Кэрри Вашингтон рассказала об исцелении, умении прощать себя и своих тренировках, которые изменили все

Керри Вашингтон / © Associated Press

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Ни для кого не секрет, что актеры полагаются на целую команду специалистов, работающих за кулисами — визажистов, художников по костюмам, тренеров по диалектам и преподавателей вокала, — чтобы лучше вжиться в роль. В списке помощников голливудской звезды Керри Вашингтон есть ещё одна, довольно необычная советница: её давняя инструкторша по пилатесу Эрика Блум.

О результатах сотрудничества этих женщин рассказывает Women`sHealthmag.

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Кэрри Вашингтон занимается пилатесом уже два десятилетия и не считает этот метод временным увлечением или трендом из TikTok. Это неотъемлемая часть её жизни — как на экране, так и за его пределами. Да, она использует эти практики, чтобы воплотить образ персонажа, но также и для того, чтобы лучше почувствовать саму себя. Когда проблемы с физическим или психическим здоровьем заставляли её чувствовать себя отчуждённой от собственного тела, пилатес помогал ей вернуться к себе — а это крайне важно для неё сейчас, когда она расширяет сферу бизнес-инвестиций и реализует новые карьерные амбиции.

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«Это не то место, куда я прихожу, чтобы осуждать себя или пытаться изменить свою внешность, — говорит она о своих индивидуальных занятиях (обычно три-четыре раза в неделю). — Это место, где я лучше узнаю себя и учусь чувствовать себя комфортно в собственном теле, а это дарит невероятное ощущение силы и уверенности».

Керри Вашингтон / © Associated Press

Путь к тому, чтобы чувствовать себя комфортно в собственном теле, был для актрисы долгим. Кэрри родилась и выросла в Бронксе; она — единственный ребенок в семье риэлтора Эрла и педагога Валери. В подростковом возрасте она играла в молодёжном театре и начала проходить кастинги для рекламы и кино, обучаясь в престижной школе для девочек «Спенс» (Spence School) в районе Верхний Ист-Сайд на Манхэттене. «Снаружи моё детство, моя семья и наша жизнь казались безупречными», — писала она в своих мемуарах 2023 года «Thicker Than Water» («Гуще воды»). Но за этим блестящим фасадом скрывалась мрачная тайна: в детстве она подверглась сексуальному насилию со стороны юного приятеля.

В течение многих лет Керри держала эти травматические события в себе, направляя страх и тревогу в актерскую игру. «Мне было комфортнее быть кем-то другим, чем быть собой», — объясняет она в книге.

Как бы глубоко мы ни пытались скрыть такие вещи, они всегда дают о себе знать. В студенческие годы Керри начала использовать еду как способ справиться с эмоциями — как средство отстраниться от собственного тела. Она пыталась «отработать» приступы переедания чрезмерными физическими нагрузками или полным отказом от еды. Это приводило к губительному замкнутому кругу: она теряла чувство контроля и начинала ещё больше ненавидеть своё тело.

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В 19 лет она начала посещать сеансы терапии, где училась выражать эмоции как Кэрри, а не как персонаж. С тех пор терапия стала важной частью её заботы о психическом здоровье.

Керри Вашингтон / © Associated Press

«Очень важно и полезно выделять время в течение недели, когда я могу задуматься о том, что происходит в моих мыслях и жизни, и взять на себя ответственность за это, — говорит Керри. — Я осваиваю лучшие инструменты для эмоциональной саморегуляции и осознанного реагирования вместо импульсивных реакций, чтобы жить именно такой жизнью, какой я хочу».

После окончания Университета Джорджа Вашингтона Кэрри продолжила преодолевать разрыв между разумом и телом с помощью йоги, которой начала заниматься ещё в школе «Спенс». Эта практика настолько ей понравилась, что она получила сертификат инструктора во время обучения актерскому мастерству в Индии и продолжала преподавать в качестве дополнительного заработка, параллельно ходя на кастинги. В конце концов, йога стала для неё своеобразным мостиком к пилатесу. Хотя подробности того, как всё началось, уже несколько стёрлись из памяти, Керри вспоминает, что услышала о пилатесе как о смежной практике, сочетающей работу тела и разума, и решила попробовать. Это увлекло её мгновенно.

Сегодня она по-прежнему занимается йогой, однако пилатес вышел на первый план, ведь он помогает ей глубже ощущать своё тело и предотвращать травмы. Среди любимых упражнений Керри — те, которые выполняются лежа на боку (например, жимы ногами): она ложится на реформер и одной ногой отталкивает подвижную платформу от себя и возвращает её обратно. «Я обожаю упражнения для ног», — говорит она.

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Этот акцент на нижней части тела прослеживается и в её программе силовых тренировок.С возрастом Кэрри начала выполнять упражнения с большим весом для долголетия и здоровья костей (в её семье есть случаи остеопороза) два раза в неделю — и, по её словам, она вряд ли смогла бы это делать, если бы не пилатес.

«Это помогает мне выполнять все остальные фитнес-упражнения без риска получить травму, — говорит она. — Благодаря пилатесу я подхожу к движениям более осознанно, лучше чувствую своё тело и правильно выстраиваю осанку. Я чувствую, что могу больше рисковать в других видах активности — будь то скалолазание, бег или плавание в открытой воде. Я могу делать гораздо больше».

Как и многие люди, борющиеся с расстройствами пищевого поведения, Керри понимает: выздоровление — это не мгновенное событие, а длительный процесс, поэтому она подходит к питанию осознанно, но гибко.

«Самый сильный триггер для меня — это когда я упрекаю себя за выбор еды, — говорит она. — Как только я решаю, что тот или иной выбор еды „неправильный“, и начинаю себя за это корить, у меня возникает сильное желание снова „сбежать“ от собственного тела, что приводит к ещё большим нарушениям пищевого поведения. Это странно, ведь именно это и огорчает меня больше всего. Я поняла, что умение прощать себя и доброжелательное отношение к себе — это мощные инструменты для выздоровления».

Забота о теле также стала для Керри источником исцеления — не только благодаря пилатесу, но и благодаря таким процедурам, как лимфодренажный массаж и уход за лицом.

«Честно говоря, это один из способов полюбить себя и загладить вину за те годы, когда я не слишком бережно относилась к себе», — говорит она.

Общественная деятельность и активные действия — это ещё один способ для Керри переосмыслить своё прошлое и помочь другим людям, сталкивающимся с подобными проблемами. В конце 2025 года, опираясь на собственный опыт борьбы с расстройствами пищевого поведения, Керри стала инвестором и советником стартапа Equip. Это виртуальный сервис, основанный на научно обоснованных методах и интегрирующий процесс лечения расстройств пищевого поведения в повседневную жизнь пациентов. Еще одним таким проектом Керри является Winx Health — компания, занимающаяся вопросами сексуального и репродуктивного здоровья. Интересный факт: в подростковом возрасте Керри играла в театральной труппе, которая просвещала молодежь по вопросам безопасного секса.

Темы привилегий и сообщества также играют важную роль в следующем проекте Кэрри — политическом криминальном триллере «Животные» (Animals), премьера которого состоится на Netflix 9 октября. В нём она играет психотерапевта и жену кандидата в мэры Лос-Анджелеса (его роль исполняет Бен Аффлек); их сына похищают с целью получения выкупа. И да, создавая образ своей героини Эбигейл, она, несомненно, вдохновлялась психотерапевтами прошлого.

Керри Вашингтон / © Associated Press

«Было интересно посидеть в этом кресле», — говорит Керри. «Я заметила, что терапевты часто — несмотря на то, что кажутся людьми, знающими все ответы, — сами ведут очень непростую жизнь. Это напоминает принцип: „Врач, исцели сам себя“».

Фильм «Animals» знаменует собой определенный отход от привычной практики Кэрри, которая в последние годы отдавала предпочтение только тем проектам, где она также выступала в роли продюсера, чтобы сохранить за собой право влиять на творческий процесс. Впрочем, она говорит, что перспектива сотрудничества с Аффлеком — который также продюсирует картину и выступает её режиссёром — в конечном итоге убедила её согласиться на участие.

«Если я участвую в проекте, где я не являюсь продюсером — а это сейчас большая редкость — я должна испытывать огромную веру и доверие к людям, которые руководят всем процессом, — говорит она. — Это была именно та ситуация, когда я знала: меня увидят и услышат, а моё мнение будут ценить и принимать во внимание».

Несмотря на многочисленные проекты, в которых она снималась на протяжении последнего десятилетия — от роли Аниты Хилл в фильме HBO «Подтверждение» (Confirmation) до образа целеустремленной карьеристки в сериале Apple TV «Неидеальные женщины» (Imperfect Women), — именно её культовая роль Оливии Поуп, «фиксерши» из Вашингтона в сериале «Скандал» (Scandal), вызывает у поклонников наибольший восторг во время общения с ней. Хотя есть одно «но».

«Часто люди очень быстро добавляют что-то ещё, как будто говоря: „Я настоящий фанат“, — с улыбкой рассказывает Керри. — Они говорят: „Я люблю ‚Скандал‘, но также и ваш первый фильм — ‚Наша песня‘ (Our Song)“. Или: „Я люблю ‚Скандал‘, но видел всё, что вы делали на Бродвее“. Приятно видеть, в каких разных контекстах мои пути пересекались с жизнью других людей».

Несложно понять, почему политическая драма Шонды Раймс до сих пор пользуется такой популярностью: блестящий сценарий, напряженный сюжет с высокими ставками и великолепный актерский состав. Для Кэрри этот коллектив (вместе с их партнёрами) стал второй семьёй — настолько близкой, что когда ей нужно найти Тони Голдвина (который сыграл её возлюбленного, президента Фицджеральда Гранта), она спрашивает своего настоящего мужа, бывшего игрока НФЛ, актёра и продюсера Ннамди Асомугу, не знает ли он, где сейчас Голдвин. «Они очень близки, — говорит Керри. — Это замечательно».

Когда Керри спрашивают, рассматривает ли она возможность воссоединения команды сериала «Скандал» — возможно, в формате полнометражного фильма? — она отвечает утвердительно, при условии, что все обстоятельства сложатся наилучшим образом. «Я бы согласилась, если бы всё было сделано правильно, с участием нужных людей и при полной самоотдаче каждого участника», — говорит она.

Решит ли она снова надеть туфли Louboutin на 10-сантиметровых каблуках, как у её героини Оливии Поуп, осмелится ли она сыграть новую главную роль, или же наконец сядет в режиссёрское кресло полнометражного фильма (что является одной из её карьерных целей) — Кэрри всегда действует с открытым умом и искренним сердцем.

Керри Вашингтон / © Associated Press

«Я хочу и впредь смело делать выбор и бросать себе вызов, — говорит она. — Художники, на которых я больше всего равняюсь, — это люди, которые постоянно открывали в себе новые грани и испытывали собственные силы: универсальные таланты, такие как Барбра Стрейзанд, Дайанн Кэрролл, Сисели Тайсон, Рита Морено и Джейн Фонда. Они для меня — настоящие ориентиры».

Чтобы сиять так же ярко, как её кумиры, и при этом уделять время семье, друзьям и коллегам по отрасли, которым она стремится помочь в развитии, Керри понимает: она должна быть в лучшей форме — как физической, так и ментальной.

«Мне нужно быть сильной. Мне нужно быть собранной. Мне нужно чувствовать гармонию со своим телом, — говорит она. — Я не должна зацикливаться на самобичевании или бесконечных размышлениях о том, какой я должна быть или что ещё мне нужно сделать. Вместо этого мне важно любить себя и осознавать собственную ценность и способность вносить свой вклад. Тогда я смогу делиться этим с миром, а не чувствовать себя той 19-летней девушкой, которая прячется под одеялом после того, как съела три коробки пиццы и две пинты мороженого, и хочет покончить с собой, потому что считает, что не заслуживает лучшего». Благодаря терапии, общественной деятельности, инвестициям и — да, пилатесу — Кэрри удалось выработать распорядок, который помогает ей возвращаться к своему телу и самой себе каждый раз, когда это необходимо: «Я могу избавиться от чувства стыда, встать с постели и жить жизнью, превосходящей мои самые смелые мечты, — и всё это благодаря той целительной работе над собой, которую я проделала и продолжаю делать».

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