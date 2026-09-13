Кино с зубами: 6 черных комедий, в которых одновременно смешно до слез и жутко

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Когда уже просто не получается серьезно реагировать на всю эту диковинку, происходящую вокруг, уже просто не получается, на помощь приходит черная комедия — жанр, который позволяет смеяться там, где, казалось бы, нужно плакать, и параллельно — четко видеть все наши общие ошибки и болезненные точки. В этой подборке мы собрали шесть черных комедий: самых смешных — и в то же время самых жутких из-за своей реалистичности, — которые доказывают, что лучший способ выдержать окружающий абсурд — это вовремя и метко над ним посмеяться.

«Треугольник печали» (2022)

Фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда, завоевавший «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, получил свое название от термина из модельного бизнеса и косметологии: «треугольник печали» — так называют мимическую морщину между бровями от нахмуренных глаз, которую разглаживают ботоксом. Это ироничное название прекрасно задает тон всей сатире на мир, где внешность стала главным капиталом, а жизнь измеряется количеством лайков. В центре сюжета — пара молодых моделей и инфлюенсеров, Карл и Яя, у которых нет денег, но которые благодаря своей медийности отправляются в роскошный круиз на яхте в компании «повелителей мира»: циничного российского олигарха, миллионеров-технократов и торговцев оружием, которые обсуждают свои контракты за бокалом шампанского так же непринужденно, как погоду.

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Однако вскоре грандиозный шторм и череда комичных и откровенно абсурдных неприятностей мгновенно переворачивают всё с ног на голову, выбрасывая уцелевших пассажиров яхты на необитаемый остров. Поскольку состоятельные инфлюенсеры и миллионеры оказываются совершенно беспомощными в диких условиях, ситуацию спасает обычная уборщица, которая единственная умеет добывать пищу и ориентироваться в природе. Но, почувствовав свою силу, она очень быстро превращается в жестокую диктаторшу в своей новой микросообществе.

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«Меню» (2022)

В черной комедии-триллере режиссера Марка Майлода компания состоятельных гурманов, снобов и инфлюенсеров отправляется на уединенный остров ради эксклюзивного ужина от звездного шеф--повара Джулиана Словика (Рейф Файнс). Однако вместо изысканного удовольствия гостей ждет жуткий перформанс, где каждое блюдо является частью тщательно спланированного и безжалостного наказания.

Словик — человек, посвятивший всю свою жизнь любимому ремеслу, но в конце концов осознала, что её искусство превратилось в очередной атрибут роскоши для людей, которые давно утратили способность чувствовать вкус или истинное вдохновение. К отчаянию и ярости шефа привели не столько деньги или высокомерие его гостей, сколько их потребительская пустота и полное пренебрежение самой сутью кулинарного искусства. Для этих гостей его еда — его творчество! — является лишь инструментом для демонстрации высокого статуса и фоном для очередного селфи, лишённого какого-либо живого смысла. Поэтому своим радикальным ужином Словик устраивает горькую и ироничную расправу над всеми, кто привык бездумно потреблять культуру и паразитировать на чужом таланте.

«Не смотрите вверх» (2021)

Режиссер, сценарист и продюсер Адам Мак-Кей (кстати, он также был продюсером упомянутого ранее фильма «Меню») создал идеальное киносмешение острого юмора и тревожного абсурда нашего времени. В центре сюжета оказываются двое скромных астрономов — профессор в исполнении Леонардо Ди Каприо и его студентка, которую сыграла Дженнифер Лоуренс, — которые выясняют, что к Земле с огромной скоростью приближается комета, которая гарантированно уничтожит все человечество. Пытаясь предупредить мир о неизбежной катастрофе, герои отправляются в изнурительное турне по кабинетам министерств и популярным телешоу, но вместо этого сталкиваются с полным безразличием политиков, тщеславием социальных сетей и инфантильностью знаменитостей.

Фильм получил четыре номинации на «Оскар», в том числе за лучший фильм и лучший оригинальный сценарий, а его главным достоинством стал невероятно звездный актерский состав. Наряду с Ди Каприо и Лоуренс на экране появляются Мерил Стрип, Кейт Бланшетт, Тимоти Шаламе и другие звезды первой величины, которые вместе создают остроумную и реалистичную карикатуру на современное общество. Фильм мастерски показывает, как перед лицом глобальной угрозы люди способны спорить о чем угодно, кроме самой проблемы, превращая конец света в очередной шумный медийный скандал.

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«Эддингтон» (2025)

Этот фильм от студии A24 и режиссера Ари Астера сочетает в себе такие несовместимые жанры, как современный вестерн, параноидальный триллер и чёрная комедия. События разворачиваются летом 2020 года, в период пандемии и карантина, в городке Эддингтон в штате Нью-Мексико. Сюжет картины сосредоточен на остром противостоянии между консервативным местным шерифом Джо Кроссом (Хоакин Феникс) и прогрессивным мэром Тедом Гарсией (Педро Паскаль), который стремится модернизировать провинциальный поселок путем строительства здесь нового центра обработки данных для ИИ.

Этот конфликт разжигает настоящую пороховую бочку, где из-за спиралеобразных заговоров, влияния интернет-конспирологии и социальных сетей, а также из-за надоевших карантинных ограничений сосед идет войной на соседа, превращая небольшую общину в взрывоопасную микромодель всей страны.

«Паразиты» (2019)

Этот фильм южнокорейского режиссера Пон Джун Хо в свое время произвел настоящую революцию в мире кино, завоевав главную награду Каннского кинофестиваля, а впоследствии триумфировав на «Оскаре». Фильм вошел в историю премии как первая неанглоязычная картина, победившая в категории «Лучший фильм», а в целом «Паразиты» получили четыре золотые статуэтки, включая награды за лучшую режиссуру и оригинальный сценарий. Такой невиданный успех превратил острую социальную сатиру во всемирный феномен, который в равной степени покорил и массового зрителя, и кинокритиков.

В центре сюжета оказывается бедная семья Ким, которая живет в сыром полуподвале и сводит концы с концами за счет случайных заработков. Когда у старшего сына появляется шанс стать репетитором в чрезвычайно богатой семье Пак, сообразительные родственники постепенно разворачивают дерзкую аферу: с помощью поддельных документов и уловок они по очереди устраиваются в этот же особняк под видом водителя, экономки и арт-терапевта. Но то, что сначала напоминает остроумную семейную комедию, впоследствии резко меняет тон, превращаясь в напряженный триллер с черным юмором, который блестяще и безжалостно демонстрирует пропасть между разными мирами.

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«Настоящий герой» (2026)

Чернокомедийный экшен режиссера Ромена Гавраса построен на едкой и меткой сатире, высмеивающей сразу две опасные крайности современного общества — фанатичный, доведенный до абсурда экоактивизм, и не менее радикальное хладнокровное пренебрежение ко всему живому со стороны беспринципных дельцов. По сюжету на закрытый гала-вечер для богачей врывается группа экоактивистов во главе с «прорицательницей» Джоан (Аня Тейлор-Джой). Джоан убеждена, что мир находится на грани экологической катастрофы, и остановить это может лишь жертвоприношение трёх человек, а именно — голливудского актёра боевиков Майка Тайлера (Крис Эванс), самого богатого бизнесмена мира Бена Бракена (Венсан Кассель) и… случайной гостьи вечера по имени Кэти (Амбика Мод). В результате жуткого ультиматума с VIP-персон мгновенно срываются маски воспитанности, и герои оказываются в настоящей игре на выживание, безжалостно высмеивающей лицемерие современных элит.

Фильм отличается исключительным актерским ансамблем, в который, помимо упомянутых выше, также вошли Сальма Хайек Пино, Джон Малкович и даже поп-дива Charli XCX в роли… Матушки-природы. А увидеть эту жутко-смешную историю о том, как легко потерять здравый смысл в борьбе за свои идеи, можно в украинских кинотеатрах.

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