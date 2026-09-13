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Кино с зубами: 6 черных комедий, в которых одновременно смешно до слез и жутко
Иногда жизнь подбрасывает такие сюжеты, что единственным спасением для здравого смысла остается ирония, а лучшим способом разобраться в собственных тревогах становится умное кино, которое метко высмеивает современный безумный мир.
Когда уже просто не получается серьезно реагировать на всю эту диковинку, происходящую вокруг, уже просто не получается, на помощь приходит черная комедия — жанр, который позволяет смеяться там, где, казалось бы, нужно плакать, и параллельно — четко видеть все наши общие ошибки и болезненные точки. В этой подборке мы собрали шесть черных комедий: самых смешных — и в то же время самых жутких из-за своей реалистичности, — которые доказывают, что лучший способ выдержать окружающий абсурд — это вовремя и метко над ним посмеяться.
«Треугольник печали» (2022)
Фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда, завоевавший «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, получил свое название от термина из модельного бизнеса и косметологии: «треугольник печали» — так называют мимическую морщину между бровями от нахмуренных глаз, которую разглаживают ботоксом. Это ироничное название прекрасно задает тон всей сатире на мир, где внешность стала главным капиталом, а жизнь измеряется количеством лайков. В центре сюжета — пара молодых моделей и инфлюенсеров, Карл и Яя, у которых нет денег, но которые благодаря своей медийности отправляются в роскошный круиз на яхте в компании «повелителей мира»: циничного российского олигарха, миллионеров-технократов и торговцев оружием, которые обсуждают свои контракты за бокалом шампанского так же непринужденно, как погоду.
Однако вскоре грандиозный шторм и череда комичных и откровенно абсурдных неприятностей мгновенно переворачивают всё с ног на голову, выбрасывая уцелевших пассажиров яхты на необитаемый остров. Поскольку состоятельные инфлюенсеры и миллионеры оказываются совершенно беспомощными в диких условиях, ситуацию спасает обычная уборщица, которая единственная умеет добывать пищу и ориентироваться в природе. Но, почувствовав свою силу, она очень быстро превращается в жестокую диктаторшу в своей новой микросообществе.
«Меню» (2022)
В черной комедии-триллере режиссера Марка Майлода компания состоятельных гурманов, снобов и инфлюенсеров отправляется на уединенный остров ради эксклюзивного ужина от звездного шеф--повара Джулиана Словика (Рейф Файнс). Однако вместо изысканного удовольствия гостей ждет жуткий перформанс, где каждое блюдо является частью тщательно спланированного и безжалостного наказания.
Словик — человек, посвятивший всю свою жизнь любимому ремеслу, но в конце концов осознала, что её искусство превратилось в очередной атрибут роскоши для людей, которые давно утратили способность чувствовать вкус или истинное вдохновение. К отчаянию и ярости шефа привели не столько деньги или высокомерие его гостей, сколько их потребительская пустота и полное пренебрежение самой сутью кулинарного искусства. Для этих гостей его еда — его творчество! — является лишь инструментом для демонстрации высокого статуса и фоном для очередного селфи, лишённого какого-либо живого смысла. Поэтому своим радикальным ужином Словик устраивает горькую и ироничную расправу над всеми, кто привык бездумно потреблять культуру и паразитировать на чужом таланте.
«Не смотрите вверх» (2021)
Режиссер, сценарист и продюсер Адам Мак-Кей (кстати, он также был продюсером упомянутого ранее фильма «Меню») создал идеальное киносмешение острого юмора и тревожного абсурда нашего времени. В центре сюжета оказываются двое скромных астрономов — профессор в исполнении Леонардо Ди Каприо и его студентка, которую сыграла Дженнифер Лоуренс, — которые выясняют, что к Земле с огромной скоростью приближается комета, которая гарантированно уничтожит все человечество. Пытаясь предупредить мир о неизбежной катастрофе, герои отправляются в изнурительное турне по кабинетам министерств и популярным телешоу, но вместо этого сталкиваются с полным безразличием политиков, тщеславием социальных сетей и инфантильностью знаменитостей.
Фильм получил четыре номинации на «Оскар», в том числе за лучший фильм и лучший оригинальный сценарий, а его главным достоинством стал невероятно звездный актерский состав. Наряду с Ди Каприо и Лоуренс на экране появляются Мерил Стрип, Кейт Бланшетт, Тимоти Шаламе и другие звезды первой величины, которые вместе создают остроумную и реалистичную карикатуру на современное общество. Фильм мастерски показывает, как перед лицом глобальной угрозы люди способны спорить о чем угодно, кроме самой проблемы, превращая конец света в очередной шумный медийный скандал.
«Эддингтон» (2025)
Этот фильм от студии A24 и режиссера Ари Астера сочетает в себе такие несовместимые жанры, как современный вестерн, параноидальный триллер и чёрная комедия. События разворачиваются летом 2020 года, в период пандемии и карантина, в городке Эддингтон в штате Нью-Мексико. Сюжет картины сосредоточен на остром противостоянии между консервативным местным шерифом Джо Кроссом (Хоакин Феникс) и прогрессивным мэром Тедом Гарсией (Педро Паскаль), который стремится модернизировать провинциальный поселок путем строительства здесь нового центра обработки данных для ИИ.
Этот конфликт разжигает настоящую пороховую бочку, где из-за спиралеобразных заговоров, влияния интернет-конспирологии и социальных сетей, а также из-за надоевших карантинных ограничений сосед идет войной на соседа, превращая небольшую общину в взрывоопасную микромодель всей страны.
«Паразиты» (2019)
Этот фильм южнокорейского режиссера Пон Джун Хо в свое время произвел настоящую революцию в мире кино, завоевав главную награду Каннского кинофестиваля, а впоследствии триумфировав на «Оскаре». Фильм вошел в историю премии как первая неанглоязычная картина, победившая в категории «Лучший фильм», а в целом «Паразиты» получили четыре золотые статуэтки, включая награды за лучшую режиссуру и оригинальный сценарий. Такой невиданный успех превратил острую социальную сатиру во всемирный феномен, который в равной степени покорил и массового зрителя, и кинокритиков.
В центре сюжета оказывается бедная семья Ким, которая живет в сыром полуподвале и сводит концы с концами за счет случайных заработков. Когда у старшего сына появляется шанс стать репетитором в чрезвычайно богатой семье Пак, сообразительные родственники постепенно разворачивают дерзкую аферу: с помощью поддельных документов и уловок они по очереди устраиваются в этот же особняк под видом водителя, экономки и арт-терапевта. Но то, что сначала напоминает остроумную семейную комедию, впоследствии резко меняет тон, превращаясь в напряженный триллер с черным юмором, который блестяще и безжалостно демонстрирует пропасть между разными мирами.
«Настоящий герой» (2026)
Чернокомедийный экшен режиссера Ромена Гавраса построен на едкой и меткой сатире, высмеивающей сразу две опасные крайности современного общества — фанатичный, доведенный до абсурда экоактивизм, и не менее радикальное хладнокровное пренебрежение ко всему живому со стороны беспринципных дельцов. По сюжету на закрытый гала-вечер для богачей врывается группа экоактивистов во главе с «прорицательницей» Джоан (Аня Тейлор-Джой). Джоан убеждена, что мир находится на грани экологической катастрофы, и остановить это может лишь жертвоприношение трёх человек, а именно — голливудского актёра боевиков Майка Тайлера (Крис Эванс), самого богатого бизнесмена мира Бена Бракена (Венсан Кассель) и… случайной гостьи вечера по имени Кэти (Амбика Мод). В результате жуткого ультиматума с VIP-персон мгновенно срываются маски воспитанности, и герои оказываются в настоящей игре на выживание, безжалостно высмеивающей лицемерие современных элит.
Фильм отличается исключительным актерским ансамблем, в который, помимо упомянутых выше, также вошли Сальма Хайек Пино, Джон Малкович и даже поп-дива Charli XCX в роли… Матушки-природы. А увидеть эту жутко-смешную историю о том, как легко потерять здравый смысл в борьбе за свои идеи, можно в украинских кинотеатрах.