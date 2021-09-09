Князь Монако Альбер II: любовные связи и внебрачные дети супруга княгини Шарлин

Князь Монако Альбер II никогда не был кристально чистой репутации человеком.

До свадьбы с южноафриканской пловчихой Шарлин Уиттсток у Альбера было много романов, некоторые из них продолжались даже после того, как они с Шарлин объявили о помолвке в 2011 году. В день свадьбы Шарлин называли "плачущей невестой", а кадры, на которых она не сдерживает слез, и очевидно не слез счастья, разлетелись по всем мировым таблоидам.

Князь Альбер II / Associated Press

Принц Альберт родился в Княжеском дворце Монако 14 марта 1958 года и стал вторым ребенком князя Ренье III и княгини Грейс Келли. На момент рождения он стал главным наследником престола, а поскольку у его родителей после рождения Альбера родилась еще одна дочь, он так и остался главным претендентом на трон. Принц имел двойное гражданство – как гражданин Княжества Монако и Соединенных Штатов Америки, откуда была родом его мать – актриса Грейс Келли. От американского гражданства Альбер отказался в раннем возрасте.

31 марта 2005 года 47-летний Альбер II после консультации с Королевским советом Монако взял на себя обязанности своего отца князя Ренье III в качестве регента, поскольку правящий князь не мог по состоянию здоровья выполнять свои обязанности. А через шесть дней – 6 апреля 2005 года князь Ренье III умер, и его сын стал новым князем Монако.

Клаудия Шиффер и принц Альбер / Getty Images

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Общественная жизнь Альбера II и его спортивные достижения (он занимался футболом, плаванием и дзюдо, а еще пять раз принимал участие в зимних Олимпийских играх в качестве бобслеиста) не так интересны, как личная жизнь князя. Долгое время он оставался холостяком и ему приписывали множество романов с разными девушками. Предпочитал Альбер преимущественно моделей или спортсменок, в его послужном списке по неподтвержденной информации числились: Наоми Кэмпбелл, Брук Шилдс, Клаудия Шиффер, Кайли Миноуг.

Клаудиа Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Карен Мюлдер с принцем Альбером, 20 марта 1996 года, в Монако / Getty Images

Все они принимали правила игры будущего наследника и не претендовали на серьезные отношения. Наоми Кэмпбелл даже была приглашена на свадьбу Альбера и Шарлин в 2011 году. Но больше всего публику интересовало два романа князя, от каждого из которых на свет появилось по наследнику.

Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин на свадьбе Альбера II и Шарлин, 2011 год / Associated Press

Тамара Ротоло

Словом, холостяцкая жизнь князя была бурной, у него даже родилось двое внебрачных детей, которых он официально и публично признал: дочь Жасмин от женщины из Калифорнии Тамары Ротоло и сын Александр от стюардессы Николь Кост. Но не исключено, что есть у князя и непризнанные им дети.

Тамара Ротоло / Getty Images

Роман с официанткой Тамарой Ротоло случился в 90-х, а если точнее они познакомились в 1991 году во время отпуска Альбера на Лазурном берегу. Между ними завязался курортный роман. Калифорнийская официантка отдыхала на юге Франции в то время, как длился ее бракоразводный процесс с мужем Дэвидом Шумахером. Их встреча была случайной, роман длился не долго, в конце каникул Тамара вернулась в США, а вскоре узнала, что ждет ребенка. В марте 1992 года женщина родила дочь, которой дала имя Жасмин Грейс Гримальди (второе имя было дано в честь матери Альбера – княгини Грейс Келли). Поскольку девочка родилась не в официальном браке своих родителей, она не является наследницей своего отца. Более того, впервые Альбера Жасмин увидела, когда ей было 11 лет. В свидетельстве о рождении девочки значилось, что ее отцом является Альбер II, в 1992 году Тамара Ротоло подала судебный иск об установлении отцовства. Начались длительные судебные разбирательства, дело затягивали, а Калифорнийский суд говорил, что оно и вовсе не в его юрисдикции. После долгих лет ожидания лишь в 2006 году было объявлено, что согласно результатам анализа ДНК князь Альбер II действительно является отцом девочки.

Жасмин Грейс Гримальди с мамой Тамарой Ротоло / instagram.com/jazmingrimaldi

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Впоследствии Альбер оказал поддержку внебрачной дочери и пригласил ее учиться в Монако, но девушка пожелала остаться в Америке. Жасмин пошла по стопам своей бабушки Грейс Келли, она изучала театральное искусство и сейчас является актрисой, певицей и филантропом. С отцом у нее хорошие отношения, он поддерживает дочь финансово, а также Жасмин сможет унаследовать часть личного состояния князя Альбера, которое оценивается более чем в один миллиард долларов. Словом, мать Жасмин, доказав отцовство Альбера в суде обеспечила и себе, и своей дочери безбедную жизнь.

Николь Кост

Николь Кост и князь Альбер II / Getty Images

С французской бортпроводницей Николь Кост наследник престола познакомился в самолете в 1997 году. Афро-француженка приглянулась Альберу сразу и он не долго думая, попросил ее номер телефона. Через несколько дней после их первой встречи от Альбера раздался звонок, он звал девушку на свидание. Их роман оказался довольно продолжительным, вероятно потому, что Николь не претендовала на роль будущей супруги князя, да и их встречи проходили под гифом "абсолютно секретно". В начале нулевых Альбер просто наслаждался холостяцкой жизнью и по-прежнему, не спешил жениться. Но его отец Ренье III настаивал на том, чтоб его сын эти отношения прекратил и сосредоточил свое внимание на поиске будущей супруги. Чтобы никто из возможных незаконнорожденных детей Альбера не мог претендовать на трон, князь Ренье внес изменения в Конституцию. Согласно этим изменениям с 2992 года взойти на престол княжества Монако может только член семьи Гримальди, то есть законные наследники его сына Альбера (дети, родившиеся в законном браке) и двух дочерей – принцесс Каролины и Стефании.

В конце 2002 года Николь сообщила Альберу, что беременна и он сперва даже обрадовался. А когда она родила сына Эрика-Александра Коста Альбер подарил им дом в Париже, и как рассказывала сама новоиспеченная мать в то время отец часто навещал сына, проводил с ним время и всячески помогал, в том числе содержал семью финансово. Все разрушилось после того, как Николь попросила Альбера признать ребенка официально и дать ему свою фамилию. Он отказался и сам потребовал провести генетические тесты на ДНК. И их провели, Николь сообщила в СМИ результаты теста, и все опешили, оказалось, что стюардесса говорила правду.

Эрик-Александр Кост - сын Альбера II / Getty Images

Через три месяца после смерти князя Ренье III мир узнал о том, что у нового князя Альбера II есть сын. В прошлом месяце – 24 августа 2021 года – Эрик-Александр, который теперь официально носит фамилию Гримальди, отпраздновал 18-летие. А согласно данным прессы в июле 2021 года, когда законная жена Альбера уже находилась в ЮАР и лечилась от инфекции, ее муж встречался с матерью своего внебрачного сына на балу Красного Креста. Фотографий нет, но охотно верим, что это вполне в духе князя Монако.

В феврале 2021 года Альберу II был предъявлен еще один судебный иск от некой бразильянки, которая утверждала, что имела сексуальную жизнь с князем, в результате которой в 2005 году родила дочь. Представители Альбера, как и он сам всячески опровергали эту связь, дескать в этот период сердце монакского ловеласа уже было занято Шарлин, они встречались и строили планы на будущее.

Княгиня Шарлин / Associated Press

Но вот какое интересное совпадение происходит потом, как только эти слухи облетели все мировые СМИ княгиня Шарлин появляется на публике c новой весьма дерзкой прической, выбривает виски, а комментируя смену имиджа утверждает, что ей просто захотелось чего-то необычного. Поклонники принцессы в совпадения не верят и убеждены, что с этого момента проблемы в браке княгини и князя лишь усугубились. И спустя несколько месяцев Шарлин вовсе уезжает в Африку под видом благотворительной миссии, а там с ней случается острая лор-инфекция, не позволяющая княгине вернуться домой в Монако к мужу и детям. Случайное совпадение или все же княгине Шарлин надоело быть "запасным" вариантом любвеобильного князя?

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

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