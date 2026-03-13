Князь Альбер II: скелеты в шкафу мужа княгини Шарлин

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Associated Press

Реклама

Альбер — сын княгини Грейс Келли и князя Ренье III

Княгиня Грейс Келли с сыном Альбером / © Associated Press

Альберт Александр Луи Пьер Гримальди родился 14 марта 1958 года и завтра ему исполнится 68 лет. Он является вторым ребенком и единственный сыном бывшего князя Монако Ренье III и его супруги — голливудской актрисы и княгини Монако Грейс Келли.

Княгиня Грейс Келли с детьми — Альбером и Стефанией / © Associated Press

Во время предсмертной болезни отца, с 31 марта 2005 года до кончины Ренье 6 апреля, Альбер был регентом, а на княжеский престол взошел сразу после смерти отца.

Многочисленные любовные связи князя

Альбер II долгое время оставался холостяком и не спешил жениться. Это вызывало беспокойство его отца Ренье. Законы Монако вплоть до 2002 года не предусматривали правил престолонаследия в случае отсутствия законнорожденных детей у князя. Сейчас в княжестве установлено право первородства с преимуществом мужского пола. Поэтому, пока Альбер не обзавелся законнорождёнными детьми, его наследницей являлась старшая сестра Каролина, по мужу принцесса Ганноверская, а затем ее сын Андреа Казираги. Но после рождения у Альбера II наследника в 2014 году, его сын принц Жак стал первым в линии наследования княжеского престола.

Реклама

Принцесса Каролина и принц Альбер / © Associated Press

В разные годы у Альбера были романы с Наоми Кэмпбелл, Брук Шилдс, Клаудией Шиффер, предпочитал он преимущественно моделей или спортсменок. Наиболее известной историей из личной жизни князя были его отношения с французской стюардессой Николь Косте, которая впоследствии родила ему сына.

Клаудиа Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Карен Мюлдер с принцем Альбером, 20 марта 1996 года, в Монако / © Getty Images

Внебрачные дети

Первый ребенок у Альбера родился в 90-х, после непродолжительного курортного романа с официантской Тамарой Ротолло. В то время Тамара находилась в процессе развода со своим первым мужем и после возвращения из отпуска домой в США узнала, что беременна. Отцом оказался князь Монако. В марте 1992 года родилась их дочь Жасмин Грейс Гримальди. Ее мать доказывала отцовство Альбера в суде, но тем самым обеспечила своему ребенку безбедное существование.

Жасмин Гримальди и князь Альбер II / © Getty Images

А в 2002 году у Альбера родился сын Александр Гримальди-Косте. Его матерью стала стюардесса Николь Косте, с которой князь состоял в отношениях более пяти лет.

Николь Косте и князь Альбер II / © Getty Images

Альбер помогал женщине растить ребенка, обеспечивал финансово и даже приобрел для них с сыном дом в Париже, но Николь хотела, чтобы он признал отцовство официально. Альбер отказался, а потом сам запросил экспертизу ДНК и выяснилось, что Косте не солгала, ее сын Александр действительно был рожден от князя Монако. Николь публично рассказала об этом и только после этого Альбер признал и этого ребенка.

Реклама

Александр Гримальди-Косте / © Getty Images

Есть ли у князя еще внебрачные дети, не сообщается, хотя не исключено, что это возможно.

Брак по любви или по расчету

После многочисленных любовных интрижек князь Альбер II решил, что пришло время остепениться и был решительно настроен на создание семьи. Его давняя подруга, южно-африканская пловчиха Шарлин Уиттсток, с которой он был знаком еще со времен Олимпийских игр 2000-го года была подходящей пассией.

Альбер и Шарлин на Олимпийских играх в начале своих отношений / © Getty Images

Их отношения официально подтвердили во дворце в 2006-м, а через четыре года князь сделал предложение и уже через год они сыграли свадьбу. Шарлин была молода, на двадцать лет моложе Альбера, и этот союз, что очевидно, вызывал множество вопросов. Ходили слухи о браке по расчету, и даже утверждалось, что Шарлин пыталась сбежать из Монако накануне свадьбы, но была остановлена ​​в Ницце.

Свадьба Шарлин и Альбера в 2011 году / © Associated Press

В итоге свадьба таки состоялась, на которой Шарлин даже всплакнула. А спустя три года она родила ему наследника — принца Жака и дочь принцессу Габриэллу — близнецов.

Реклама

Княгиня Шарлин с детьми — принцессой Габриэллой и принцем Жаком / © Associated Press

Холостяцкая квартира князя

Недавно Клод Пальмеро, который на протяжении более двух десятилетий работал на князя, опубликовал новую книгу под названием «Монако под запретом». В ней он рассказал некоторые подробности личной жизни князя, а именно тот факт, что он договаривался об аренде недвижимости для князя через одну из своих компаний. Он не рассказывал для каких целей Альберу понадобилась квартира, но упоминал, что ситуация была неприятной, но он исполнял свои профессиональные обязанности, подбирая ее.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Associated Press

Напряженности в отношениях Альбера и Шарлин

Семейная жизнь Альберта и Шарлин неоднократно привлекала внимание общественности с момента их свадьбы в 2011 году. А новости об их разводе регулярно попадали во французские СМИ. Тот же Клод Пальмеро заявил, что составлял брачный договор для Альбера и его жены и в нем был пункт, согласно которому княгиня не могла развестись с Альбером на протяжении первых десяти лет их семейной жизни.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Также неоднократно в прессе писали, что супруги на самом деле живут отдельно, а Шарлин получает зарплату за свою работу в качестве жены. Князь Альбер II неоднократно публично отрицал тот факт, что его брак на грани развода, подчеркивая, что в каждой семье бывают разные моменты, но у них с Шарлин все в полном порядке.