цель гораздо проще и важнее — постепенно восстанавливать себя. Без спешки, без необходимости каждый день быть «сильной» и с пониманием того, что настоящее выздоровление — это процесс на всю жизнь.

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