Клиническая смерть режиссера, съемки без сценария и музыка от легенды: 5 фактов о триллере "Ее личный ад"

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3 сентября в украинский прокат выходит «Ее личный ад» — кинематографическая галлюцинация от Николаса Виндинга Рефна и его первая полнометражная работа за десять лет. Создатель «Драйва» и «Неонового демона» представил свою новую работу в официальной программе Каннского кинофестиваля 2026 года, где критики The Guardian сравнили фильм с «ночным клубом в аду».

Николас Виндинг Рефн и Софи Тэтчер на Каннском кинофестивале / © Associated Press

История разворачивается в футуристическом Токио, которое постепенно окутывает едкий туман. Молодая актриса Элль пытается вырваться из ловушки токсичной семьи и токсичного прошлого. В это же время на охоту выходит демонический серийный убийца, а растерянный солдат бродит по улицам в поисках пропавшей дочери.

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Мы собрали пять фактов о фильме, которые помогут лучше понять новую работу Рефна.

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20 минут на грани жизни и смерти

Интерес Рефна к потустороннему имеет сугубо личное происхождение: несколько лет назад режиссёр пережил клиническую смерть. Сам режиссер называет этот опыт воскресением. Находясь в состоянии, где времени и физического тела больше не существовало, Рефн вернулся с острым ощущением, что все, что он будет создавать в дальнейшем, должно быть лишено компромиссов. Этот опыт стал одним из толчков для создания фильма. В нем Рефн обращается к темам смерти, страха и желания жить.

Рядовой К как личное альтер эго режиссера

Когда сердце Рефна остановилось, единственной мыслью, которая удерживала его в этом мире, была его младшая дочь. Режиссер рассказывал, что мысль о дочери помогла ему прийти в себя. Этот опыт нашел отражение в одном из главных героев фильма — рядовом К., которого сыграл звезда «Ривердейла» Чарльз Мелтон. Его персонаж уверен, что дочь застряла в аду, и он готов на все ради ее спасения.

Экранное перевоплощение Софи Тэтчер

Роль актрисы Элль, чья жизнь рушится под тяжестью измен и семейных тайн, досталась Софи Тэтчер. Кастинг-директоры искали подходящее лицо целый год, пересмотрев тысячи видеопроб со всех уголков мира. 25-летняя актриса, которая уже запомнилась зрителям в триллере «Еретик» вместе с Хью Грантом и в хорроре «Компаньон», в этом году попала в список Forbes «30 до 30». В новом фильме Рефна Тэтчер получила одну из самых сложных ролей в своей карьере, а обозреватели Cineuropa назвали перевоплощение Тэтчер «ее самой эмоциональной игрой на сегодняшний день».

Софи Тэтчер / © Associated Press

Хаос на съемочной площадке и съемки без окончательного сценария

Рефн превратил съемочную площадку в живой лабораторный эксперимент. Фильм снимали строго в хронологическом порядке, а сценарий переписывали прямо на ходу. Актеры имели полную свободу изменять диалоги и вести сюжет туда, куда их вела интуиция. На площадке даже появилась постоянная шутка: «Кто-нибудь знает, по какому сценарию мы сегодня играем?». Сам Рефн сравнивал такой подход с работой художника: сначала создать замысел, а затем позволить ему меняться в процессе.

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Софи Тэтчер / © Associated Press

Софи Тэтчер, Николас Виндинг Рефн, Чарльз Мелтон, Гавана Роуз Лью и Кристин Фросет в Каннах / © Associated Press

Нуарная опера от 86-летнего путешественника по миру звука

Вместо привычного электронного ритма, который мы слышали в «Драйве» и «Неоновом демоне», Рефн решил превратить фильм в гипнотическую кинооперу. Для этого он пригласил легендарного итальянского композитора Пино Донаджо, автора саундтрека к культовой «Кэрри» Брайана Де Пальмы. Композитор работал над музыкой несколько месяцев после завершения монтажа, подбирая звучание для отдельных сцен, чтобы передать ощущение тревоги и чувственного надрыва. Результат оказался настолько впечатляющим, что 86-летний Донаджо открыто называет эту музыку одной из лучших в своей богатой биографии, а Deadline и Next Best Picture описывают ее как завораживающе красивую и потрясающую.

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