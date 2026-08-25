Кэтлин Робертсон раскрыла свой главный секрет красоты

Кэтлин Робертсон / © Associated Press

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Кэтлин Робертсон хорошо знает, что значит жить между съемочными площадками. В её графике — «Ричер», новые эпизоды «Следопыта», а за плечами — роли в «Беверли-Хиллз, 90210», «Убийство первой степени», «Северное спасение» и «Пространство». В то же время актриса признается, что когда камера выключается, её образ максимально далёк от голливудского гламура, об этом рассказало издание NewBeauty.

Ретинол, двойное очищение и минимум макияжа

Кэтлин Робертсон / © Associated Press

Когда Робертсон работает перед камерой, она гораздо внимательнее относится к себе. А вот неделя Zoom-звонков и работы в домашнем офисе легко превращает её в приверженку режима «без лишних усилий». В повседневной жизни актриса практически не пользуется макияжем, позволяет волосам высыхать естественным образом и выходит из дома в бейсболке, солнцезащитных очках и с кремом с SPF.

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Ее вечерний ритуал начинается с ванны, после которой она проводит двойное очищение лица с помощью масел. Сейчас Робертсон увлекается корейскими средствами по уходу и часто их использует. Среди её фаворитов — вибрационный гаджет для лица, спрей, коллагеновые тканевые маски, маски для волос и масла.

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Но главный элемент в её уходе — ретинол. Актриса использует его пять раз в неделю. Также в её арсенале — крем для кожи вокруг глаз и скраб для тела.

Ностальгическая красота

Кэтлин Робертсон / © Associated Press

Робертсон не скрывает, что эпоха красоты «90210» » была смелой. Она с удовольствием вернула бы культовые помады бордового цвета, а собственно контрастное «скунсовое» окрашивание волос, как и мини-челку, называет почти эпическими.

А вот сверхтонкие, чрезмерно выщипанные брови актриса предпочла бы оставить в прошлом, хотя и шутит, что на Джулии Фокс этот тренд почему-то смотрится хорошо.

Интересно, что героини Робертсон в фильмах «Ричер» и «Следопыт» выглядят гораздо более суровыми и практичными. Однако актриса не переносит этот стиль в собственную жизнь, по её словам, у её повседневного гардероба почти нет ничего общего с образами на экране. И в нем уж точно нет костюмов или юбок-карандашей.

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Миска со льдом вместо дорогого средства

Кэтлин Робертсон / © Associated Press

Самый интересный совет Робертсон — максимально простой. Она советует взять большую металлическую миску, наполнить её водой и большим количеством льда, а затем окунуть туда лицо. По её мнению, ни одно косметическое средство не сравнится с таким хитростью.

К этому списку актриса добавляет достаточное количество воды, меньшее количество алкоголя и натрия, прогулки, сауну и микронидлинг, а также — практиковать благодарность.

Её философия красоты звучит удивительно просто: не стремиться постоянно выглядеть безупречно, а научиться хорошо относиться к себе.

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