Кейт и Уильям встретились в университете, а Гарри и Меган на свидании "вслепую": истории знакомств королевских пар

Многие из этих пар уже много лет вместе, некоторые отпраздновали десять и более лет жизни в браке. Сегодня мы решили вспомнить их первые встречи и то, каким было знакомство для каждого из них.

Кейт и Уильям Уэльские

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

Принц и принцесса Уэльские впервые встретились во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, где оба учились после колледжей. Принц Уильям говорил, что плохо помнит, какой была их первая встреча, но хорошо запомнил студенческий модный показ, в котором Кейт Миддлтон дефилировала на подиуме в прозрачном платье. Сама же принцесса говорит, что знала, кто такой Уильям и во время их первого знакомства очень нервничала и смущалась. Роман между ними не завязался мгновенно. Несколько лет они жили в одном доме, как друзья, вместе с другими своими сокурсниками. А на официальный уровень отношения вышли уже после того, как оба закончили университет. Через почти десять лет отношений принц Уильям наконец решил, что пришло время сделать Кэтрин предложение. Это произошло во время поездки в Африку в 2010 году. Кейт сказала "да" и в апреле 2011 года пара сыграла свадьбу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Княгиня Шарлин и князь Альбер

Княгиня Шарлин и Альбер II / Фото: Getty Images

Эта пара встретилась благодаря своей любви к спорту. Альбер в молодости занимался футболом, плаванием и дзюдо, и пять раз принимал участие в Олимпийских играх, как бобслеист. Шарлин была профессиональной пловчихой и также принимала участие в Олимпийских играх. Впервеы они встретились в 2000 году на соревнованиях в Монак, но только через шесть лет в 2006 году в Турине, после второй встречи, между Альбером и Шарлин завязались отношения. Вскоре она переехала в Монако в княжеский дворец, выучила французский язык и через пять лет в 2011 году вышла замуж за князя. Сложно сказать, принесло ли ей это счастье, так как говорили, что Альбер не переставал крутить интрижки на стороне, а также имел внебрачных детей.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Associated Press

Будущая королева Швеции познакомилась с Даниэлем в спортзале. Он был ее фитнес-тренером. Сначала пара пыталась скрывать свои отношения и на публике появилась только спустя два года – в 2003 году. Они прибыли вместе на день рождения близкой подруги принцессы – Каролины Крюгер. Они встречались более семи лет, прежде чем принцесса получила разрешение на брак от правительства Швеции (согласно положениям шведского Акта о престолонаследии, правительство по просьбе короля дает окончательное согласие на династический брак принца или принцессы Швеции). После этого определились и с датой свадьбы - 19 июня 2010 года, в 34-ю годовщину брака родителей Виктории – короля Карла Густава и королевы Сильвии.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

Американская актриса Меган Маркл и принц Гарри познакомились благодаря общей подруге. Меган как раз гостила в Лондоне в перерывах между съемками в "Форс-мажорах" и ее подруга Виолет фон Вестенхольц –предложила организовать ей свидание с Гарри. Терять было нечего и вечер намечался свободный. Меган согласилась и пришла на свидание, на которое принц опоздал из-за пробок. Симпатия между ними вспыхнула сразу же, Гарри описывал эту первую встречу в своей книге "Запасной", а также рассказывал, каким было второе и все последующие свидания. Казалось, что принц влюбился по самые уши. Уже после второго свидания Гарри предложил Меган поехать вместе с ним в поездку в Ботсвану, и она согласилась. Именно там началась романтическая история пары. В отличие от брата Гарри не ждал слишком много и через полтора года отношений просил Меган, выйдет ли она за него замуж. И она сказала "да". Свадьбу сыграли в мае 2018 года в соборе Святого Георгия в Виндзоре.

Королева Мэри и король Фредерик X

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

На тот момент наследный принц Дании встретил свою будущую жену во время Олимпийских игр в Австралии в 2000 году. Это было в баре отеля Slip Inn в Дарлинг-Харбор в Сиднее, куда и он, и она зашли, чтобы немного отдохнуть после очередного дня Олимпиады. Принц представился просто Фредом, а Мэри не знала, что он наследник датского престола, но мужчина ее заинтересовал. Два года они держали свои отношения в тайне, пока в 2002 году Мэри не переехала в Копенгаген. Ей пришлось не только выучить с нуля датский язык, но и принять лютеранскую церковь, чтобы впоследствии стать женой наследного принца. Свадьбу пара сыграла в мае 2004 года.

Королева Максима и король Виллем-Александр

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Еще одна встреча, которой могло никогда не случится. Максима встретилась со своим будущим мужем тоже совершенно случайно на вечеринке общих друзей в испанской Севилье. Как и в случае с датской парой, нидерландский принц представился просто Александром и не стал раскрывать, что является будущим монархом. А когда он сообщил Максиме свой титул, она подумала, что он пошутил. Их свидания проходили в разных городах мира и часто в Нью-Йорке, где на тот момент работала Максима. Спустя некоторое время девушка переехала в Брюссель, где жила около года и находилась всего в нескольких часах езды от Амстердама. А еще через два года Виллем-Александр сделал возлюбленной предложение. Они поженились в феврале 2002 года. А об их истории любви даже был снят сериал.

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