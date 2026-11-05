Классика, которая всегда в моде: 5 секретов макияжа супермодели Иман

Иман / © Associated Press

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В мире, где бьюти-тренды меняются быстрее, чем мы успеваем обновить косметичку, есть вещи, которые остаются неизменными. Супермодель Иман — именно из тех женщин, чей стиль не подчиняется модным диктатам. Её красота всегда заключалась в уверенности, утончённости и умении оставаться собой.

Эту философию разделяет и её визажист Кейта Мур, работающий со звёздами мирового масштаба. Специально для издания NewBeauty он рассказал о создании макияжа супермодели для CFDA Fashion Awards 2026 и объяснил, почему классика — лучшая инвестиция в собственный стиль.

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Классика вместо трендов

Иман / © Associated Press

«В мире, полном трендов, я отдаю предпочтение классике» — эта фраза Иман стала своеобразным ориентиром для создания её образа. По словам Кейта, именно эта мысль напоминает ему о том, насколько важно не терять собственный стиль, даже когда вокруг постоянно появляются новые тенденции.

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Для выхода на церемонию CFDA Fashion Awards команда выбрала проверенную временем эстетику, а именно: выразительный макияж глаз с мягким дымчатым эффектом, нюдовые губы с коричневым контуром и полусияющую кожу.

Образ получился элегантным, но не слишком торжественным, выразительным, но без излишней драматичности. Именно тот случай, когда макияж не затмевает индивидуальность, а деликатно её подчеркивает.

Сияющая кожа — основа

Кейта признается, что его главный приоритет в сфере красоты — кожа. И независимо от того, к какому мероприятию он готовит клиентку, работа над макияжем всегда начинается с качественного увлажнения.

Визажист подчеркивает, что без правильной подготовки кожи даже самая лучшая декоративная косметика не ляжет так, как нужно. Именно увлажнение помогает создать гладкую основу, благодаря которой тональное средство выглядит более естественно, а макияж дольше сохраняет аккуратный вид.

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Для Иман он выбрал легкое тональное покрытие, которое выравнивает тон лица, но не скрывает естественную текстуру кожи. Его подход заключается в том, чтобы не наносить плотный слой косметики на всё лицо, а работать локально и добавлять покрытие только там, где это действительно необходимо. В результате кожа выглядит свежо и здорово, а естественные очертания лица остаются заметными.

Главный секрет идеального тона

Один из самых интересных советов визажиста касается подбора оттенка тонального средства. Мур рекомендует ориентироваться не только на цвет лица, но и на оттенок кожи в области шеи, подбородка и декольте.

Это важно, поскольку цвет кожи лица может отличаться от цвета кожи на других участках тела, поэтому оттенок, который кажется идеальным в зеркале, иногда создает заметный контраст между лицом и шеей.

Еще один профессиональный лайфхак — проверять оттенок при разном освещении. Дневной свет, теплые лампы и вспышки фотоаппаратов могут по-разному влиять на восприятие цвета. Это актуально для вечерних мероприятий, где макияж должен выглядеть гармонично как вживую, так и на фотографиях.

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Легкий румянец

Иман / © Associated Press

Чтобы придать лицу свежесть, визажист использовал теплый персиковый оттенок румян. Он нанес его на яблочки щек, а затем мягко растушевал в направлении висков. Такой трютик помогает визуально освежить лицо, деликатно подчеркнуть скулы и создать эффект естественного румянца.

Последний штрих — легкое сияние на верхней части скул. Мур не стремился добиться интенсивного блеска или заметного шиммера. Его задачей было создать эффект свежей, хорошо увлажненной кожи, которая красиво отражает свет, но не имеет чрезмерного сияния.

Дымчатые глаза

Самой выразительной деталью образа Иман стали глаза. Классический «smoky eyes» — одна из тех техник, которые остаются актуальными независимо от сезона, модных палитр или популярности новых бьюти-трендов.

Мур начал с нанесения коричневых теней в складку века, постепенно добавив глубины более темными оттенками вдоль линии роста ресниц и в наружных уголках глаз.

Однако настоящий секрет этой техники — в растушевке. Границы между оттенками не должны быть резкими, цвета должны плавно переходить друг в друга и создавать мягкую дымку.

В завершение макияжа глаз визажист сделал акцент на ресницах: сначала подчеркнул их длину и разделение, а затем придал им объем. Благодаря этому взгляд стал выразительным, но не перегруженным.

Губы нюд с коричневым контуром

Губы стали логическим продолжением классической эстетики образа. Мур выбрал коричневый контур, чтобы деликатно подчеркнуть естественную форму губ, а сверху добавил нюдовый оттенок с легким глянцевым финишем.

Этот трюк отлично работает, когда хочется сделать губы более выразительными, но при этом сохранить естественность. Коричневый контур придаёт объём и чёткость, а нюдовый цвет смягчает общее впечатление.

В сочетании с дымчатыми глазами и сияющей кожей получается универсальный вечерний макияж, который легко адаптировать как для торжественного мероприятия, так и для элегантного повседневного образа.

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