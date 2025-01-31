Кэрол Миддлтон: 15 интересных фактов о маме принцессы Уэльской

Мама принцессы Уэльской Кейт – Кэрол Миддлтон – празднует 70-летие. Особый юбилей, который Кэрол, конечно же, отпразднует в кругу своей дружной семьи. А мы тем временем вспоминаем самые интересные факты из ее жизни.

1.Кэрол Голдсмит родилась 31 января 1955 года в семье рабочего класса. Ее предки были шахтерами в графстве Дарем.

2. Кэрол бы вряд ли стала известной в светском обществе Лондона, если бы ее старшая дочь Кейт не вышла замуж за наследника британского престола.

Кэрол Миддлтон с дочерью Кэтрин / Фото: Getty Images

3. Со своим будущим мужем Майклом Миддлтоном Кэрол познакомилась, когда работала в британских авиалиниях. Она была стюардессой, а Майкл работал диспечером.

Кэрол и Майкл Миддлтон / Фото: Associated Press

4. Кэрол и Майкл поженились 21 июня 1980 года. В 1982 году родилась их первая дочь Кейт Миддлтон, а еще через год – вторая – Пиппа. В 1984 года семья с двумя маленькими дочерьми переехала в Амман (Иордания), куда Майкла отправили работать.

Маленькая Кейт Миддлтон в Иордании со своим отцом Майклом и сестрой Пиппой / Фото: Getty Images

5. В 1987 году Кэрол родила третьего ребенка – сына Джеймса Миддлтона. На тот момент ее старшей дочери Кейт было уже пять лет. Кэрол, вероятно, была в декретном отпуске и решила, что хочет организовать собственный бизнес. Он был связан с организацией праздников и запустился благодаря именно Кейт, так как ее мама пыталась организовать лучший день рождения дочери и столкнулась с проблемой, что нет на рынке еще такой компании, которая бы ей в этом помогла.

Кэрол Миддлтон / Фото: Associated Press

6. В 1987 году начала свое существования компания Party Pieces. Благодаря этому бизнесу Миддлтоны смогли заработать достаточно денег, чтобы купить дом и дать хорошее образование троим своим детям. Они учились в одном из лучших британских колледжей Мальборо, а Кейт еще и в Сент-Эндрюсском университете, где познакомилась с принцем Уильямом.

Кэрол Миддлтон / Фото: Associated Press

7. Это был семейные бизнес. Пиппа вела блог "Party Times", Джеймс делал торты, когда только закончил школу, а Кэтрин занималась дизайном каталогов, съемками продукции и проведением маркетинговой кампании.

Королева Камилла и Кэрол Миддлтон / Фото: Associated Press

8. Спустя 36 лет в 2023 году Миддлтоны продали бизнес после просочившейся в публичное пространство информации о том, что семья задолжала кредиторам, а бизнес обанкротился.

8. Живет Кэрол и ее муж Майкл в собственном доме Bucklebury Manor в деревне Баклбери, в Беркшир. Он находится в большой степени вне досягаемости общественности и был куплен Майклом и Кэрол за 4,7 миллиона фунтов стерлингов в 2012 году. Дом находится всего в нескольких минутах езды от того места, где они вырастили своих троих детей в меньшем поместье под названием Oak Acre.

Кэрол Миддлтон / Фото: Associated Press

9. Кэрол очень близка со своими детьми и особенно с дочерьми. Она принимала активное участие в организации свадеб Кейт и Пиппы. Кэрол Миддлтон рассказала The Telegraph об этом опыте. "Мы говорили о музыке... обо всем. Я много участвовала в свадьбах Пипа и Кэтрин".

10. Кэрол обожает своих семерых внуков – троих детей Кейт, троих детей Пиппы и одного ребенка Джеймса. Особенно Миддлтоны любят собирать всю семью на праздники в своем загородном доме. Они любят веселиться и играть в настольные игры и карты.

Кэрол и Майкл Миддлтон / Фото: Getty Images

11. Как-то Кэрол Миддлтон призналась, что кухня — ее счастливое место. "Это сердце дома. Я люблю ужинать на кухне, когда у меня немного гостей. Я приготовлю что-нибудь вкусненькое и красиво это приукрашу, а затем мы закончим кухонной дискотекой", - говорила она в интервью Hello!.

12. Кэрол свободно говорит на французском языке.

13. Она не любит светское общество, но иногда появляется на важных королевских мероприятиях вместе со своим мужем Майклом. Они вместе присутствовали на похоронах королевы Елизаветы II и коронации короля Чарльза III.

Кэрол Миддлтон / Фото: Getty Images

14. Кэрол обожает теннис и каждый год посещает Уимблдонский теннисный турнир. А вот к конным соревнованиям она равнодушна.

15. Любит активный отдых и пешие прогулки на свежем воздухе.

Кэрол Миддлтон и принц Уильям / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы собрали для вас 10 фактов, которые вы не знали о принцессе Уэльской.

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