Кэмерон Диас рассказала о материнстве без дэдлайнов

Кэмерон Диас / © Associated Press

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30 августа Кэмерон Диас исполнилось 54 года. Её сегодняшняя жизнь мало напоминает тот безумный голливудский график, к которому все привыкли, ведь теперь вместо постоянных премьер — семья, трое маленьких детей и гораздо больше уединения, об этом сообщило издание Hello!.

Вместе с мужем, музыкантом Бенджи Мэдденом, Кэмерон воспитывает дочь Раддикс, родившуюся в 2019 году, сына Кардинала, который появился в семье в 2024 году, и ещё одного сына — Наутаса, о рождении которого пара объявила в мае 2026 года.

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«В моём возрасте это был выбор»

Кэмерон Диаз / © Associated Press

Кэмерон и Бенджи поженились в январе 2015 года после менее чем года отношений. А уже через несколько лет актриса объявила о завершении карьеры в кино. Первого ребенка она родила в 47 лет и не скрывает, что решение стать мамой в таком возрасте было для неё осознанным.

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«Когда ты молода, просто делаешь это, но когда решаешь создать семью в моём возрасте — это настоящий выбор. За него нужно бороться»,— рассказывала Диас.

Она также называла этот период своей «второй половиной» жизни. В то время как многие люди вступают в брак и становятся родителями в молодости, Кэмерон почувствовала, что её семейная история началась значительно позже.

С присущим ей юмором актриса добавила, что теперь ей придётся дожить до 107 лет, чтобы хватило времени увидеть, как вырастут дети.

Когда Кэмерон стала мамой, вопрос о возрасте никуда не исчез. В 2022 году она говорила о том, что у женщин её возраста часто есть дети, которые уже значительно старше её маленькой дочери. Однако для Диас это не повод сравнивать себя с другими, напротив, она хочет оставаться активной и энергичной ради своих детей.

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Почему она ушла из Голливуда

Кэмерон Диаз / © Associated Press

Перерыв в карьере длился почти десять лет. Кэмерон сознательно отказалась от привычного ритма съёмок, премьер и постоянного появления на публике, чтобы сосредоточиться на своей личной жизни.

В 2025 году она вернулась на экраны в фильме «Снова в деле», а впоследствии присоединилась к новым проектам. Однако решение отойти от кино актриса до сих пор считает одним из самых важных в своей жизни.

В 2024 году Диас объяснила, что ей нужно было буквально «вернуть себе собственную жизнь». Мнения других людей, карьерные успехи или заманчивые предложения уже не могли изменить её решение. Для неё ответ был очень прост, нужно понять, чем вы на самом деле увлекаетесь. А для Кэмерон в тот момент самым важным стало создание семьи.

Кэмерон Диаз / © Associated Press

История Кэмерон Диас — ещё одно напоминание о том, что в жизни нет универсального графика. Брак, дети, карьера, возвращение к работе — всё это может произойти тогда, когда человек действительно к этому готов.

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Сегодня Диас 54, она мама троих детей и снова снимается в кино. Однако, похоже, больше всего её радует вовсе не красная дорожка. Свой главный успех она обрела там, где когда-то даже не было сценария, — в семье, которую сознательно решила построить во «второй половине» жизни.

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