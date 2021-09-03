Клинтон против Левински: история самого громкого секс-скандала в истории 20 века

Это резонансное дело, которое не дает ее главным фигурантам покоя уже более 20 лет.

В истории было немало преступлений, в основе которых лежали любовь, предательства, секс, деньги и политика, но мало о каком из них без умолку говорят во всем мире больше недели. Самым долгоживущим секс-скандалом 20 века стала история 42-го президента США Билла Клинтона и Моники Левински - 24-летней девушки, жизнь которой сломали навсегда политические игры.

Поскольку 7 сентября выходит сериал "Импичмент: Американская история преступлений", который расскажет о резонансном романе президента и судебных разбирательствах, мы решили рассказать, почему так произошло и какие имело последствия для всех фигурантов этого дела.

Билл Клинтон против Полы Джонс

Билл Клинтон - яркая личность, харизматичный мужчина, который много в чем хотел был похожим на любимца миллионов и своего кумира Джона Кеннеди. В 1997 году он во второй раз занимает пост президента от Демократической партии, Америка его любит, ведь положение дел в экономике страны заметно улучшилось, а сам президент - приятный, красноречивый и играет роль порядочного семьянина.

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Какими были отношения президента и его жены Хиллари на самом деле неизвестно, но то, что он искал утехи на стороне, - стало общественным фактом. Как оказалось впоследствии, романов у президента было немало.

Первой, кто публично обвинил Билла Клинтона в сексуальных домогательствах, была бывшая служащая администрации штата Арканзас Пола Джонс. По ее словам, 8 мая 1991 года, она работала государственным служащим и посетила Ежегодную конференцию в городе Литл-Рок. Джонс утверждала, что полицейский попросил ее явиться в гостиничный номер губернатора Арканзаса Билла Клинтона. Когда она пришла в номер, Клинтон обнажился и предложил ей оральный секс.

Пола Джонс во время интервью / Getty Images

Изначально Пола держала эту истории в секрете, но в 1994 году почему-то решилась рассказать правду. Девушка дала интервью изданию The American Spectator, а затем в мае того же года подала против Клинтон иск о сексуальных домогательствах и потребовала компенсацию в размере 750 тысяч долларов и публичных извинений.

Поскольку Пола не могла доказать факт домогательств, ее адвокаты решили пойти иным путем и доказать суду, что Клинтон неоднократно вступал в сексуальные отношения с государственными служащими. Поэтому они вызывали в суд женщин, с которыми, как они подозревали, Клинтон имел отношения, одной из этих женщин была Моника Левински.

Моника Левински / Getty Images

Моника Левински

В 1995 году 22-летняя Моника Левински, выпускница Колледжа Льюиса и Кларка, сделала важный шаг в своей карьере - девушку взяли стажером в Белый дом, а затем назначили на постоянную посаду. Через месяц работы ее попросили занести папку с документами в кабинет президента Билла Клинтона. Так все и началось - Моника влюбилась в мужчину, который был старше ее почти на 30 лет.

Овальный кабинет никогда не просматривался службами безопасности и что в нем происходило не знал никто, поэтому довольно длительное время свидания Клинтона и Левински оставались секретом.

Моника Левински встречается с президентом Биллом Клинтоном на рождественском празднике в Белом доме, 16 декабря 1996 года / Getty Images

Их встречи были не частыми, но они вели себя, как влюбленные: обменивались подарками, называли друг друга ласкательно-уменьшительными. В Белом доме многие знали об сексуальных увлечениях президента и в 1996 году, когда Левински, по их мнению, начала слишком много времени проводить с Клинтоном ее решили перевести на другую работу в Пентагон. Но эти сексуальные отношения все равно продолжались до 1997-го. Моника была влюблена и верила, что когда президентский строк Клинтона завершится, он разведется с женой и женится на ней.

После встречи и разговоров с Клинтоном Моника делилась своими чувствами и переживаниями с новой подругой - сотрудницей министерства обороны Линдой Трипп. Линда была намного старше Моники и секрет наивной девушки хранить не стала, а рассказала все Люсианне Гольдберг - своей подруге и литературному агенту. Люсианна убедила Линду записывать все телефонные разговоры с Моникой Левински.

Линда Трипп разговаривает с прессой у здания Федерального суда 29 июля 1998 года в Вашингтоне / Getty Images

Так на протяжении довольно длительно времени Линда Трипп записывала все телефонные откровения Моники. Видимо во время одного из таких разговоров, всплыло, что во время интимной близости платье Моники было запачкано спермой Клинтона. Трип убедила девушку это платье сохранить и не сдавать в химчистку.

Импичмент

Когда дело Полы Джонс набирало все больших оборотов и Монику вызвали в суд, люди Клинтона провели с девушкой беседу, объяснив, что говорить о сексе с президентом там она не должна. То есть соврать под присягой.

В январе 1998 года Линда Трипп узнав, что в ходе судебных разбирательств по делу Полы Джонс Левински отрицала под присягой факт отношений с Клинтоном, предоставила пленки с записями их разговоров Кеннету Старру, независимому адвокату, который расследовал связанные с Клинтоном дела.

Стар и другие адвокаты надавили на Левински, рассказывали ей об тюремном заключении, если она соврет в суде. В результате девушка сдалась и после подписания соглашения о неприкосновенности предоставила доказательства - синее платье, о наличии которого ранее на суде рассказала Линда Трипп.

Кеннет Старр, 19 ноября 1998 года / Getty Images

Клинтона вызвали повторно в суд, допрашивал его теперь Старр. Под присягой президент продолжил отрицать сексуальную связь с Моникой.

"У меня не было никаких сексуальных связей с этой женщиной, мисс Левински", - сказал он на пресс-конференции.

Тогда Кеннет Старр предоставил суду свое главное доказательство: телефонные разговоры и синее платье. Лабораторный анализ показал, что сперма на платье принадлежала президенту США. Сомнений не осталось - Клинтон врал.

Синее платье Моники Левински, запятнанное во время сексуального контакта с президентом Биллом Клинтоном / Getty Images

В отчете Старра было перечислено 11 возможных оснований для импичмента по четырем категориям: лжесвидетельство, воспрепятствование осуществлению правосудия, фальсификация свидетелей и злоупотребление властью. Но вот только в ложных показаниях Клинтон так и не признался, ведь понятие "оральный секс" к "сексуальным отношениям" он не относил, про что и заявил в суде.

Рукописная записка от Моники Левински президенту Биллу Клинтону, представленная в качестве доказательства в документах расследования Кена Старра / Getty Images

19 декабря 1998 года Палата представителей проголосовала за импичмент Клинтона. Но, несмотря на республиканский контроль над Сенатом, они не смогли собрать необходимое большинство в две трети голосов, чтобы признать его виновным. Импичмент отклонили, Клинтон остался в должности президента до 20 января 2001 года - завершения своего срока. Впоследствии суд вынес решение по неуважению к правосудию, приостановил его юридическую лицензию на 5 лет и оштрафовал на 90 тысяч долларов.

Билл Клинтон делает короткое заявление, что Сенат оправдал его по обвинению в импичменте, 12 февраля 1999 года / Getty Images

Хиллари

Говоря об этой истории, мало кто вспоминает еще одну жертву - первую леди Хиллари Клинтон. Узнав о многолетних изменах мужа, она была разбита и зла, но на публике продолжала играть роль примерной жены, которая поддерживает мужа и улыбается прессе.

Президент Билл Клинтон и первая леди Хиллари Клинтон, 31 июля 1998 года / Getty Images

Для нее развод был не приемлемым, ведь в мужа она вложила и пожертвовала слишком много. Поэтому решила остаться с Биллом, но обратила позорную историю в свое мощное оружие. Она сменила имидж и по завершению президентского строка мужа начала активно развивать свою карьеру в политике. Хиллари стала сенатором штата Нью-Йорк, а затем государственным секретарем при Бараке Обаме.

Она написала не одну книгу, в которой вспомнила об изменах мужа, выступала с лекциями в университетах (за которые получала по 220 тысяч долларов), выступала на публике с речами и все сильнее пробивала себе путь в президентское кресло. Если бы она развелась, претендовать на пост президента не могла бы. В 2016 году Хилари добилась своего и стала кандидатом в президенты от Демократической партии, но на выборах проиграла.

Хиллари Клинтон держит своей автобиография "Живая история" / Getty Images

Последствия

Начавшая судебные разбирательства Паола Джонс таки получила свои деньги. Клинтон заплатил ей 850 тысяч долларов за прекращение иска. Джонс и ее адвокаты впоследствии заявили, что эта выплата является доказательством вины Клинтона.

Также огласку получила еще одна история. На суд по делу была вызвана Дженнифер Флауэрс, которая под присягой рассказала, что у нее были 12-летние отношения с Клитоном и она даже сделал аборт. Это при том, что об этих отношениях она заявляла еще в 1992 году. Клинтон эту связь тоже отрицал, но в ходе судебного дела таки признался, что спал с этой женщиной, но только один раз.

Дженнифер Флауэрс проводит пресс-конференцию / Getty Images

Моника же стала главной жертвой этой секс-истории, ведь ее бывший любовник и Белый дом просто оставили на растерзание. На протяжении многих лет Левински пыталась скрыться от прессы, даже уезжала в Лондон, безуспешно пыталась найти работу, чтобы хоть как-то зарабатывать на жизнь, но никто не хотел принимать ее в свои компании.

В прессе и Интернете Монику называли "королевой орального секса", ее лицо было на всех сайтах, а новости с ней впервые в истории публиковались в Сети быстрее, чем в традиционной прессе. О ней писали песни, шутили, ставили театральные постановки.

"В 1998 году я была самым унижаемым человеком на земле и первым, кто стал жертвой Интернета. Меня стыдили и травили год за годом", - рассказывала Моника.

Из-за постоянного булинга она начала задумываться о суициде, постоянно посещала сеансы психотерапии. Чтобы иметь хоть какой-то доход, начала шить сумки, но покупать их никто не хотел.

Моника Левински / Getty Images

Поскольку изменить прошлое Моника не могла, она решила научиться с ним жить, поэтому тоже написала книгу мемуаров, в которой рассказала свою версию происходящего. За нее она получила миллион долларов от издательства, но почти все потратила на суды. Семьи она так и не завела, детей у нее нет.

Моника Левински / Getty Images

"Всего за одну ночь я превратилась с полностью частной фигуры в человека, которого публично унижал весь мир. Я была первой, кто почти моментально потерял личную репутацию на глобальном уровне, - сказала Моника в своей лекции "The Price Of Shame" ("Цена стыда") на TED. - Люди виртуально забрасывали меня камнями".

После скандала сама Левински неоднократно публично извинялась перед четой Клинтонов и Америкой за свой поступок, но от Билла извинений так и не получила.

Сейчас она активистка и выступает против кибербулинга. В 2020 стала продюсером сериала "Импичмент: Американская история преступлений", который расскажет о ее и Клинтоне истории. Премьера сериала состоится 7 сентября 2021 года.

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