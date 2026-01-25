Княгиня Монако Шарлин: десять интересных фактов о невестке Грейс Келли

Княгиня Шарлин / © Getty Images

1.Шарлин Уиттсток родилась 25 января 1978 года в Булавайо, Родезия (ныне Зимбабве). Ее отец, менеджер по продажам Майкл Виттсток, и мать Линетт, бывшая профессиональная прыгунья в воду и тренер по плаванию. Не удивительно, что девочка с детства увлеклась плаванием и впоследствии стала профессиональной пловчихой.

2. Ее семья немецкого происхождения переехала в Южную Африку в 1989 году, когда Шарлин было 12 лет. У Шарлин есть два младших брата — Гарет и Шон, они занимаются бизнесом в Монако и Южной Африке соответственно.

3.Шарлин добилась значительных успехов в плавании, начав свою карьеру в 18 лет, когда в 1996 году выиграла чемпионат Южной Африки. Позже она представляла Южную Африку на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, где ее команда заняла пятое место в эстафете 4×100 метров комплексным плаванием.

4. Шарлин познакомилась с Альбером на соревнованиях по плаванию «Mare Nostrum» в Монте-Карло в 2000 году. А в 2006 году на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии они уже предстали как пара.

5. Официально о помолвке Шарлин и Альбер объявили в 2010 году.

6. Поженилась пара 1 июля 2011 года, что стало первой королевской свадьбой в Монако за 55 лет — первой, состоявшейся после «Свадьбы века», когда принц Ренье женился на голливудской актрисе Грейс Келли на пышной церемонии в 1956 году.

7. Спустя три года — 10 декабря 2014 года — княжеская чета приветствовала появление на свет близнецов — принцессу Габриэллу и наследного принца Жака, который является первым в очереди на престол Монако.

8. В 2012 году княгиня Шарлин рассказала, что нашла нечто очень ценное в их загородном доме Roc Agel. «Я обнаружила на нашей кухне кулинарную книгу с рецептами принцессы Грейс из Филадельфии. Ее яблочный пирог просто восхитителен, как и жареный ягненок. Она очень любила свою кухню», — сказала Шарлин.

9. Княгиня Шарлин несколько лет была вегетарианкой. Сейчас Ее Светлость то ест мясо, то отказывается от него. Но точно придерживается правильного питания.

10. Шарлин на самом деле не интересуется модой. В своем интервью You! South Africa она как-то сказала, что ей все равно, как она одевается, и что ей комфортнее всего в спортивных штанах и джинсах. Сам принц Альберт говорил, что предпочитает Шарлин без макияжа и с собранными в пучок волосами. Что очень мило, хотя мы ни разу не видели ее на публике в таком образе.