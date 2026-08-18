Кейт Уолш больше не стремится выглядеть моложе: что выбрала для себя актриса

Кейт Уолш / © Associated Press

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Кейт Уолш не собирается объявлять войну морщинам. Для актрисы старение — это скорее баланс между заботой о себе и способностью смириться с тем, что остановить невозможно. Быть активной, но не жить в постоянном страхе перед переменами — так она описывает свой подход, об этом рассказало издание NewBeauty.

И это особенно интересно с учетом её собственной карьеры. Уолш стала по-настоящему известной только после 35 лет, когда получила роль доктора Эддисон Монтгомери в сериале «Анатомия Грей». Впоследствии она более десяти лет играла эту героиню также в спин-оффе «Частная практика». Поэтому её история — прекрасное доказательство того, что в профессиональной жизни точно нет срока годности.

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От «нужно хорошо выглядеть» до «хочу хорошо себя чувствовать»

Кейт Уолш / © Associated Press

В 20 лет уход за собой для Уолш фактически означал работу, обучение актерскому мастерству и ещё больше работы. О спорте она тогда думала преимущественно с точки зрения внешности, то есть о том, как оставаться в форме и при этом не стать слишком мускулистой.

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В 30 лет её отношение изменилось? актриса стала больше интересоваться питанием, витаминами, физической активностью и здоровьем в целом. Чем больше она узнавала об организме, тем более осознанной становилась её забота о себе.

Сегодня Уолш не скрывает, что любит поесть и не собирается сидеть на строгих диетах. Зато следит за тем, чтобы получать достаточно белка, необходимых питательных веществ и добавок.

Стареть — не значит «сдаваться»

Кейт Уолш / © Associated Press

Для Уолш здоровое старение — это баланс. С одной стороны, она тренируется, правильно питается и заботится о своём организме, с другой — позволяет себе наслаждаться жизнью. Её главная идея проста: не нужно воспринимать каждое изменение внешности как катастрофу. Вместо страха и шока она предлагает проявить интерес, ведь старение — это не ошибка, которую нужно исправить, а естественный процесс.

Актриса убеждена, что женщинам нужны более позитивные и всесторонние разговоры о возрасте, без представления о том, что молодость — единственный вариант красоты.

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Настоящая уверенность начинается изнутри

Кейт Уолш / © Associated Press

В начале карьеры уверенность Уолш в значительной степени зависела от внешних факторов, а именно от работы, новых ролей и профессионального успеха. Теперь всё по-другому? она говорит о «внутреннем путешествии» и необходимости находить опору в себе.

Это очень важно в постоянно меняющемся мире. Для самой Кейт, которая называет себя очень общительным человеком, работа всегда была еще и источником общения, связей и энергии. Однако с возрастом она все больше ценит внутреннее спокойствие.

Её формула красоты тоже изменилась. По мнению актрисы, красота — это внутренняя работа; она замечает, что счастливые люди часто выглядят моложе, потому что радость буквально меняет то, как мы себя чувствуем.

Сон, питание и медитация

Актриса убеждена, что кремы, макияж, салонные процедуры и средства для волос могут быть замечательными, но сами по себе не дают ощущения счастья. Не менее важными она считает сон, отдых, правильное питание, физическую активность, медитацию и заботу о внутреннем состоянии. Все это должно сочетаться с уходом за внешностью.

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«Я не узнаю себя на экране»

Кейт Уолш / © Associated Press

Интересно, что многолетняя работа на телевидении не сделала Уолш зависимой от собственного образа. Наоборот, актриса признается, что ей даже странно постоянно видеть себя на экране.

Она не выросла в мире селфи, камер и социальных сетей, где люди привыкают каждый день смотреть на собственное лицо. Поэтому, когда она пересматривает свои старые фильмы или сериалы, порой буквально не понимает, кто эта женщина на экране.

Возможно, именно в этом заключается ещё один секрет её спокойного отношения к возрасту, а именно — не превращать свою внешность в проект, за которым нужно постоянно следить.

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